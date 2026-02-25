24.02.2026, 16:10 24171
Казахстан и Узбекистан намерены вдвое увеличить объем железнодорожных перевозок
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Узбекистан намерены вдвое увеличить объем железнодорожных перевозок - до 60 млн тонн, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Казахстан.
Объединенная делегация Казахстана и Узбекистана совершила рабочую поездку по ключевым приграничным железнодорожным объектам (...) В рамках визита стороны подтвердили приоритетность планового расширения пропускной способности межгосударственных стыков: планируется увеличение пропускной способности стыка Сарыагаш с 36 до 40 пар поездов в сутки, а на стыке Оазис - пятикратный рост, до 10 пар", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что особое значение отводится развитию стыка Сырдарья, где после ввода в эксплуатацию стратегического участка Дарбаза - Мактарал показатель также будет доведен до 10 пар поездов, что обеспечит необходимую техническую базу для достижения целевого грузооборота в 60 млн тонн.
Ранее сообщалось, что в Казахстане транзит грузов по железнодорожным путям вырос до 33 млн тонн.
24.02.2026, 20:42 16171
Объем химической промышленности вырос на 41% в Казахстане
Кабул. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На очередном заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрены вопросы развития химической промышленности, сообщили в пресс-службе правительства.
По итогам 2025 года в отрасли обеспечен рост на 9,8%: объем производства составил 1,5 трлн тенге, что на 41% выше уровня 2024 года (1,1 трлн тенге). Доля химической промышленности в структуре обрабатывающего сектора увеличилась до 5,2% против 4,6% годом ранее. В целом за последние пять лет отрасль демонстрирует устойчивую положительную динамику", - доложил вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков.
Согласно прогнозам предприятий, по итогам 2026 года ожидается рост по всем основным видам продукции: аммофос - +3,8%, селитра - +8,2%, желтый фосфор - +6,7%, полипропилен - +25,2%, серная кислота - +20,1%, цианид натрия - +70,5%, оксид хрома - +0,6%, каустическая сода - +10,4%.
В правительстве отметили, что дополнительный вклад в динамику отрасли обеспечит запуск новых производств. В текущем году новый сернокислотный завод ТОО "Еврохим" позволит дополнительно произвести около 600 тысяч тонн серной кислоты. Во втором полугодии планируется запуск второго этапа производства цианида натрия в Жамбылской и Туркестанской областях, а также ввод мощностей по выпуску пероксида водорода и персульфата натрия.
Для сохранения положительной динамики отрасли необходимо решить системные вопросы. По словам вице-министра Олжаса Сапарбекова, высокий спрос на техническую серу требует совместной работы с Министерством энергетики и компанией КазМунайГаз для выработки механизма приоритетного обеспечения внутреннего рынка и формирования конкурентоспособной цены. При ежегодном производстве около 4 млн тонн серы внутреннее потребление составляет примерно 10% (около 400 тысяч тонн), а к 2030 году потребность отдельных предприятий может достигнуть 2 млн тонн. Это открывает новые возможности для расширения производства и развития отрасли.
В обсуждении приняли участие представители "Каустик", НАК "Казатомпром", "КазАзот" и "Казфосфат", которые обозначили актуальные вопросы развития отрасли. К слову, "Казфосфат" реализует инвестиционные проекты и планирует к 2029 году удвоить выпуск удобрений. В рамках этих планов строится завод серной кислоты мощностью 800 тысяч тонн в Таразе и предусмотрено создание двух цехов по 800 тысяч тонн в химическом комплексе в Жанатасе. Отмечена необходимость укрепления сырьевой базы для обеспечения роста.
Среди тем, поднятых бизнесом, - прозрачность ценообразования на электроэнергию, когда фактическая стоимость становится известна через месяц-два, а также сложности с лицензированием оборота прекурсоров, затрудняющие запуск новых производств.
