Атырауский НПЗ завершил ремонт и возобновил выпуск сжиженного нефтяного газа
Суточное производство сжиженного нефтяного газа составляет порядка 700 тонн
Атырау. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауский нефтеперерабатывающий завод возобновил выпуск сжиженного нефтяного газа, сообщает Министерство энергетики РК.
АНПЗ досрочно завершил планово-предупредительные работы и вывел все технологические установки на штатный режим. К настоящему времени с опережением графика запущены вспомогательные и технологические установки первичной и вторичной переработки нефти. В настоящее время завод функционирует стабильно, обеспечивая выпуск продукции в соответствии с производственной программой. 6-7 ноября АНПЗ переработал 16,8 тыс. тонн нефти в сутки или до 100 % от проектной мощности, произведено с последующей отгрузкой свыше 10 тыс. тонн сжиженного газа, автобензина АИ-92, межсезонного и зимнего дизельного топлива", - говорится в информации.
Суточное производство сжиженного нефтяного газа составляет порядка 700 тонн.
Возобновление производства на АНПЗ, который обеспечивает 11% всего сжиженного газа в стране, является важным фактором для укрепления стабильности на внутреннем рынке. Дополнительные объемы топлива уже направляются в регионы в соответствии с планом поставок, что позволит полностью покрыть текущие потребности", - подчеркнули в Минэнерго, добавив, что держат ситуацию с обеспечением регионов сжиженным газом и бензином на постоянном контроле.
Напомним, ранее в Казахстане продлили еще на полгода запрет на вывоз сжиженного газа.
10.11.2025, 17:25 45216
ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев
Фото: Depositphotos
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительным данным Бюро национальной статистики, за январь-октябрь 2025 года валовой внутренний продукт Казахстана увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба правительства страны.
Производство товаров выросло на 8,2%, производство услуг - на 5,3%. Наибольший вклад в рост ВВП внесла промышленность, обеспечив более 30% общего прироста. В совокупности с торговлей и транспортом эти отрасли сформировали свыше 70% прироста", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, в обрабатывающей промышленности рост составил 5,8%, что обусловлено увеличением выпуска продукции по отдельным направлениям:
● машиностроение - на 11,5%, в том числе автомобилестроение - на 13,3%;
● химическая промышленность - на 10,9%;
● продукты питания - на 9,1%;
● нефтепереработка - на 6,3%;
● металлические изделия - 14,1%;
● строительные материалы - 5,3%.
В строительной отрасли рост обеспечен реализацией крупных инфраструктурных проектов. Рост объема строительных работ составил 15,1% против 14,9%, в январе-сентябре 2025 года. Сельское хозяйство вошло в фазу сезонного роста. Объем валового выпуска в отрасли увеличился на 5,4%, ускорившись на 1,0 п.п. по сравнению с январем-сентябрем", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в торговле наблюдается рост на уровне 9%.
Рост темпов отмечен на предприятиях оптовой торговли, доля которых в общем объеме отрасли составляет 66,5%. Увеличение оборотов отмечено в Павлодарской, Атырауской областях и городе Астане. Сохраняются высокие темпы роста в отрасли транспорта. Объем транспортных услуг вырос на 20,7%, за счет увеличения объемов перевозки по всем видам транспорта", - добавили в правительстве.
Ранее Казахстан представил крупнейшим рейтинговым агентствам результаты структурных реформ.
09.11.2025, 19:57 120791
Штаб-квартира Евразийского фонда стабилизации и развития открылась в Астане
Новая штаб-квартира станет центральным операционным и аналитическим центром фонда, укрепляя потенциал ЕФСР как ключевой платформы финансовой стабилизации и развития в Евразийском регионе
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Торжественная церемония открытия штаб-квартиры Евразийского фонда стабилизации и развития состоялась в Астане, сообщает Министерство финансов Республики Казахстан.
Символическую ленточку перерезали министр финансов РК Мади Такиев и управляющий директор Евразийского фонда стабилизации и развития Андрей Широков, официально дав старт работе новой штаб-квартиры", - рассказали в Минфине.
