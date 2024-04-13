12.04.2024, 15:07 34586
Казахстан продлил запрет на ввоз пшеницы еще на полгода
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан продлили запрет на ввоз пшеницы еще на полгода, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
Приказом министра сельского хозяйства от 11 апреля 2024 года № 125 установлен запрет на ввоз пшеницы в Республику Казахстан, в том числе из государств - членов ЕАЭС автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, за исключением поставок железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и мукомольных предприятий исключительно для производства и потребления. Временный запрет действует с 12 апреля 2024 года срокам на 6 месяцев", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что запрет не распространяется на транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана железнодорожным транспортом, а также на завоз пшеницы для мукомольных и птицеводческих предприятий.
Также подчеркивается, что ввезенная пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.
Напомним, в сентябре прошлого года Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы железнодорожным транспортом.
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12.04.2024, 18:47 28881
Стала известна самая часто встречающаяся зарплата в Казахстане
Модальная зарплата в четыре раза меньше средней номинальной
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан не сумел сократить разрыв между номинальной и модальной зарплатой наемных работников. В 2022 году наиболее часто встречающаяся заработная плата была в 4,5 раза меньше среднестатистического уровня. В 2023 году эта разница осталась почти такой же - в 4 раза, сообщает finprom.kz.
Номинальная зарплата в четвертом квартале 2023 года составила 322,8 тыс. тенге, модальная - всего 81,4 тыс. тенге. Уровень заработка, который чаще всего встречается среди работающих в найме казахстанцев, последние два года был близок к минимальному.
Годовой рост модальной зарплаты в 2022-2023 годах в сравнении с предыдущими периодами кажется существенным: на 18,4% и на 18,7% соответственно. Однако с учетом инфляции увеличение этого индикатора на самом деле было мизерным и никак не повысило уровень жизни казахстанцев с такими доходами. По данным экспертов Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в 2023 году модальная зарплата выросла в реальном выражении всего на 1,6%.
По регионам рассматриваемый индикатор рынка труда может отличаться в разы. К примеру, в Астане наемные работники в 2023 году чаще всего зарабатывали 297,5 тыс. тенге, а в Акмолинской области - 82,1 тыс. тенге.
Разбивка данных по видам экономической деятельности показывает, как сильно модальная заработная плата зависит от уровня доходов в отрасли в целом. Например, в горнодобывающей промышленности значительно выше средних по экономике уровень как номинальной (608,7 тыс. тенге), так и модальной (417,7 тыс. тенге) зарплаты. Именно в "нефтянке" и на горнорудных предприятиях наиболее часто встречающаяся зарплата считается самой высокой в стране.
Второе место по наиболее привлекательной модальной зарплате ожидаемо занимает IT-сектор и связь. Судя по данным отечественной статистики, айтишники и специалисты по информатизации чаще всего зарабатывают в пределах 297,5 тыс. тенге. Почти на такую же сумму могут рассчитывать те, кто идет работать в логистику (295,8 тыс. тенге).
В число антилидеров по модальной зарплате входят сферы обслуживания, торговли и образования. Чаще всего работники этих отраслей в прошлом году зарабатывали в пределах минимальной заработной платы.
11.04.2024, 20:31 46256
Перекачку и отгрузку нефти возобновили на КТК
Основные работы на объектах морского терминала окончены
Фото: Минтранспорта РК
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о возобновлении отгрузки нефти.
После окончания основных работ на объектах морского терминала КТК в период плановой остановки нефтепровода 11 апреля возобновлена отгрузка нефти", - говорится в сообщении.
Напомним, Каспийский трубопроводный консорциум с 9 апреля в ходе плановой остановки приступил к проведению работ по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз - Новороссийск.