По итогам совещания вице-премьер поручил профильным госорганам проработать вопросы, поднятые бизнесом, включая предоставление предприятиям дифференциации тарифов по времени суток для планирования производства, выработать механизм приоритетного обеспечения внутреннего рынка серой по конкурентной цене, ускорить рассмотрение поправок по толлинговым операциям и подготовить предложения по продлению нормы изъятий из национального режима.
24.02.2026, 17:33 23621
Порядок возврата НДС при экспорте продукции переработки: Миннацэкономики дало разъяснения
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Разъяснения по корректировке налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, по продукции, являющейся результатом переработки сельскохозяйственного сырья, дали в Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
На одном из заседаний проектного офиса по вопросам внедрения Налогового кодекса поднимались вопросы корректировки НДС на 80 процентов, относимого в зачет, по продукции, являющейся результатом переработки сельскохозяйственного сырья (...) С учетом положений Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" от 8 июля 2005 года № 66 в случае экспорта продукции, являющейся результатом переработки сельскохозяйственного сырья, указанная корректировка не применяется", - заявили в ведомстве.
Также в Министерстве национальной экономики Республики Казахстан привели пример.
При экспорте муки возврат НДС осуществляется в общеустановленном порядке в полном объеме при соблюдении требований налогового законодательства, поскольку мука относится к продукции переработки. Таким образом, положения нового Налогового кодекса сохраняют ранее действовавший порядок налогообложения продукции переработки", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в июле 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс, который вступил в силу с 1 января 2026 года. Масштабная налоговая реформа реформа затронет ИП, ТОО, а также наемных работников.
Новый кодекс предусматривает изменения по ключевым налогам. В частности, установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость - 16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС - 10%. Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП (40 млн тенге).
При этом корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки: 25% - для банков и игорного бизнеса, 5% - для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027 году. Для сельхозпроизводителей ставка остается льготной - 3%. Также от ИПН освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ. Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью - с 882 до 5000 МРП.
23.02.2026, 20:54 62601
Операторы Кашагана оспаривают штраф на $5 млрд через международный арбитраж
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Операторы месторождения Кашаган инициировали международный арбитраж для оспаривания экологического штрафа на 5 миллиардов долларов США, сообщает Bloomberg.
Несмотря на то, что мы оспариваем выдвинутые обвинения и пытаемся решить эти вопросы путем диалога, эти усилия не привели к решению. Поэтому международные акционеры пришли к выводу, что у них нет иного выбора, кроме как инициировать процедуру арбитража в соответствии с международными договорами", - цитирует издание представителя компании Shell Kazakhstan Development.
Как сообщили источники Bloomberg, правительство Казахстана недавно уведомило компании о намерении передать в арбитраж отдельный спор по двум неразработанным нефтяным залежам вблизи Кашагана.
Напомним, Казахстан проиграл судебное дело о штрафе в 2,3 трлн тенге за нарушения в области охраны окружающей среды международному консорциуму "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В" - оператору Северо-Каспийского проекта по разработке нефтегазового месторождения на Кашагане. NCOC оспорил в суде иск на сумму 2,3 трлн тенге (4,2 млрд долларов США. - Прим. ред.), поданный правительством Казахстана, за сверхнормативное хранение серы на месторождении Кашаган.
23.02.2026, 16:39 76306
Более 40,7 млрд тенге выделят на проведение комплексных геологоразведочных работ в Казахстане
В этом году запланированы аэрогеофизические и полевые работы, включая геохимию, проходку шурфов и канав
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства выделяется более 40,7 млрд тенге на проведение комплексных геологоразведочных работ в 2026 году, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Соответствующее постановление подписано премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым", - говорится в сообщении.
По данным правительства, средства будут направлены на начало реализации 20 проектов геологической съемки масштаба 1:50 000 второго поколения. Работы охватят порядка 100 тысяч квадратных километров со средней площадью одного участка около 5 тысяч квадратных километров. В частности, в этом году запланированы аэрогеофизические и полевые работы, включая геохимию, проходку шурфов и канав. По итогам полевого сезона будет проведен предварительный лабораторный анализ проб.
