03.10.2025
Казахстан и Венгрия договорились построить грузовой терминал в Будапеште
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и президент Венгрии Тамаш Шуйок, прибывший с первым официальным визитом в Казахстан, обсудили планы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Внимание уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействию в транзитно-транспортной и аграрной сферах, внедрению искусственного интеллекта и цифровизации, а также другим актуальным вопросам.
Участники встречи отметили значительный потенциал для дальнейшего роста взаимной торговли.
Казахстанская сторона выразила готовность увеличивать экспорт в Венгрию по 95 товарным позициям. Также создаваемый казахстанско-венгерский инвестиционный фонд станет важным инструментом реализации новых совместных проектов", - отметили в правительстве.
Одним из ключевых направлений партнерства является транспортно-логистическая сфера.
Рассмотрены перспективы реализации совместного проекта по строительству интермодального грузового терминала в агломерации Будапешта в целях расширения казахстанского экспорта в Европейский союз", - сообщает пресс-служба кабмина.
Также стороны намерены сотрудничать в области внедрения технологий ИИ.
Бектенов отметил, что правительство Казахстана возьмет на особый контроль качественную реализацию всех достигнутых договоренностей на высшем уровне.
В свою очередь президент Венгрии Тамаш Шуйок дал высокую оценку инвестиционному климату в Казахстане и подтвердил заинтересованность в дальнейшем углублении казахско-венгерского сотрудничества.
03.10.2025
В Казахстане запустили газовый проект на месторождении Тузколь
Фото: Depositphotos
Кызылорда. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области запустили проект по добыче и поставке сырого газа с месторождения Тузколь, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Проект направлен на укрепление энергетической устойчивости и развитие региональной инфраструктуры (...) На начальном этапе планируется поставка порядка 30 млн кубические метров сырого газа в год. В дальнейшем, с переходом к промышленной разработке газовых залежей месторождений Тузколь и Кетеказган Западный, предусматривается поэтапное увеличение объемов поставок с потенциальным достижением до 200 млн кубических метров в год", - уточнили в министерстве.
Подчеркивается, что это создаст условия для значительного расширения охвата газоснабжением и укрепления энергетической инфраструктуры региона.
Ранее новый газовый проект мощностью 150 млн кубометров запустили в Мангистау.
03.10.2025
Казахстанские аграрии получат доступ к китайской электронной торговой платформе
Сегмент будет ориентирован на закупки казахстанского зерна, масличных культур, растительного масла и других востребованных продуктов
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Представители АО "НК "Продкорпорация" с делегацией China National Grain Trade Center обсудили перспективные направления взаимодействия, включая запуск совместной цифровой платформы для торговли агропродукцией, рассказали в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.
Китайская сторона предложила создать специальный раздел для казахстанских поставщиков на базе действующей национальной электронной торговой платформы КНР. Планируется, что этот сегмент будет ориентирован на закупки казахстанского зерна, масличных культур (включая подсолнечник и рапс), растительного масла, а в дальнейшем - и других востребованных продуктов, таких как соя.
Создание цифрового канала на базе действующей электронной торговой платформы Китая откроет более простой и прозрачный доступ казахстанским производителям к китайскому рынку. По словам представителей АО "НК "Продкорпорация", новая модель торговли ориентирована на безопасность сделок и высокое качество продукции.
Для обеспечения исполнения условий сделки планируется использовать систему гарантийных взносов, аналогичную той, что уже применяется на китайской платформе. Финансовые расчеты между сторонами будут осуществляться онлайн с использованием встроенного функционала площадки.
Одним из ключевых элементов сотрудничества станет контроль качества поставляемой продукции.
Как отметил заместитель начальника отдела Китайского национального центра зерновой торговли Чжао Цзэлин, при закупках основой служат требования покупателя, при продажах - данные продавца. В случае возникновения разногласий окончательно решение будет приниматься независимой инспекционной организацией, аккредитованной в обеих странах. Также предусмотрена система урегулирования споров.
На первом этапе предполагается, что участники самостоятельно осуществляют таможенное оформление. В дальнейшем планируется наладить взаимодействие с профильными службами Казахстана и Китая для упрощения и ускорения таможенных процедур.
Кроме того, стороны рассматривают возможность предоставления участникам торгов инструментов поддержки, включая кредитование и финансирование поставщиков агропродукции.
