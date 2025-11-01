Казахстан укрепляет позиции на рынке редкоземельных металлов

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан внесло поправки в приказ "Об утверждении формы декларации о доходах и имуществе физического лица и правил ее составления", передает корреспондент агентства.





граждане Республики Казахстан, физические лица - резиденты при соответствии одному из следующих условий в течение отчетного налогового периода: Согласно документу , декларацию представляют- резиденты при соответствии одному из следующих условий в течение отчетного налогового периода:





1) лица, на которых в соответствии с законом Республики Казахстан "О противодействии коррупции" возложена обязанность по представлению декларации о доходах и имуществе;





2) крупные участники банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющие инвестиционным портфелем в соответствии с законами РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг", а также их супруги-резиденты;





3) руководители, учредители (участники) юридических лиц, владеющие более чем 10 процентами доли в уставном капитале (акций акционерных обществ), а также их супруги-резиденты, за исключением учредителей (участников) некоммерческих организаций;





4) лица, занимающиеся частной практикой;





5) лица, получившие за отчетный налоговый период доход, подлежащий налогообложению физическим лицом самостоятельно, за исключением доходов от предпринимательской деятельности;





6) лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, в совокупности превышающей 1000-кратный размер МРП;





7) лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;





8) лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода в собственности цифровые активы;





9) лица, которые в течение отчетного налогового периода приобретали имущество стоимостью свыше 20 000-кратного МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода, в Республике Казахстан и (или) за ее пределами:





недвижимое имущество, подлежащее государственной или иной регистрации, а также имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации;

механические транспортные средства и прицепы, подлежащие государственной регистрации;

доли участия в уставном капитале юридического лица;

ценные бумаги;

производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива);

доли участия в жилищном строительстве;

инвестиционное золото;





10) лица, которые представили налоговому агенту заявление о применении налоговых вычетов в виде предварительной суммы прочих вычетов.





Иностранцы или лица без гражданства, являющиеся нерезидентами, также представляют декларацию о доходах и имуществе, при наличии одного из условий:





1) получили в отчетном налоговом периоде из источников в Республике Казахстан доходы, подлежащие налогообложению физическим лицом самостоятельно;





2) являлись лицами, на которых возложена обязанность по представлению декларации о доходах и имуществе в соответствии с законами Республики Казахстан.





Декларация представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего за годом, в котором возникло обязательство по представлению декларации об активах и обязательствах.