Новая штаб-квартира станет центральным операционным и аналитическим центром фонда, укрепляя потенциал ЕФСР как ключевой платформы финансовой стабилизации и развития в Евразийском регионе.
В рамках мероприятия была представлена презентация о деятельности ЕФСР, его приоритетных направлениях и планах на ближайший период.
На открытии также присутствовали представители стран - участниц фонда и государственных органов РК.
Напомним, сегодня на заседании межправкомиссии Казахстан и Россия договорились расширить объемы взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием.
09.11.2025, 19:43 121821
Расширить объемы взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием договорились Казахстан и Россия
Фото: Primeminister.kz
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялось XXVI заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, сообщает пресс-служба кабмина.
Казахстанскую делегацию возглавил вице-премьер Серик Жумангарин, российскую - заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.
Стороны обсудили широкий круг вопросов транспортного взаимодействия. В частности, рассмотрены перспективы увеличения объемов железнодорожных перевозок в связи с запуском в сентябре вторых путей на участке Достык - Мойынты и планируемым ростом транзита по маршруту Китай - Европа - Китай. Достигнута договоренность о совместной оценке перспективных объемов грузов, проходящих через казахстанско-российские пункты пропуска, а также о дальнейшем содействии развитию международного транспортного коридора Север - Юг для увеличения грузопотока в двустороннем и транзитном сообщении", - говорится в сообщении.
Казахстанская сторона также подняла вопрос о проблемах казахстанских автоперевозчиков, связанных с изменениями в российском миграционном законодательстве, вступившими в силу с 1 января 2025 года. Согласно новым нормам, срок пребывания иностранных граждан без регистрации в России сокращен с 180 до 90 дней в течение года.
Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки, до 180 дней", - отметили в пресс-службе.
Отдельное внимание было уделено вопросам агропромышленного комплекса. Стороны обсудили совместную работу по созданию новых конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных культур с высокой урожайностью, устойчивостью к внешним факторам и улучшенными качественными характеристиками, а также договорились расширять объемы взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием.
Российская сторона выразила готовность рассмотреть вопрос снятия фитосанитарных ограничений на ввоз из Казахстана семян льна и чечевицы, а также обеспечить возможность транзита зерна и зернобобовых с накоплением на территории России", - отметили в правительстве.
Также обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в сферах топливно-энергетического комплекса, финансов, нефти и газа, промышленности, атомной энергетики, стандартизации и метрологии, туризма, образования, связи и информационных технологий.
По итогам заседания главы делегаций подписали протокол XXVI заседания межправкомиссии. Следующее заседание комиссии запланировано на 2026 год в российском Омске.
09.11.2025, 11:32 143246
Первый грузовой поезд прибыл из России в Иран
Фото: Торгпредство России в Иране
Тегеран. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый поезд из России прибыл в сухой порт Ирана Априн, сообщает торговое представительство России в Иране.
Отправка стала важным этапом развития логистических сервисов по МТК "Север - Юг".
Поезд из 62 сорокафутовых контейнеров с сульфатной целлюлозой проследовал с полигона Северной железной дороги по восточному маршруту коридора и прибыл в сухой порт Априн (Иран). Транзитное время составило 13 дней. Перевозка в Априн стала логичным продолжением системной работы "РЖД Логистики" по созданию и продвижению комплексных логистических решений в рамках коридора "Север - Юг", - сообщили в торгпреде.
Там добавили, что компания активно развивает восточное направление коридора, проходящее через территорию Казахстана и Туркменистана, что обеспечивает прямое железнодорожное сообщение с Ираном.
Данная отправка - это практическая реализация нашего стратегического курса на формирование и тестирования новых логистических маршрутов и развитие регулярных сервисов на базе МТК "Север - Юг". Мы видим растущий интерес клиентов к этому направлению и готовы предлагать им надежные и технологичные решения в экспортном, импортном и транзитном направлениях", - отметил генеральный директор "РЖД Логистик" Олег Полеев.