11.04.2024, 09:36 54801
Минэнерго РК изменит цены на бензин и дизтопливо для иностранных граждан
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В целях сохранения топливного баланса на внутреннем рынке, а также минимизации рисков перетоков и "серого" экспорта нефтепродуктов Министерством энергетики РК подготовлен проект приказа с уточненными ценами на бензин Аи-92, Аи-93 и дизельное топливо в зависимости от объемов потребления и происхождения автотранспорта. Проект приказа опубликован на сайте "Открытые НПА".
В настоящее время в связи с государственным регулированием цен Казахстан является страной с наименьшей стоимостью на ГСМ среди стран Евразийского экономического союза, что приводит к высоким рискам перетоков и "серого" экспорта нефтепродуктов в другие страны. Проектом приказа предполагается, что цена на бензин марки Аи-92 и Аи-93 будет установлена на уровне 245 тенге за литр. Документом предполагается, что цена на дизельное топливо составит 315 тенге за литр", - говорится в сообщении Минэнерго.
Отмечается, что цены на ГСМ для граждан с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан остаются прежними.
Министерство энергетики РК также сообщило, что в настоящее время выработка, отгрузка и восполнение запасов ГСМ производятся бесперебойно, на внутреннем рынке имеется значительный запас нефтепродуктов, ситуация с обеспечением ГСМ стабильна.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют установить единую цену на дизтопливо в 295 тенге за литр.
10.04.2024, 15:56 63306
Сколько топлива выделено для борьбы с ЧС, рассказали в Минэнерго
В ведомстве отчитались об обеспечении ГСМ для борьбы с последствиями паводков и по запасам топлива
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Казахстана предоставили данные об обеспечении ГСМ для борьбы с последствиями паводков и по запасам топлива.
По данным МЭ, в регионах подготовлены следующие запасы топлива:
- бензины Аи-80, АИ-92, АИ-95 - 3,4 тыс. тонн,
- дизтопливо летнее и зимнее - 7,3 тыс. тонн;
- авиатопливо РТ и ТС-1 - 44,8 тыс. тонн;
- мазут топочный в объеме 2,3 тыс. тонн.
В двадцати регионах задействованы или находятся наготове для доставки ГСМ 111 бензовозов. При необходимости количество бензовозов будет увеличено. Отмечается, что доставка топлива занимает от 1 до 18 часов в зависимости от региона.
Кроме того, дополнительно выделены объемы ГСМ для Минобороны - 97 тыс. литров авиатоплива; акимата Атырауской области - 171 тыс. литров дизтоплива и 24 тыс. литров АИ-92.
09.04.2024, 15:48 78881
Перекачка и отгрузка нефти временно приостановлена на КТК
Фото: cpc.ru
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум с 9 апреля 2024 года в ходе плановой остановки приступил к проведению работ по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз -Новороссийск, сообщили в пресс-службе КТК.
Как пояснили в пресс-службе КТК, 72-часовые остановки перекачки по нефтепроводу происходят не реже двух раз в год, их график заблаговременно согласуется со всеми грузоотправителями, а также с Министерством энергетики Республики Казахстан.
Плановые остановки требуются для проведения тех видов технического обслуживания, ремонта и подключения оборудования, которые невозможно осуществить на действующем оборудовании.
Также в настоящий момент остановлена отгрузка нефти на морском терминале КТК. Ее возобновление запланировано с 11 апреля.
05.04.2024, 16:37 137276
Казахстан и Узбекистан совместно реализуют 60 проектов с портфелем инвестиций более $2,5 млрд
В Хиве прошла неформальная встреча президентов Казахстана и Узбекистана
Фото: Акорда
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Хива. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Узбекистан реализуют 60 совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства с созданием более 13 тысяч рабочих мест. Такие данные были озвучены в ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Хиве, сообщает Акорда.
Объем инвестиций совместных проектов Казахстана и Узбекистана превышает 2,5 млрд долларов. В целом, отметил в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев, товарооборот двух стран по итогам прошлого года составил 4,4 млрд долларов, что является хорошим показателем. Также успешно продвигается проект строительства Международного центра промышленной кооперации.
