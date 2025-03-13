12.03.2025, 17:33 32456
Более 630 компаний не доплачивали налоги в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов РК после анализа уплаты налогов обнаружил более 630 компаний, не доплативших налоги.
По итогам анализа в адрес 633 налогоплательщикам, в том числе 172 работающим в строительной отрасли, включая всех крупных застройщиков, и 102 в сфере торговли и иным компаниям выставлены уведомления с признаками занижения налогооблагаемого дохода", - заявили в КГД.
По состоянию на 12 марта налогоплательщики предоставляют дополнительные формы отчетности и производят доплату налогов.
Уже уплачено 17 млрд тенге, в том числе оплата произведена компаниями BI Group и BAZIS. Сверка продолжается", - заключили в комитете.
Напомним, в правительстве РК предложили увеличить действующую ставку НДС и снизить порог для постановки на учет по данному налогу. Однако президент Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС была завышена, и поручил кабмину дополнительно проработать вопрос по ставке.
Также в Казахстане намерены убрать налоговые льготы на 800 млрд тенге.
20 февраля стало известно, что предложение об увеличении ставки НДС до 16% было внесено в парламент.
Участники финансового сектора ожидают ускорения инфляции на фоне налоговых реформ. В частности, глава Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Сакен Карин в ходе круглого стола в мажилисе заявил, что повышение ставки НДС приведет к сокращению субъектов предпринимательства и росту цен.
новости по теме
13.03.2025, 10:35 2676
Казахстан и Узбекистан создадут Международный центр промышленной кооперации
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат парламента ратифицировал соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", передает корреспондент агентства.
Согласно документу, Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия" станет комплексом промышленной кооперации, экономического и инвестиционного сотрудничества, состоящим из казахстанской и узбекской частей. Каждая часть центра будет находиться под юрисдикцией своего государства.
Основными задачами проекта являются создание благоприятных условий для развития межгосударственных кооперационных связей, интегрирование малых и средних промышленных предприятий государств в международную цепочку добавленной стоимости; проведение технологической модернизации и развития инновационных и наукоемких производств, интеграция с современными технологиями и другие", - говорится в заключении.
Центр будет расположен на приграничных территориях по обе стороны от линии Государственной границы между Казахстаном и Узбекистаном. Общая площадь центра составит один квадратный километр, по 0,5 квадратного километра на каждой стороне границы.
Как уточнили в сенате, финансирование строительства объектов будет осуществляться за счет предпринимателей обеих стран.
Стороны ожидают, что центр упростит перемещение товаров, услуг и граждан между Казахстаном и Узбекистаном, а также обеспечит ускорение процесса их таможенного оформления.
13.03.2025, 09:32 6131
ЕАБР: Казахстан достигнет статуса страны с высоким уровнем дохода к 2028-2029 году
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По оценке аналитиков ЕАБР, Казахстан достигнет статуса страны с высоким уровнем дохода к 2028-2029 году. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
Этот переход откроет новые перспективы: усилит инвестиционную привлекательность, повысит экономическую устойчивость и обеспечит доступ к более дешевому финансированию. Кроме того, появится возможность для перехода экономики к новой модели роста, основанной на международной специализации, инвестициях в человеческий капитал и совершенствовании институтов", - считают аналитики ЕАБР.
Сообщается, что экономика Казахстана вернулась на траекторию динамичного роста, ВВП по итогам 2024 года увеличился на 4,8%.
Согласно анализу, проведенному в макроэкономическом обзоре, за последние 30 лет Казахстан добился впечатляющих экономических успехов:
- реальный ВВП на душу населения вырос более чем в три раза;
- средняя продолжительность жизни увеличилась на 11 лет (сейчас она составляет 75 лет);
- уровень безработицы снизился на 6 п. п. (до 4,8 %), а крайняя бедность почти исчезла.
