04.09.2025, 13:39 56166
Казахстан вводит квоты на экспорт говядины
Рассказать друзьям
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Для сдерживания роста цен Казахстан вводит квоты на экспорт говядины. Такое решение принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, сообщает пресс-служба правительства РК.
Временное количественное ограничение экспорта говядины вводится для сдерживания роста цен на внутреннем рынке и обеспечения достаточного объема мяса КРС для населения. При этом квоты позволят крупным добросовестным производителям сохранить поставки по действующим контрактам и удержать зарубежные рынки сбыта. Соответствующий приказ будет принят Министерством сельского хозяйства, отметили в правительстве.
На заседании также принято решение продлить запрет на вывоз из Казахстана бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом. Мера направлена на бесперебойное обеспечение внутреннего рынка.
Кроме того, с января 2026 года на полгода продлевается запрет на вывоз за пределы таможенной территории ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросина, дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола и нефтяного битума.
Ранее глава Минторговли Арман Шаккалиев назвал причины роста цен на мясо в Казахстане. Одна из них - более низкая цена на мясо, чем в соседних государствах, что обусловливает повышенный спрос на казахстанскую продукцию за рубежом. Напомним, за пять месяцев экспорт казахстанской говядины вырос в 2,5 раза.
новости по теме
05.09.2025, 08:48 5636
Правительство Казахстана одобрило и внесло в парламент проект бюджета на 2026-2028 годы
Фото: правительство
Рассказать друзьям
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством одобрен и уже внесен в парламент прогноз социально-экономического развития и проект республиканского бюджета на предстоящий трехлетний период. Об этом заявил премьер-министр Олжас Бектенов в ходе расширенного собрания фракции партии AMANAT, сообщает пресс-служба правительства.
При базовом сценарии, реальный среднегодовой рост ВВП за 3 года составит 5,3%. Номинальный ВВП вырастет со 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге или $425,6 млрд в 2028 году. Дефицит бюджета в 2026 году определен на уровне 2,5% к ВВП со снижением в 2027-2028 годах до 1,7 и 0,9% к ВВП, соответственно", - подчеркнул премьер-министр.
Он отметил, что в результате налоговой реформы расходы, стимулирующие рост экономики, увеличатся с 10,9% до 16,1%.
Благодаря этому мы сможем инфраструктурно и финансово поддерживать развитие бизнеса. С другой стороны, как и поручал глава государства, мы сохраним социальную ориентированность бюджета и обеспечим полное исполнение взятых на себя социальных обязательств",- сказал премьер.
Олжас Бектенов отметил, что правительство продолжает работу по сокращению неприоритетных расходов и оптимизации бюджета.
Что касается бюджетных расходов, действительно мы понимаем необходимость их сокращения и работаем в этом направлении. К примеру, при формировании бюджета текущего 2025 года исключены заявки администраторов бюджетных программ по неприоритетным расходам. На сумму в 34 трлн тенге поступило заявок, мы удовлетворили только 25 трлн и 700 млрд", - подчеркнул премьер-министр.
Он сообщил, что правительством на постоянной основе ведется работа по оптимизации затрат.
Конечно, идет постоянная ревизия и текущих расходов государственных органов. Мы урезаем те расходы, которые не дают какого-то экономического эффекта", - сказал премьер-министр.
04.09.2025, 14:04 55691
Правила получения разрешения супруга на выдачу кредита уточнили в Казахстане
В документе уточнена сумма минимального займа
Рассказать друзьям
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка внесло поправки в правила получения разрешения супруга на предоставление банковского займа, передает корреспондент агентства.
Название документа изложено в новой редакции: "Правила получения согласия супруга (супруги) на предоставление потребительского банковского займа или микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, подлежащим регистрации, физическому лицу".
Также постановлением предусмотрен минимальный размер займа, на получение которого требуется разрешение супруга.
Минимальный размер потребительского банковского займа или микрокредита (за исключением потребительских банковских займов и микрокредитов, подлежащих рефинансированию), не обеспеченного залогом имущества, подлежащим регистрации, по которому необходимо согласие супруга (супруги) на предоставление физическому лицу потребительского банковского займа или микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, подлежащим регистрации, в размере тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете", - сказано в документе.
Напомним, закон, ужесточающий условия выдачи кредитов, был принят в Казахстане в 2024 году.
04.09.2025, 09:40 81556
Инфляция в Казахстане в августе ускорилась до 12,2%
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в Республике Казахстан в августе 2025 года за год составила 12,2% (в июле 2025 года - 11,8%), за месяц - 1% (в предыдущем месяце - 0,7%), сообщает Бюро национальной статистики.
Цены на платные услуги за год выросли на 15,3% (в июле 2025 года - 14,9%), продовольственные товары - на 11,7% (в июле 2025 года - 11,2%), непродовольственные товары - на 9,7% (в июле 2025 года - 9,5%).
По данным статведомства, наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (4,7 процентного пункта), жилищные услуги (2 процентных пункта), здравоохранение (1,5 процентного пункта).