Для справки
Априн является современным мультимодальным логистическим хабом, расположенном на пересечении иранских железнодорожных коридоров Восток - Запад и Север - Юг. Этот крупнейший логистический проект Ирана был запущен только в мае 2025 года, но постепенно выходит на плановые показатели загрузки.
Ранее ЕАБР сообщал, что транзит через страны Центральной Азии вырос на 70% за пять лет.
08.11.2025, 18:19 186481
Алматы и Китай укрепляют сотрудничество в сфере туризма и искусственного интеллекта
Фото: Акимат Алматы
Пекин. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочего визита в Пекин аким Алматы Дархан Сатыбалды встретился с представителями компании China Professionals-Workers International Travel Service Head Office (CPITS). В рамках встречи подписан меморандум о сотрудничестве в сфере туризма, сообщили в акимате Алматы.
Документ предусматривает организацию и координацию туристических потоков из Китайской Народной Республики в Алматы в объеме до 50 тыс. туристов ежегодно. Соглашение направлено на развитие взаимного туризма, укрепление культурных связей и продвижение Алматы как одного из ведущих туристических направлений Центральной Азии.
По предварительным оценкам, траты китайского туриста на проживание, питание, экскурсии и покупки составят в среднем около 1500 долларов США. Таким образом, ожидаемый экономический эффект от приема 50 тыс. туристов составит порядка 75 млн долларов США в год, что станет значительным вкладом в развитие городской экономики, сферы услуг и малого бизнеса", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Компания CPITS, являющаяся одним из крупнейших туроператоров Китая, будет отвечать за продвижение туристических программ и формирование организованных групп для поездок в Алматы. Реализация соглашения начнется уже в ближайшем туристическом сезоне.
Также в рамках визита казахстанской делегации в КНР был подписан меморандум о взаимопонимании между управлением цифровизации Алматы, Astana Hub и AgiBot (Шанхай). Документ направлен на развитие Алматы как центра embodied AI в Центральной Азии
AgiBot развивает платформу "Embodiment + AI" и выпускает гуманоидных и сервисных роботов Yuanzheng, Lingxi и Genie. Среди инвесторов - Sequoia, Baidu Ventures, Tencent, BYD, TCL и LG Electronics.
Стороны договорились:
• создать в Алматы Robotech R&D лабораторию;
• запустить "фабрику данных" для обучения роботов на городских сценариях;
• реализовать пилотные проекты в логистике, промышленности, медицине и образовании;
• совместно развивать подготовку кадров в области ИИ и робототехники - от учебных программ до стажировок и обменов специалистами.
Embodied AI - это ИИ, встроенный в физические системы (роботы, дроны, автономные автомобили), который учится через прямое взаимодействие с окружением, пишет автор "Артур Хорошев про автоматизацию и нейросети" на dzen.ru. В отличие от традиционного ИИ, который анализирует данные в абстрактном мире, Embodied AI действует как живой организм: видит, трогает, двигается и адаптируется к изменениям. Например, роботизированная рука, собирающая детали, не просто следует инструкциям - она пробует, ошибается, учится на основе обратной связи от своих действий.
07.11.2025, 17:35 268226
Аэропорт Алматы и китайская компания договорились о развитии логистической и транспортной инфраструктуры
В рамках договоренностей предусмотрено сотрудничество по реализации проекта по строительству и эксплуатации транспортно-логистического центра в Алматы
Шанхай. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шанхае акиматом города Алматы, аэропортом мегаполиса и китайской компанией S.F. Express Limited подписан трехсторонний меморандум о взаимопонимании в области развития логистической и транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба аэропорта
Подписание соглашения стало очередным шагом в укреплении партнерских связей между Казахстаном и Китаем в области транспортно-логистической инфраструктуры. Стороны подчеркнули стратегическую роль Алматы как ведущего авиационного и грузового узла Центральной Азии и выразили намерение совместно продвигать инициативы, направленные на развитие современной логистической и авиационной экосистемы, обмен опытом и внедрение инновационных решений", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в рамках договоренностей предусмотрено сотрудничество по реализации проекта по строительству и эксплуатации транспортно-логистического центра в городе Алматы, который призван стать важным элементом региональной инфраструктуры и повысить транзитный потенциал Казахстана.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай перейдут к безлимитной системе выдачи разрешений на автоперевозки.