В макрообзоре отмечено, что экономики шести государств - участников банка продолжают уверенно развиваться, опираясь преимущественно на внутренние ресурсы. В 2024 году, по расчетам ЕАБР, совокупный ВВП государств-участников банка увеличился на 4,3%, сохранив рекордный показатель предыдущего года.
В обзоре также обозначено, что в 2024 году рост мировой экономики составил 3,2% и во многом сформировался за счет уверенной динамики в развивающихся странах, ВВП которых увеличился на 4,2%. Рост развитых экономик был очень неоднородным: США сохранили высокие темпы роста - 2,8% в 2024 году, однако в 2025 году ожидается замедление до 1,6% на фоне снижения потребительской активности. В еврозоне рост составил 0,7%, при этом промышленное производство сократилось на 3% за год, а возможные торговые ограничения создают дополнительные риски для дальнейшего роста. Китайская экономика увеличилась на 5% в 2024 году и, вероятно, сохранит уверенный темп в текущем году благодаря государственным мерам по поддержке внутреннего спроса.
Инфляция в развитых странах остается выше целевых ориентиров, что формирует условия для сохранения жестких денежно-кредитных условий, это уже отражается в приостановке цикла снижения процентных ставок со стороны ФРС.
Аналитики ЕАБР указывают, что новые торговые барьеры могут усилить деглобализацию, замедлить мировой рост ниже 3% в 2025 году и привести к снижению цен на сырьевые товары, что негативно скажется на странах-экспортерах.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.
12.03.2025, 15:15 42046
Казахстанцам не будут запрещать досрочно использовать пенсионные накопления
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента первого вице-министра труда и социальной защиты РК Акмади Сарбасова спросили, будут ли в ведомстве ограничивать или запрещать казахстанцам снимать пенсионные накопления, передает корреспондент агентства.
Было много вопросов со стороны компетентных органов в плане того, что основное значение пенсионного накопления - это обеспечение соответствующим коэффициентом замещения доходов в престарелом возрасте. Поэтому в этих целях ряд мер принимается, это и по линии Национального банка в плане эффективного инвестирования средств, находящихся в Едином накопительном пенсионном фонде. По линии Министерства труда - повышение эффективности вклада солидарной и базовой пенсионных выплат. Что касается непосредственно изъятия из ЕНПФ - никаких ограничений и запретов в рамках заданных параметров не предполагается", - отметил он.
Напомним, граждане Казахстана могут снимать с пенсионных счетов сумму выше порога минимальной достаточности на лечение или улучшение жилищных условий.
ЕНПФ сохранил пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2025 год.
12.03.2025, 14:26 44886
Крупнейшие заводы по производству комбикормов и премиксов намерены построить в Казахстане
Это позволит обеспечить импортозамещение по производству комбикормов
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин и руководство венгерской компании UBM Group обсудили строительство крупнейших заводов по производству комбикормов и премиксов в Казахстане, сообщает пресс-служба главы правительства.
В рамках проекта предлагается в течение двух лет, с 2025 по 2027 годов, построить три завода с мощностью производства 48 тысяч тонн премиксов и 300 тысяч тонн комбикормов в год, дополнительно - лабораторию и тренинг-центр. В случае успешной реализации проекта в Казахстане появится первый крупный завод по производству премиксов и крупнейшее предприятие по производству комбикормов. Это позволит обеспечить импортозамещение по производству комбикормов, которых на сегодня в страну импортируется более 250 тысяч тонн", - проинформировали в пресс-службе.
Как отметил на встрече вице-премьер, обеспечение животноводства качественными кормами отечественного производства является одной из стратегически важных задач сельского хозяйства страны.
Казахстан заинтересован в развитии проектов по глубокой переработке зерна, мяса, молока. Недавно мы объявили заказ на инвестиции в ряде сфер, среди которых особое место занимает производство продуктов питания. Мы нацелены обеспечить страну собственным производством продуктов питания, особенно социальных, не ниже 90% от потребности жителей. Приглашаем вашу компанию рассмотреть возможности инвестирования и в эту сферу", - заявил Серик Жумангарин
В свою очередь акционер UBM Group Варга Акош выразил готовность и высокую заинтересованность в создании новых производств в Казахстане.