По словам представителя Продкорпорации в Пекине Айжан Жамаловой, анализ китайского рынка и оценка потенциала партнеров показали, что участие в зерновой платформе открывает взаимовыгодные возможности для поставщиков и покупателей агропродукции двух стран. Площадка объединяет порядка 50 тысяч сельхозпредприятий КНР и более 20 лет успешно работает в формате онлайн-торгов. Для Казахстана это может стать новым инструментом расширения экспорта отечественной агропродукции.
03.10.2025
В Казахстане вырастут пособия по потере кормильца и утрате трудоспособности
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект постановления о повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2026 года, передает корреспондент агентства.
Как сообщили разработчики документа, ожидается, что с 1 января 2026 года размеры социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца будут увеличены на 10% от размера получаемых социальных выплат.
По информации Минтруда, размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.
Размеры выплат по утрате трудоспособности индивидуальны и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.
Ранее министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова сообщила о повышении пенсий с января 2026 года.
03.10.2025
Авиакомпанию Vietjet Qazaqstan возглавил Адилбек Умралиев
Фото: Qazaq Air
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председателем правления АО "Qazaq Air" (Vietjet Qazaqstan) назначен Адилбек Умралиев, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Адилбек Умралиев начал трудовую деятельность в 2007 году с должности главного специалиста в АО "Казкосмос". В разные годы работал в "Қазақстан Ғарыш Сапары", инфокоммуникационном холдинге "Зерде" и АО "Самрук-Қазына".
С 2019 года в АО "Qazaq Air" занимал должность финансового директора и с мая 2024 года исполнял обязанности председателя правления авиакомпании.
Напомним, казахстанский лоукостер Qazaq Air выкупил вьетнамский инвестор. Позже компания была переименована в Vietjet Qazaqstan.
03.10.2025
Казахстан поддерживает решение ОПЕК+ о постепенном увеличении объемов добычи нефти - Токаев
Фото: Depositphotos
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан поддерживает решение ОПЕК+ о постепенном увеличении объемов добычи нефти, заявил Касым-Жомарт Токаев на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайтамом аль-Гаисом.
Стороны обсудили текущую ситуацию на мировом рынке нефти и актуальные вопросы сотрудничества.
Глава Казахстана высоко оценил усилия ОПЕК, направленные на обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка.
Он отметил, что рассматривает визит Хайтама аль-Гаиса как важный шаг в развитии конструктивного диалога между нашей страной и ОПЕК.
Президент подчеркнул, что Казахстан поддерживает решение ОПЕК+ о постепенном увеличении объемов добычи нефти с учетом приоритетности защиты национальных интересов. Собеседники также обсудили совместные меры, направленные на укрепление устойчивости энергетической системы региона. Отмечена важность обеспечения баланса интересов между нефтедобывающими странами и государствами, импортирующими углеводороды", - отмечается в сообщении Акорды.
Напомним, Казахстан и другие страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти. Общая добыча нефти в октябре увеличится на 137 тысяч баррелей в сутки.
03.10.2025
Казахстан планирует нарастить поставки нефти по маршруту Актау - Баку - Джейхан до 1,7 млн тонн
Фото: Depositphotos
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан планирует нарастить поставки нефти по маршруту Актау - Баку - Джейхан до 1,7 млн тонн. Об этом сообщили в Минэнерго РК по итогам встречи министра энергетики РК Ерлана Аккенженова с министром промышленности и энергетики Азербайджана Парвизом Октай оглы Шахбазовым в рамках Kazenergy Week 2025.
По данным Минэнерго, важной темой переговоров стало развитие транспортной инфраструктуры. Маршрут Актау - Баку - Джейхан стал ключевой экспортной артерией для поставок казахстанской нефти. В 2023 году по нему было транспортировано 1,06 млн тонн, а в 2025 году планируется довести объем до 1,7 млн тонн.
Для нашей страны маршрут Актау - Баку - Джейхан имеет стратегическое значение. Одновременно сохраняется использование направления Баку - Супса в качестве стратегического резерва", - отметил Ерлан Аккенженов.