За месяц уровень цен платных услуг повысился на 1,4%, непродовольственных товаров - на 1%, продовольственных товаров - на 0,5%.
Из продуктов питания снижение цен отмечено на лук репчатый на 25,9%, картофель - на 21,9%, морковь - на 16,5%, свеклу - на 13,8%, помидоры - на 13,7%, виноград - на 11,9%, капусту - 7,6%, бананы - на 4,1%. Повышение цен наблюдается на шоколад на 3,8%, кофе, лимоны - по 2,6%, сливки - на 1,4%", - говорится в сообщении.
Из непродовольственных товаров в августе кухонные плиты подешевели на 6,3%, холодильники - на 2,6%. Ювелирные изделия и часы подорожали на 1,6%, товары личного пользования - на 0,8%.
Цены на услуги воздушно-пассажирского транспорта снизились на 11,3%, а стоматологические услуги, напротив, подорожали на 1%.
В годовом исчислении инфляция в августе 2025 года составила 12,2%.
В годовом выражении рис подешевел на 8,5%, курага - на 3,4%, крупа гречневая - на 2,5%. Сухофрукты и орехи подорожали на 2,3%. Среди непродовольственных товаров цены снизились на морозильники на 24,5%, электрочайники - на 25,7%.
Уровень цен на столовые приборы вырос на 5,9%, гладильные доски - на 5,8%, электромясорубки - на 3,1%.
По сравнению с августом 2024 года цены на услуги по ремонту обуви повысились на 9,4%, по обслуживанию и ремонту жилых помещений - на 7,1%. Услуги тренажерных залов подорожали на 9,3%, бассейнов - на 10%.
03.09.2025, 18:28 131691
Минэнерго Казахстана опровергло информацию об увеличении добычи нефти
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана опровергло информацию об увеличении добычи нефти на 2%, передает корреспондент агентства.
Министерство категорически опровергает заявления некоторых СМИ о том, что уровень добычи нефти в стране увеличился в августе по сравнению с предыдущим месяцем", - говорится в заявлении министерства.
По данным ведомства, добыча нефти в августе составила 1,712 млн баррелей в сутки, что на 48 тысяч баррелей в сутки меньше, чем месяцем ранее.
Ранее страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти.
03.09.2025, 10:59 147411
Экспорт казахстанской говядины за пять месяцев вырос в 2,5 раза
Поставки баранины выросли в 2,6 раза
Рассказать друзьям
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Экспортные позиции Казахстана укрепляются: за пять месяцев 2025 года поставки говядины выросли в 2,5 раза (12,3 тыс. тонн), баранины - в 2,6 раза (9,2 тыс. тонн), сообщили в пресс-службе правительства.
Впервые зафиксирован экспорт свинины в объеме 797 тонн. Эти результаты свидетельствуют о конкурентоспособности отечественной продукции и ее востребованности на международных рынках", - отметили в правительстве.
Животноводство сохраняет стратегическое значение для продовольственной безопасности страны, формируя около 40% валовой продукции АПК. За январь-июль 2025 года объем производства вырос на 3,4%, достигнув почти 2 трлн тенге. Производство мяса увеличилось на 2% (608,8 тыс. тонн), молока - на 6,5% (2,25 млн тонн).
Особый акцент сделан на молочном направлении. В 2023-2025 годах построено 48 молочно-товарных ферм мощностью свыше 300 тыс. тонн молока в год. Среднегодовой надой на новых фермах достигает 8,2 тыс. литров, на передовых - до 11 тыс. литров, что соответствует уровню ведущих европейских стран. В 2024 году произведено 688 тыс. тонн молока (+32% к 2022 году), в 2025 году планируется запуск еще 32 комплексов на 152 тыс. тонн", - отметили в правительстве.
Поголовье скота и птицы стабильно растет: КРС - 8,7 млн голов (+0,3%), лошади - 4,6 млн (+6,7%), верблюды - 300 тыс. (+3,9%), птица - 48 млн (+6,6%).
В мясном скотоводстве объем кредитования под чистые 5% составил 50 млрд тенге, для перерабатывающих предприятий в 2025 году выделено 44 млрд тенге. Для решения проблемы нехватки залогового обеспечения по займам работает программа гарантирования до 85% от суммы займа", - сообщил глава МСХ Айдарбек Сапаров.
С августа 2025 года введена программа льготного кредитования откормочных площадок под 5% годовых объемом 50 млрд тенге, что позволит загрузить мощности более чем на 60% при обязательной реализации половины продукции на внутренний рынок.
Развиваются мясные кластеры по австралийской модели. В 2024 году профинансированы четыре проекта на 9 млрд тенге, в 2025 году определены десять приоритетных проектов на 21,7 млрд. В Туркестанской области уже введены завод по производству гранулированных комбикормов и откормочная площадка на 15 тыс. голов КРС. Эти проекты закладывают основу для создания полноценных цепочек "от корма до переработки".
Сообщается, что импортозависимость по мясу птицы за последние пять лет снизилась с 42% до 20%. В 2024 году введены в эксплуатацию шесть птицефабрик в Жамбылской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и области Улытау общей мощностью 15,9 тыс. тонн мяса в год.
