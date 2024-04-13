Казахстан продлил запрет на ввоз пшеницы еще на полгода

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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан не сумел сократить разрыв между номинальной и модальной зарплатой наемных работников. В 2022 году наиболее часто встречающаяся заработная плата была в 4,5 раза меньше среднестатистического уровня. В 2023 году эта разница осталась почти такой же - в 4 раза, сообщает - Казахстан не сумел сократить разрыв между номинальной и модальной зарплатой наемных работников. В 2022 году наиболее часто встречающаяся заработная плата была в 4,5 раза меньше среднестатистического уровня. В 2023 году эта разница осталась почти такой же - в 4 раза, сообщает finprom.kz





Номинальная зарплата в четвертом квартале 2023 года составила 322,8 тыс. тенге, модальная - всего 81,4 тыс. тенге. Уровень заработка, который чаще всего встречается среди работающих в найме казахстанцев, последние два года был близок к минимальному.





Годовой рост модальной зарплаты в 2022-2023 годах в сравнении с предыдущими периодами кажется существенным: на 18,4% и на 18,7% соответственно. Однако с учетом инфляции увеличение этого индикатора на самом деле было мизерным и никак не повысило уровень жизни казахстанцев с такими доходами. По данным экспертов Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в 2023 году модальная зарплата выросла в реальном выражении всего на 1,6%.





finprom.kz





По регионам рассматриваемый индикатор рынка труда может отличаться в разы. К примеру, в Астане наемные работники в 2023 году чаще всего зарабатывали 297,5 тыс. тенге, а в Акмолинской области - 82,1 тыс. тенге.





Разбивка данных по видам экономической деятельности показывает, как сильно модальная заработная плата зависит от уровня доходов в отрасли в целом. Например, в горнодобывающей промышленности значительно выше средних по экономике уровень как номинальной (608,7 тыс. тенге), так и модальной (417,7 тыс. тенге) зарплаты. Именно в "нефтянке" и на горнорудных предприятиях наиболее часто встречающаяся зарплата считается самой высокой в стране.





Второе место по наиболее привлекательной модальной зарплате ожидаемо занимает IT-сектор и связь. Судя по данным отечественной статистики, айтишники и специалисты по информатизации чаще всего зарабатывают в пределах 297,5 тыс. тенге. Почти на такую же сумму могут рассчитывать те, кто идет работать в логистику (295,8 тыс. тенге).





В число антилидеров по модальной зарплате входят сферы обслуживания, торговли и образования. Чаще всего работники этих отраслей в прошлом году зарабатывали в пределах минимальной заработной платы.