07.11.2025, 15:23 275771
Казахстан и Китай перейдут к безлимитной системе выдачи разрешений на автоперевозки
Всем транспортным средствам, въезжающим в КНР по системе электронной очереди, будут автоматически присваиваться бланки
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос" состоялась встреча представителей Казахстана и Китая, на которой стороны обсудили вопросы международных автоперевозок и договорились о переходе к безлимитной системе выдачи бланков разрешений для автотранспорта с 2026 года, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.
Представители Министерства транспорта Республики Казахстан и Министерства транспорта Китайской Народной Республики договорились, что в период с 6 по 12 ноября текущего года китайская сторона передаст казахстанской стороне 15 тыс. бланков разрешений.
По результатам семидневного периода будет определена фактическая среднесуточная потребность казахстанских перевозчиков в поездках. На основании полученных данных в дальнейшем будет осуществляться ежедневная передача бланков", - пояснили в ведомстве.
Также с 2026 года планируется переход на безлимитное выделение бланков, без установления количественных ограничений.
Таким образом, всем транспортным средствам, въезжающим в КНР по системе электронной очереди, будут автоматически присваиваться бланки при условии отсутствия ранее зафиксированных нарушений законодательства Китая", - рассказали в Минтранспорта РК.
Отмечается, что в 2024 году казахстанскими перевозчиками было использовано 228 тыс. бланков разрешений, а с начала текущего года получено и использовано уже более 230 тыс. китайских бланков.
Ранее сообщалось, что отсутствие у отечественных перевозчиков иностранных бланков разрешений, необходимых для пересечения границы, стало причиной скопления транспорта на пропуске "Нур жолы" на границе с Китаем. Позже Казахстан и Китай договорились еженедельно обмениваться шестью тысячами бланков для пересечения границы.
07.11.2025, 15:08 238281
Казахстанская авиакомпания купит 18 современных Boeing 787-9
Фото: Depositphotos
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская авиакомпания Air Astana пополняет свой парк 18 современными воздушными судами Boeing, сообщили в пресс-службе фонда "Самрук-Қазына".
6 ноября в Вашингтоне Air Astana и Boeing подписали соглашение о намерениях по обновлению и расширению дальнемагистрального флота авиакомпании.
Согласно документу, авиакомпания купит у Boeing широкофюзеляжные Boeing 787-9.
Boeing 787-9 - это удлиненная версия самолета Boeing 787 Dreamliner с увеличенной дальностью полета и вместимостью. Самолет способен перевозить порядка 300 пассажиров", - уточнили в пресс-службе фонда.
Два самолета поступят в авиапарк уже в следующем году, поставка еще одного ожидается в 2027 году, остальных - начиная с 2032 года.
Сделка является частью долгосрочной стратегии модернизации авиапарка и наращивания международных мощностей Air Astana. Расширение флота широкофюзеляжных воздушных судов позволит увеличить пассажирские емкости на ключевых направлениях и гибко развивать маршрутную сеть, соединяя Казахстан с крупнейшими деловыми и туристическими центрами Европы, Азии, США и Ближнего Востока", - рассказали в "Самрук-Қазына".
Напомним, Питер Фостер покинет должность главы АО "Эйр Астана" в конце марта 2026 года.
Ранее сообщалось, что Казахстан планирует вдвое увеличить авиапарк к 2030 году. На сегодняшний день парк воздушных судов в Казахстане насчитывает 104 единицы, в том числе 6 новых самолетов типа Airbus A320 и 1 новый самолет Boeing 737 MAX 8, поставленные в первом полугодии 2025 года. До 2030 года парк пополнится еще 103 самолетами, что увеличит его до 216 единиц.
