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ЕАБР разработал семь руководящих принципов для трансграничных ГЧП
Принципы базируются на передовом международном опыте
Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В целях оказания содействия странам Евразии в строительстве и последующей эксплуатации дорогостоящей трансграничной инфраструктуры ЕАБР сформулировал руководящие принципы для трансграничных ГЧП.
Как отмечают в банке, эти принципы базируются на передовом международном опыте и наилучших практиках реализации трансграничных проектов.
Использование руководящих принципов в Евразии должно способствовать адаптации традиционных моделей ГЧП к участию в них двух или более государств, ускорению и облегчению двустороннего или многостороннего переговорного процесса. Руководящие принципы носят добровольный характер, но их использование создаст больше определенности при структурировании и реализации проектов создания и эксплуатации трансграничной инфраструктуры и позволит упростить привлечение средств международных банков развития", - отметили в ЕАБР.
В банке отметили, что в условиях роста объемов и диверсификации структуры межгосударственных и региональных экономических связей развитие трансграничной инфраструктуры приобретает особое значение - в первую очередь для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Реализация трансграничных инфраструктурных проектов предполагает участие в них двух или более государств, требует значительного объема частных инвестиций и координации большого круга участников таких проектов. Один из эффективных механизмов реализации такого рода проектов - трансграничное государственно-частное партнерство (ТГЧП).
В мире реализовано несколько десятков проектов развития инфраструктуры на принципах трансграничного ГЧП в сфере транспорта (железные дороги, автодороги, трубопроводы), водно-энергетического комплекса (ВЭК) и телекоммуникаций. Однако в Евразийском регионе практика трансграничных ГЧП почти не использовалась, исключение - российско-китайский проект строительства и эксплуатации автомобильного моста через реку Амур. Именно поэтому ЕАБР придает особое значение разработке руководящих принципов для трансграничных ГЧП. Это необходимо для повышения осведомленности государств и частных инвесторов о потенциале трансграничного ГЧП, что, в свою очередь, послужит развитию трансграничной инфраструктуры в Евразии, облегчению и ускорению запуска трансграничных проектов ГЧП, а также минимизации рисков при их реализации", - сообщили в ЕАБР.
Преимущества трансграничных ГЧП обусловлены возможностями объединения ресурсов государств и частных партнеров, что позволяет восполнять дефицит государственных средств для развития трансграничной инфраструктуры, решать проблемы, возникающие в силу разницы инвестиционных возможностей государств и различий между их законодательством. Совместная деятельность и объединение имущественных, финансовых ресурсов государств, выступающих в качестве публичных партнеров трансграничных ГЧП, обеспечивают результаты, которые не могли бы быть достигнуты странами по отдельности при реализации национальных проектов ГЧП. Участие частного партнера (как правило, одного) обеспечивает скоординированное и последовательное исполнение обязательств по соглашению о ГЧП "по обе стороны границы".
Ключевой критерий трансграничных ГЧП - особый состав участников. В первую очередь это множественность публичных партнеров, в качестве которых выступают правительства или уполномоченные ими органы двух или более государств. Трансграничные проекты ГЧП выходят за рамки национального правопорядка одного государства и обуславливают необходимость создания специальных норм и правил для всех участвующих партнеров. Эти нормы согласовываются государствами в рамках международного договора, который становится правовой основой подготовки и реализации трансграничных ГЧП.