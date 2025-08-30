Алибек Жамауов стал главой QazaqGaz

Рассказать друзьям

Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В последнее время в информационном поле отмечается обеспокоенность по поводу роста цен на говядину и возможного дефицита мяса на внутреннем рынке. Однако фактические данные за 7 месяцев 2025 года свидетельствуют о стабильности и положительной динамике в отрасли - за январь-июль в стране произведено 608,8 тыс. тонн мяса (+1,8%), в том числе 205,7 тыс. тонн говядины. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства РК.





Оптовые цены на мясо КРС от производителей составляют 2400-3100 тенге/кг, розничные - 3000-3700 тенге/кг, в зависимости от региона. Рост цен обусловлен внутренними факторами: отменой субсидирования селекционно-племенной работы, повышением тарифов на энергоресурсы (электроэнергия +11,3%, газ +15,9%, вода - до +96%), удорожанием кормов, ГСМ, ветеринарных препаратов, ростом заработных плат в АПК, а также влиянием посреднических звеньев в цепочке поставок", - пояснили в министерстве.





При этом, по данным ведомства, спрос на казахстанскую говядину на внешних рынках продолжает расти.





За январь-июнь экспорт составил 16,1 тыс. тонн (рост в 2,4 раза). Основные направления - Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай и ОАЭ, что подтверждает высокое качество и конкурентоспособность отечественной продукции", - сообщили в МСХ.





По информации министерства, на сегодняшний день загруженность откормочных площадок составляет 35-40%. С целью ее увеличения с 1 августа 2025 года внедрена программа льготного кредитования под 5% сроком на 12 месяцев. На эти цели выделено 50 млрд тенге. Программа предусматривает финансирование закупа молодняка, кормов, ГСМ и оборудования и позволит довести загрузку откормочных площадок до 60% и выше.





По состоянию на конец июля поголовье крупного рогатого скота составило 8,7 млн голов, в том числе 4,5 млн коров (+3,1%). Численность приплода увеличилась до 2,7 млн телят (+17,9%), что создает основу для дальнейшего роста объемов производства.





Текущая цена на говядину, даже с учетом роста, остается рентабельной для производителей. Государственная поддержка способствует росту предложения, а не его сокращению, и обеспечивает полное покрытие потребностей внутреннего рынка. Таким образом, ситуация в мясной отрасли остается управляемой и открывает новые перспективы для устойчивого развития и укрепления продовольственной безопасности страны", - отметили в МСХ.





Ранее министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве ответил на вопросы о причинах роста цен на мясо.