Ранее сообщалось, что в Экибастузе откроют новый завод для развития железнодорожного машиностроения.
12.03.2025, 13:52 47541
Глава "КазМунайГаза" пригласил итальянскую Eni к соинвестированию новых проектов
Фото: КМГ
Рассказать друзьям
Хьюстон. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов провел в Хьюстоне встречу с главным операционным директором итальянской Eni Гвидо Бруско, сообщает пресс-служба компании.
Стороны обсудили текущий статус совместных проектов, уделив особое внимание дальнейшему освоению и долгосрочному развитию месторождения Кашаган.
Также были затронуты вопросы развития внутристрановой ценности, включая повышение доли казахстанского содержания в крупных нефтегазовых проектах.
По итогам 2024 года фактическая доля местного содержания в товарах, работах и услугах в NCOC составила 62,1% или $656,4 млн, в КПО - 65% или $679,6 млн. Обсуждался статус работ по строительству газоперерабатывающего завода на Карачаганакском месторождении с мощностью переработки 4,5 млрд кубометров сырого газа в год. Глава КМГ подчеркнул значимость этого проекта для страны. "КазМунайГаз" и Eni активно взаимодействуют в области геологоразведки. КМГ подготовил новый пул проектов и пригласил итальянскую компанию к соинвестированию", - говорится в информации.
Стороны также обсудили совместный проект строительства гибридной электростанции мощностью 247 МВт в Мангистауской области. Солнечную электростанцию планируется завершить в 3 квартале 2025 года, а ГЭС и ВЭС в 2026 году.
Мы высоко ценим плодотворное сотрудничество с Eni, которая зарекомендовала себя как надежный партнер Казахстана. Мы продолжим совместные усилия для укрепления наших позиций на международных рынках, а также реализации долгосрочных проектов, способствующих энергетической безопасности и устойчивому экономическому росту наших стран", - заключил Хасенов.
Напомним, 7 марта, Минэнерго РК и АО "НК "КазМунайГаз" подписали контракт на разведку и добычу углеводородов по сложному проекту на участке недр "Болашак", расположенном в Мангистауской области.
11.03.2025, 19:53 77721
Как вырастет стоимость электроэнергии для потребителей после корректировки KEGOC
Рассказать друзьям
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 11 марта, состоялись публичные слушания, посвященные обсуждению проекта изменений тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги АО "KEGOC" до истечения их сроков действия, сообщает пресс-служба компании.
Заявка на изменение утвержденных тарифов была направлена в соответствии с положениями пункта 601 правил формирования тарифов. Основными факторами, повлиявшими на необходимость пересмотра тарифов, являются:
- изменение стоимости стратегических товаров;
- корректировка утвержденной инвестиционной программы в рамках государственных программ и национальных проектов;
- изменение среднемесячной номинальной заработной платы работников по данным статистики.
Основной причиной изменения тарифов является рост предельных тарифов на электрическую энергию с 1 февраля 2025 года, утвержденный Министерством энергетики РК. В частности, стоимость электроэнергии для Единого Закупщика возросла с 13,1 тенге/кВтч до 24,68 тенге/кВтч. Это привело к увеличению затрат на возмещение технологических потерь электроэнергии и росту тарифов АО "KEGOC", - говорится в сообщении.
Совместным приказом КРЕМ и Министерства энергетики РК утверждена корректировка инвестиционной программы АО "KEGOC" на 4-й и 5-й базовые годы. В рамках программы предусмотрено финансирование крупного инфраструктурного проекта "Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана". Этот проект реализуется в соответствии с поручением президента РК и направлен на усиление транзитных связей между регионами и их интеграцию в единую энергосистему страны, а также на обеспечение надежности функционирования энергетической системы Казахстана.
