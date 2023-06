Договор о строительстве новой ТЭЦ на газе подписали в Алматы

Рассказать друзьям

Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Алматы подписан договор с подрядчиком строительства новой Алматинской ТЭЦ-2 на газовом топливе.





EPC-контракт подразумевает выполнение полного цикла работ - проектирование, поставку оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию. Новая станция будет построена на площадке действующей ТЭЦ, на котором сегодня в качестве основного топлива используется уголь, а пускового - мазут", - сообщает пресс-служба АО "Самрук-Энерго".





Подрядчиком строительства новой газотурбинной ТЭЦ стал консорциум из трех крупных китайских компаний, специализирующихся на реализации проектов в области энергетики: Dongfang Electric International Corporation, Powerchina Sepco1 Electric Power Construction Co., Ltd, Powerchina Hebei Electric Power Engineering Co., Ltd.





Консорциум представляет собой союз компаний, первая их которых - крупный производитель промышленного оборудования, вторая - имеет опыт реализации проектов на условиях ЕРС, третья - специализацию на проектировании.





Данный выбор определен итогами состоявшегося двухэтапного открытого международного тендера по международным стандартам и правилам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках проекта "Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду". Напомним, что тендер на определение EPC-подрядчика был объявлен в октябре прошлого года. В январе 2023 года было произведено вскрытие заявок участников 1-го этапа конкурса (квалификационный отбор). Всего поступили заявки от 6 участников. В рамках 2-го этапа тендера рассматривались две заявки. В итоге, согласно правилам ЕБРР, конкурс считается состоявшимся и банк в конце мая 2023 года подтвердил его победителя - консорциум из трех китайских компаний", - говорится в информации.





Подписание EPC-контракта состоялось на территории Алматинской ТЭЦ-2, на месте, отведенном под новую станцию.





Проект предусматривает строительство газотурбинной ТЭЦ электрической мощностью до 600 МВт и тепловой мощностью 957 Гкал/ч.





Станция будет включать в себя корпус газотурбинных блоков и водогрейную котельную. Цель проекта - снижение негативного влияния станции на экологическую обстановку города Алматы за счет перевода ТЭЦ-2 на сжигание природного газа. Завершение проекта и ввод в эксплуатацию станции планируется в декабре 2026 года.





После модернизации, реконструкции и перевода на газ двух алматинских станций - ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 выбросы вредных веществ в атмосферу города снизятся на 92%, заявил председатель правления АО "Самрук-Энерго" Серик Тютебаев.





Кроме этого, в результате замены основного топлива угля на газ исключается образование и захоронение золошлаковых отходов. На месте существующего золоотвала предусматриваются испарительные поля для утилизации производственных стоков.





Ранее сообщалось, что строительство газовой ТЭЦ в Алматы начнется летом.





Для справки:





Алматинская ТЭЦ-2 - крупнейшая тепловая станция в Казахстане по комбинированной выработке электрической и тепловой энергии с установленной электрической мощностью 510 МВт, тепловой - 1411 Гкал/ч. Станция обеспечивает порядка 70% тепла зоны централизованного теплоснабжения и 50% электроэнергии Алматы. ТЭЦ-2 принадлежит АО "Алматинские электрические станции".





АО "Алматинские электрические станции" (АлЭС) - энергопроизводящая организация, осуществляющая деятельность по производству тепловой и электрической энергии в городе Алматы и Алматинской области. АлЭС обеспечивает электрической и тепловой энергией порядка 70% потребителей Алматинского региона. В составе компании - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Западный тепловой комплекс, Капшагайская ГЭС, Каскад Алматинских ГЭС, ПТО "Энергоремонт", ЦПВТ.





АО "Самрук-Энерго" - крупнейший электроэнергетический холдинг в Казахстане, 100% акций которого принадлежат АО "ФНБ "Самрук-Казына". Создано в 2007 году. Основные направления деятельности: производство электрической и тепловой энергии; передача, распределение и реализация электрической энергии; добыча энергетического угля. В состав холдинга входят энергетические и угольные предприятия, в том числе ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", ТОО "Богатырь Комир", АО "Алматинские электрические станции", АО "Мойнакская ГЭС", АО "Шардаринская ГЭС" и др.