Кроме того, особое внимание на встрече было уделено проекту Каспийского зеленого энергетического коридора, который за последние два года прошел путь от идеи до полноценного стратегического проекта. Подписаны соглашения, создано совместное предприятие системных операторов Казахстана, Азербайджана и Узбекистана, готовится ТЭО при поддержке международных финансовых институтов.
Мы уверены, что коридор станет надежным мостом для поставок чистой энергии из Центральной Азии в Европу через Кавказ", - заявил Ерлан Аккенженов.
03.10.2025
Объем внешней торговли ЕАЭС приблизился к $800 млрд
ВВП вырос почти на 18%, достигнув в 2024 году 2,6 триллиона долларов
Женева. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем внешней торговли ЕАЭС вырос почти на 40%, приблизившись к 800 миллиардам долларов. Об этом сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев в ходе круглого стола "Региональная экономическая интеграция ЕАЭС: итоги за 10 лет и перспективы партнерства", организованного в рамках "Дней Евразийского экономического союза" в штаб-квартире отделения Организации Объединенных Наций в Швейцарии.
За десятилетие функционирования Союза его ВВП вырос почти на 18%, достигнув в 2024 году 2,6 триллиона долларов. Объем взаимной торговли увеличился двукратно и составил порядка 100 миллиардов долларов, внешней - почти на 40%, приблизившись к 800 миллиардам долларов", - отметил глава коллегии ЕЭК.
По его словам, этому в том числе способствовали торговые соглашения с рядом стран и меморандумы о сотрудничестве, обеспечивающие партнерские отношения интеграционного объединения и комиссии с правительствами 25 государств. Недавно подписаны соглашения, предусматривающие свободную торговлю с ОАЭ и Монголией. Завершается работа над договором с Индонезией, прорабатываются договоры с Египтом, Индией и Тунисом.
Комиссия продвигает формат диалога интеграционных объединений как важнейший элемент глобального сотрудничества. Здесь ее деятельность перекликается с усилиями ООН, традиционно уделяющей внимание межрегиональному взаимодействию. Сегодня ЕЭК развивает сотрудничество с 46 международными организациями, отметили в ЕЭК.
Десять лет интеграции показали, что Евразийский экономический союз - сила, которая объединяет и открывает новые горизонты для экономик наших стран. Мы готовы формировать новые правила честного и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Бакытжан Сагинтаев.
02.10.2025
Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Венгрией достиг почти $200 млн
Фото: Depositphotos
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Венгрией достиг почти $200 млн в 2024 году и вырос на 22% за восемь месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба Акорды.
Сегодня в Казахстане работают более 35 венгерских компаний, которые инвестировали около $400 млн в экономику нашей страны. Мы уже запустили 20 совместных проектов на сумму $607 млн в таких сферах, как сельское хозяйство, возобновляемая энергетика, здравоохранение, логистика и финансовый сектор", - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в расширенном формате с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком.
Отдельное внимание стороны уделили вопросам культурно-гуманитарного взаимодействия. Отмечено, что в подтверждение братских уз и исторической близости народов с 2023 года одна из улиц Астаны носит имя выдающегося венгерского поэта Шандора Петефи.
Президент Казахстана подчеркнул значение образовательных обменов, напомнив, что ежегодно 250 казахстанских студентов получают стипендии для обучения в венгерских университетах. Он также сообщил о готовности казахстанских вузов принять больше венгерских студентов и исследователей.
В свою очередь Тамаш Шуйок отметил, что развитие всесторонних связей с Казахстаном занимает особое место во внешнеполитическом курсе его страны.
Наше экономическое сотрудничество постоянно расширяется, а контакты в области культуры и образования можно назвать образцовыми. Мы считаем отношения с Казахстаном стратегически важными и очень высоко их ценим. В нынешний период кризисов считаю, что сотрудничество между Востоком и Западом приобретает особую ценность", - отметил президент Венгрии.
В ходе переговоров был рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая торговлю и инвестиции, энергетический сектор, атомную энергетику, транспорт и логистику, финансы, цифровизацию и искусственный интеллект.
Главы государств подтвердили схожесть подходов двух стран к ключевым вопросам международной политики и выразили готовность к продолжению тесного взаимодействия в многосторонних форматах.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Венгрии Тамаш Шуйок в ходе встречи обсудили вопросы расширения торгово-экономического партнерства и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, сотрудничеству в рамках многосторонних структур.
