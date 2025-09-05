Меры вводятся для сдерживания роста цен на внутреннем рынке и обеспечения достаточного объема мяса

Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Для сдерживания роста цен Казахстан вводит квоты на экспорт говядины. Такое решение принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, сообщает пресс-служба правительства РК.





Временное количественное ограничение экспорта говядины вводится для сдерживания роста цен на внутреннем рынке и обеспечения достаточного объема мяса КРС для населения. При этом квоты позволят крупным добросовестным производителям сохранить поставки по действующим контрактам и удержать зарубежные рынки сбыта. Соответствующий приказ будет принят Министерством сельского хозяйства, отметили в правительстве.





На заседании также принято решение продлить запрет на вывоз из Казахстана бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом. Мера направлена на бесперебойное обеспечение внутреннего рынка.





Кроме того, с января 2026 года на полгода продлевается запрет на вывоз за пределы таможенной территории ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросина, дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола и нефтяного битума.



