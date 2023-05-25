Индийский лоукостер запустит рейсы в Казахстан

Развитие сектора тормозили такие факторы, как бюрократия, сложности в открытии бизнеса и в ведении его легальным способом

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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане малый и средний бизнес еще находится в процессе развития и становления, и показатели сектора сильно отличаются от среднемировых значений в худшую сторону. Если сравнивать с развитыми странами, расхождение еще более существенное.





В Казахстане сектор малого и среднего предпринимательства формирует всего 36,5% ВВП РК, в то время как даже в соседнем Узбекистане только малый бизнес формирует более 50% ВВП, сообщает ranking.kz





При этом, отмечают аналитики, в последние годы в Казахстане наблюдается положительная динамика. Так, доля МСП в ВВП в 2022 году выросла за год на 3,2 процентных пункта. В свою очередь количество действующих субъектов МСП в РК по состоянию на 1 мая 2023 года достигло почти 2 млн единиц, увеличившись за год на 31,6%.





По словам экспертов, один из ключевых драйверов развития МСБ в Казахстане в последние годы - цифровизация. К примеру, существенный рост количества действующих МСП в РК совпадает с увеличением числа организаций, использующих интернет. Так, за год их количество выросло на 16,3%, что говорит о серьезной диджитализации сектора.





Вместе с тем банки страны предоставляют организациям множество возможностей посредством электронных услуг, что в разы упрощают деятельность бизнеса. Цифровые услуги БВУ для МСБ стали настолько востребованными, что крупнейшие банки создают для этих целей отдельные сервисы и мобильные приложения.





К примеру, один из наиболее популярных - интернет-банкинг для бизнеса от Jusan Bank Jusan Business - предоставляет множество услуг онлайн, среди которых регистрация ИП, открытие счета, кредиты, депозиты, страхование бизнеса и управление инвестициями, а также множество других услуг и возможностей. Также функционирует сервис Jusan Tole - приложение для кассиров, интернет-банкинг и POS-терминал, дающий возможность принимать платежи и продавать товары с помощью карты или QR. Кроме того, функционируют такие сервисы, как онлайн-бухгалтерия и налоговая отчетность, позволяющие легко и, самое главное, правильно рассчитать налоги, заполнить форму 910 и далее направить ее в налоговые органы. Все сервисы интернет-банкинга приведены в инфографике", - рассказали обозреватели.





Подобные цифровые решения позволяют малому и среднему бизнесу развиваться более стремительными темпами.





Экономисты подчеркнули, что развитие сектора тормозили такие факторы, как бюрократия, сложности в открытии бизнеса и в ведении его легальным способом. При этом теперь, когда технологии упростили все этапы, переход МСБ в онлайн положительно сказывается на сокращении теневой экономики. Если ранее только на открытие бизнеса уходили дни, средства и силы, то сейчас всё делается за несколько минут через интернет - без затрат и временных потерь.