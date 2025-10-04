Казахстан и Венгрия договорились построить грузовой терминал в Будапеште

Сегмент будет ориентирован на закупки казахстанского зерна, масличных культур, растительного масла и других востребованных продуктов

Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Представители АО "НК "Продкорпорация" с делегацией China National Grain Trade Center обсудили перспективные направления взаимодействия, включая запуск совместной цифровой платформы для торговли агропродукцией, рассказали в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.





Китайская сторона предложила создать специальный раздел для казахстанских поставщиков на базе действующей национальной электронной торговой платформы КНР. Планируется, что этот сегмент будет ориентирован на закупки казахстанского зерна, масличных культур (включая подсолнечник и рапс), растительного масла, а в дальнейшем - и других востребованных продуктов, таких как соя.





Создание цифрового канала на базе действующей электронной торговой платформы Китая откроет более простой и прозрачный доступ казахстанским производителям к китайскому рынку. По словам представителей АО "НК "Продкорпорация", новая модель торговли ориентирована на безопасность сделок и высокое качество продукции.





Для обеспечения исполнения условий сделки планируется использовать систему гарантийных взносов, аналогичную той, что уже применяется на китайской платформе. Финансовые расчеты между сторонами будут осуществляться онлайн с использованием встроенного функционала площадки.





Одним из ключевых элементов сотрудничества станет контроль качества поставляемой продукции.





Как отметил заместитель начальника отдела Китайского национального центра зерновой торговли Чжао Цзэлин, при закупках основой служат требования покупателя, при продажах - данные продавца. В случае возникновения разногласий окончательно решение будет приниматься независимой инспекционной организацией, аккредитованной в обеих странах. Также предусмотрена система урегулирования споров.





На первом этапе предполагается, что участники самостоятельно осуществляют таможенное оформление. В дальнейшем планируется наладить взаимодействие с профильными службами Казахстана и Китая для упрощения и ускорения таможенных процедур.





Кроме того, стороны рассматривают возможность предоставления участникам торгов инструментов поддержки, включая кредитование и финансирование поставщиков агропродукции.





По словам представителя Продкорпорации в Пекине Айжан Жамаловой, анализ китайского рынка и оценка потенциала партнеров показали, что участие в зерновой платформе открывает взаимовыгодные возможности для поставщиков и покупателей агропродукции двух стран. Площадка объединяет порядка 50 тысяч сельхозпредприятий КНР и более 20 лет успешно работает в формате онлайн-торгов. Для Казахстана это может стать новым инструментом расширения экспорта отечественной агропродукции.