Подчеркивая, что "только вместе и сообща можно обеспечить устойчивое развитие двух стран", Токаев поддержал принятие программы стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном до 2034 года.
В ходе встречи президенты обменялись мнениями по широкому спектру вопросов экономического взаимодействия, включая увеличение взаимной торговли, сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, водного хозяйства, IT-отрасли. Особое внимание в ходе беседы было уделено развитию культурно-гуманитарных связей и раскрытию уникального туристического потенциала Казахстана и Узбекистана", - добавили в пресс-службе Акорды.
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан сегодня. Помимо неформальной встречи двух лидеров, в программу визита вошли совместное посещение предприятий и культурных объектов Хивы.
Напомним, Казахстан и Узбекистан поставят друг у друга счетчики учета трансграничных вод.
05.04.2024, 09:51 144516
В Казахстане тарифы на электроэнергию выросли на 6% за месяц и на 26% за год
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане тарифы на электроэнергию по итогам марта текущего года выросли на 5,9% за месяц и на 26,1% за год, сообщает energyprom.kz.
В региональном разрезе в месячной динамике сильнее всего ощутили удорожание жители СКО: плюс 20%. Рост цен был отмечен также в Восточно-Казахстанской (плюс 19,8%), Абайской (плюс 19,7%), Павлодарской (плюс 19%), Алматинской (плюс 17,9%) областях и в Алматы (плюс 10,3%). В остальных 14 регионах цены остались на уровне февраля 2024 года.
В годовой динамике наибольшее удорожание наблюдалось в Атырауской области: плюс 68,2%. Заметный годовой рост был отмечен также в Павлодарской (плюс 48,5%), Восточно-Казахстанской (плюс 44,5%), Абайской (плюс 44,3%) и Северо-Казахстанской (плюс 37%) областях. Наименьший годовой рост тарифов был зафиксирован в столице: плюс 7,6%. На уровне марта прошлого года тариф остался лишь в одном регионе - Улытауской области.
За январь-февраль текущего года в стране произвели 21,4 млрд кВт-ч электроэнергии - на 3,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
В региональном разрезе наибольший объем электрогенерации был зафиксирован в Павлодарской области: 9,3 млрд кВт-ч - на 4,4% больше, чем за январь-февраль 2023 года. Далее идет Карагандинская область: 2,3 млрд кВт-ч, плюс 6,3% за год. На Атыраускую область, замыкающую тройку лидеров, пришлось 1,4 млрд кВт-ч - на 0,9% больше, чем годом ранее.
Эти три региона обеспечили 60,7% всего производства электроэнергии по стране.
За январь-февраль текущего года инвестиции в основной капитал в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии достигли 51 млрд тенге - на 25,8% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.
Ранее в Минэнерго прокомментировали повышение тарифов на электроэнергию.
04.04.2024, 21:18 131566
Эксперты сохранили ожидания по росту экономики Казахстана
Прогноз на 2026 год несколько повышен
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк РК опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества.
В апреле сценарные условия по цене на нефть не претерпели существенных изменений. По медианным ожиданиям респондентов цена на нефть марки Brent в 2024 году в среднем сложится на уровне 81 доллар за баррель, в 2025 и 2026 годы - на уровне 80 долларов за баррель.
Прогнозы по росту экономики Казахстана на 2024 и 2025 годы сохраняются на уровне 4,5% и 5% соответственно. Прогноз на 2026 год несколько повышен с 4,5% до 4,7%.
Прогноз инфляции на 2024 год практически не изменился - 8,4%, при предыдущем прогнозе в 8,5%. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения с 6,5% до 7%, на 2026 год - с 5,7% до 6%.
Вместе с тем аналитики ожидают более высокую базовую ставку на всем прогнозном горизонте. Ожидания на 2024 год повышены с 13,8% до 14%, на 2025 год - с 10,5% до 11,2%, на 2026 год - с 9% до 9,8%.
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