Все проекты планируется завершить до конца 2028 года. В целом за трехлетний период на государственное геологическое изучение предусмотрено порядка 240 млрд тенге, или $500 млн", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что "КазМунайГаз" увеличил добычу до 26,2 млн тонн в 2025 году.
23.02.2026, 12:42 89246
Аэропорт Туркестана оштрафован за незаконный сбор с реализатора авиатоплива
Туркестан. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд оштрафовал Международный аэропорт Туркестана на 14,3 млн тенге за нарушение антимонопольного законодательства, сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
В результате анализа состояния конкуренции на рынке розничной реализации авиатоплива, проведенного департаментом АЗРК по Туркестанской области, было выявлено что АО "Международный аэропорт Туркестан", занимая доминирующее положение на рынке, взимал с предпринимателя сбор за право реализации топлива на территории аэропорта. Это является нарушением положений Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.
Было назначено расследование по признакам навязывания дополнительных обязательств, не связанных с предметом заключаемых соглашений.
Постановлением суда аэропорт аэропорт привлечен к административной ответственности в виде штрафа размером 14,3 миллиона тенге.
23.02.2026, 12:25 91096
"Самрук-Қазына" направит 5,3 трлн тенге на стратегические проекты в 2026 году
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2026 году АО "Самрук-Қазына" инвестирует 5,3 трлн тенге на стратегические проекты. Об этом было заявлено на заседании совета директоров фонда по рассмотрению итогов работы за 2025 год, сообщили в пресс-службе правительства.
Как доложил председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов, в 2026 году планируемые инвестиционные затраты фонда, оказывающие положительный эффект на рост ВВП страны, составят 5,3 трлн тенге (2025 год - 2,7 трлн тенге, 2024 - около 2 трлн тенге). Данные средства предусмотрены на ввод новых мощностей, среди которых ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в городе Алматы, ПГУ "Туркестан", Транскаспийская волоконно-оптическая линия по дну Каспийского моря и др.
В 2026 году планируется завершение ряда стратегически значимых проектов, реализация которых направлена на развитие энергетической, транспортной, цифровой и промышленной инфраструктуры страны, укрепление транзитного потенциала и обеспечение устойчивого экономического роста Республики Казахстан.
Подводя итоги 2025 года, Жакупов доложил, что выручка фонда составила 19,1 трлн тенге, EBITDA - 5,4 трлн тенге, чистая прибыль - 2,1 трлн тенге. Отмечено, что активы под управлением увеличились до $88 млрд, или на 9% в сравнении с 2024 годом. Рост обеспечен за счет реализации инвестиционных проектов и увеличения чистой прибыли. Согласно итогом производственной деятельности, транспортировка газа выросла за год на 9%, грузооборот - на 5%, добыча нефти и газового конденсата - на 3%.
Также была представлена информация о ходе реализации инвестиционного портфеля группы, включающего 120 проектов на сумму 52 трлн тенге, охватывающих приоритетные отрасли экономики, включая энергетику, транспорт, нефтегазовый сектор и др. В 2025 году компании фонда заключили около 9 тыс. договоров с отечественными производителями на сумму порядка 2,2 трлн тенге (2024 год - 1,1 трлн тенге), прирост составил 98%. Также за 2025 год заключено 363 офтейк-контракта на общую сумму порядка 260 млрд тенге, что на 30% больше показателя предыдущего года.
В 2025 году АО "Самрук-Қазына" завершены 10 проектов на общую сумму 1,1 трлн тенге. Среди них - расширение производства CASPI BITUM до 750 тыс. тонн продукции в год, опреснительный завод в Кендерли мощностью 50 тыс. кубометров воды в сутки, строительство вторых путей железнодорожной линии Достык - Мойынты, а также проекты по развитию контейнерной инфраструктуры и локализации промышленного производства.
Напомним, заявление фонда "Самрук-Қазына" о том, что его социальные проекты охватили 11,5 млн казахстанцев, вызвало сомнения у экспертов и членов общественного совета. В ходе заседания было указано на завышение показателей и размытые критерии оценки эффективности.