В компании подчеркнули, что в структуре тарифа на электроэнергию для конечных потребителей тарифы АО "KEGOC" занимают незначительную часть - 7-8%. В связи с чем изменение тарифов АО "KEGOC" приведет к несущественному влиянию на конечные тарифы потребителей - 1,5-2%.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Казахстане дефицит электрической энергии вырастет на 46%.
11.03.2025, 16:27 84146
Районный акимат необоснованно препятствовал реализации инвестпроекта в Акмолинской области
Больше месяца местные исполнительные органы отказывали в предоставлении земельных участков со ссылкой на неполный перечень документов
Рассказать друзьям
Кокшетау. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Районный акимат в Акмолинской области необоснованно отказывал инвестору в предоставлении участка для строительства завода по производству питьевой бутилированной воды, сообщили в прокуратуре области.
В прокуратуру Бурубайского района обратился директор ТОО "Минеральные источники", который выразил несогласие с отказами акимата района в предоставлении в аренду земельных участков для реализации проекта "Строительство завода по производству питьевой бутилированный воды" с суммой инвестиций свыше 5 млрд тенге.
Отмечается, что инвестор был включен в единую карту индустриализации, получив все необходимые разрешительные документы, обратился в акимат за предоставлением земельных участков. Однако больше месяца местные исполнительные органы отказывали в предоставлении участков со ссылкой на неполный перечень документов.
Изучением материалов установлено, что отказы были необоснованными, поскольку МИО руководствовалось не теми правилами предоставления земельных участков. В итоге по акту надзора отказы признаны незаконными, инвестору предоставлены 2 участка площадью 7 га для реализации проекта. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", - рассказали в ведомстве.
11.03.2025, 14:24 85186
Аэропорт Павлодара с 1 апреля будет закрыт на реконструкцию ВПП
Фото: Kazakhstan Today
Рассказать друзьям
Павлодар. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аэропорт Павлодара с 1 апреля приостанавливает свою деятельность в связи в ремонтом взлетно-посадочной полосы, сообщили в областном акимате.
По информации пресс-службы акимата Павлодарской области, с 1 апреля до 1 ноября аэропорт города Павлодара встает на реконструкцию взлетно-посадочной полосы с ее расширением.
В связи с чем приостановлены авиамаршруты по всем направлениям", - проинформировали в ведомстве.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
13.03.2025, 09:08Президент примет участие в IV заседании Национального курултая 13.03.2025, 08:451124611 районов ВКО переходят на новый рабочий график 13.03.2025, 09:567936В Жамбылской области реконструируют 76 каналов и построят три новых водохранилища 13.03.2025, 10:365891Какие меры принимают в Казахстане для снижения рисков подтоплений в паводкоопасных регионах 13.03.2025, 09:325761ЕАБР: Казахстан достигнет статуса страны с высоким уровнем дохода к 2028-2029 году 06.03.2025, 11:38250871Свыше 127 тысяч заказов казахстанцев с инвалидностью выполнено через портал соцуслуг 06.03.2025, 11:01215366В Мангистауской области педагоги работали по поддельным документам 08.03.2025, 13:14192626Обезвредившему агрессора в аэропорту Алматы мужчине вручили награду 07.03.2025, 10:57191091Женщины активнее проходят профессиональное онлайн-обучение на платформе Skills Enbek - Минтруда 07.03.2025, 11:19190681Стандарты школьного питания изменили в Казахстане 27.02.2025, 16:17579641В Медеуском районе Алматы сносят трехэтажное строение 28.02.2025, 17:13530456Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане 27.02.2025, 14:44496366Kaspi.kz и OYU продолжают сотрудничество, открывая новые возможности для казахстанской музыки 01.03.2025, 08:00490806Что ждет казахстанцев в марте 27.02.2025, 11:11489531Сколько казахстанцы отдохнут на 8 Марта
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?