02.09.2025, 18:16 176646
В Казахстане намолочено почти шесть млн тонн зерна
Фото: depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан намолочено 5,9 млн тонн зерна, сообщает Министерство сельского хозяйства страны.
На сегодняшний день уже убрано 4,2 млн га зерновых культур, что составляет 26 % от общей посевной площади. Намолочено 5,9 млн тонн зерна. Помимо зерновых культур, сельхозтоваропроизводителями собрано 112,8 тысячи тонн масличных культур, 684,2 тысячи тонн картофеля при урожайности 241,5 ц/га, 1,9 млн тонн овощей при урожайности 286,8 ц/га, свыше 2 млн тонн бахчевых культур при урожайности 272,6 ц/га", - заявили в министерстве.
Также сообщается, что собрано 340,4 тысячи тонн капусты, 326,9 тысячи тонн лука и 115,7 тысячи тонн моркови.
Уборочная кампания проходит организованно и в оптимальные агротехнические сроки", - заверили в ведомстве.
Напомним, в августе в двенадцати регионах Казахстана стартовала уборочная кампания.
02.09.2025, 13:56 182961
Сотрудничество в рамках строительства второй АЭС в Казахстане обсудил Токаев с главой CNNC
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Пекин. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречи с главами Китайской национальной корпорации ядерной промышленности (CNNC) и CRRС, специализирующейся на железнодорожном машиностроении.
Касым-Жомарт Токаев и директор CNNC Шэнь Яньфэн обсудили реализацию совместных проектов, в том числе в рамках строительства второй атомной электростанции в Казахстане.
Президент выразил уверенность в успешной реализации совместных проектов с компанией CNNC, обладающей большим опытом и самыми передовыми технологиями, в том числе в рамках строительства второй атомной электростанции в нашей стране", - информирует Акорда.
Глава государства сообщил, что в ходе состоявшихся накануне переговоров с председателем Си Цзиньпином особое внимание было уделено сотрудничеству в атомной индустрии, были достигнуты важные договоренности.
Во время встречи с председателем совета директоров CRRC Сунь Юнцаем президент подчеркнул, что после его визита в Китай в октябре 2023 года взаимодействие с CRRC вышло на новый уровень. Была достигнута договоренность о поставке 100 магистральных и 100 маневровых тепловозов национальной компании "Қазақстан темір жолы". В ближайшем будущем КТЖ планирует дополнительно закупить 270 гибридных маневровых тепловозов.
Глава государства выразил уверенность в успешной реализации этих поставок и подчеркнул важность перехода к следующему этапу сотрудничества - локализации производства локомотивов и созданию сервисных центров в Казахстане. По его мнению, это позволит развивать отечественное машиностроение, создавать новые рабочие места и обеспечивать оперативное техническое обслуживание железнодорожной инфраструктуры.
Компания CRRC ежегодно производит более 2 тысяч локомотивов, 3 тысяч пассажирских и 50 тысяч грузовых вагонов, а также 11 тысяч единиц городского транспорта. Ее продукция экспортируется в более чем 100 стран мира.
Ранее сообщалось, что Китай построит вторую и третью АЭС в Казахстане. Лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане, стала российская госкорпорация "Росатом".
02.09.2025, 11:03 189061
По итогам заседания Казахстанско-Китайского делового совета подписано свыше 70 соглашений на сумму более $15 млрд
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Пекин. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине состоялось 8-е заседание Казахско-Китайского делового совета с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева и первого вице-премьера Госсовета КНР, члена постоянного комитета политбюро ЦК КПК Дин Сюэсяна, передает корреспондент агентства.
По итогам заседания делового совета РК-КНР подписано свыше 70 коммерческих документов на сумму более 15 млрд долларов", - сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, в мероприятии принимают участие свыше 500 представителей государственных органов, бизнес-структур Казахстана и Китая, в том числе руководители свыше 70 крупнейших китайских корпораций.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
05.09.2025, 08:48Правительство Казахстана одобрило и внесло в парламент проект бюджета на 2026-2028 годы 05.09.2025, 09:285226В МВД РК разъяснили закон о запрете одежды, закрывающей лицо 05.09.2025, 09:48Китайские инвесторы планируют запустить на юге Казахстана производство технологий автоматизации учета воды на каналах706Китайские инвесторы планируют запустить на юге Казахстана производство технологий автоматизации учета воды на каналах 30.08.2025, 09:54278151С Днем Конституции Республики Казахстан! 29.08.2025, 14:04275791Ушел из жизни советский и российский композитор Родион Щедрин 29.08.2025, 17:54275051Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на День Конституции 30.08.2025, 09:34269966Казахстанцы отмечают День Конституции 30.08.2025, 15:08262501Авторский поэтический моноспектакль Игоря Пискунова пройдет в театре Лермонтова в Алматы 13.08.2025, 18:37500161Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей468821В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18407456Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 15.08.2025, 18:27401731В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности" 15.08.2025, 17:10390406Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?