23.02.2026, 11:30 94226
Более 39 млрд тенге частных инвестиций направят на расширение фармпроизводства в Шымкенте
Шымкент. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством РК одобрено соглашение об инвестициях между Министерством здравоохранения РК и АО "Химфарм" по проекту "Обеспечение населения более доступными лекарственными препаратами и увеличение доли отечественного производства медикаментов в фармацевтической индустрии Республики Казахстан". Соответствующее постановление подписано премьер-министром РК Олжасом Бектеновым.
Проект направлен на увеличение доли казахстанских товаропроизводителей, укрепление лекарственной безопасности страны и привлечение инвестиций. Соглашение стало стартом нового этапа крупного инвестиционного проекта Polpharma Santo в городе Шымкенте с созданием 300 новых рабочих мест. Общий объем частных инвестиций составляет 39,5 млрд тенге, включая вложения в развитие научных исследований", - проинформировали в правительстве.
Сообщается, что к концу 2029 года планируется запуск первой очереди нового производства. Новые мощности позволят выпускать 38 видов лекарств для лечения наиболее распространенных заболеваний - онкологических, сердечно-сосудистых, инфекционных и хронических, включая туберкулез. Производство будет соответствовать международным стандартам качества.
Проект соответствует стратегическим задачам государства, формирует устойчивую технологическую базу отрасли, направлен на обеспечение качества и доступности лекарственных средств для населения, а также на укрепление экспортного потенциала.
В целом в сфере производства фармацевтической продукции заключены шесть соглашений об инвестициях на сумму 316,3 млрд тенге.
23.02.2026, 10:35 86956
В Казахстане до конца марта реализуют все запасы овощей из стабфондов
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве под председательством заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрена ценовая ситуация на социально значимые продовольственные товары. По итогам совещания вице-премьер поручил всем регионам до конца марта реализовать все запасы овощей из стабфондов, а Министерству торговли и интеграции - обеспечить поставки ранних овощей уже со второй половины марта, сообщили в пресс-службе правительства.
Отмечается, что средний индекс роста цен с начала февраля составил 0,5%, что в два раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года (1%).
В рамках исполнения поручения главы государства по стабилизации инфляции на еженедельных совещаниях решено точечно рассматривать ситуацию в регионах с наибольшим ростом цен. С начала года к таким регионам относятся Мангистауская область (рост 2% по СЗПТ) и Туркестанская область (1,4%).
В Мангистауской области наибольший рост цен зафиксирован на помидоры, говядину на кости, кефир, сливочное масло, картофель и ряд других продуктов.
Отмечено, что в области действуют крупные предприятия по производству кисломолочной продукции, переработке мяса, производству муки и хлеба, однако отсутствуют собственные производители овощей. Основные факторы роста цен - сложная логистика, недостаточный объем собственного производства продуктов питания и высокая зависимость от импортных поставок. Также недостаточно активными темпами ведется разбронирование запасов овощей.
Вице-премьер поручил провести детальный анализ причин роста цен у ключевых производителей региона и совместно с Комитетом торговли и КТЖ выработать меры по стабилизации.
В Туркестанской области средний индекс роста цен ниже, чем в Мангистауской. В регионе работают крупные производители куриных яиц, молочной продукции, овощей и мяса.
В ходе совещания отмечена потребность производителей курятины и яиц в удешевленной муке для кормов, что позволит снизить себестоимость продукции и стабилизировать цены.
Вице-премьер поручил Продкорпорации обеспечить регион зерном по сниженной цене в необходимом объеме.
Еженедельно мы будем точечно рассматривать регионы, где фиксируется рост цен. Комитет торговли должен в кратчайшие сроки проанализировать ситуацию - от каналов поставок до реализации каждого вида социального продукта, чтобы определить этап возникновения удорожания и необходимые меры на центральном уровне. Регионы обязаны оперативно выявлять причины роста цен и принимать решения", - отметил Серик Жумангарин.
