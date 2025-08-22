21.08.2025, 14:41 71131
Китайский инвестор в Казахстане столкнулся с препятствиями при реализации проекта на 7 млрд тенге
Фото: Kazakhstan Today
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане урегулирован проблемный вопрос китайского инвестора ТОО "INTERNATIONAL CASTLE", реализующего инвестиционный проект по строительству торгового павильона "Город ремесленников" на территории специальной экономической зоны "МЦПС Хоргос". Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
Как проинформировали в Генпрокуратуре, компания столкнулась с препятствиями в реализации проекта из-за отказа в регистрации в реестре участников СЭЗ и истечения срока действия договора участия.
В связи с незавершенной таможенной процедурой ввоза строительных материалов и последующим исключением инвестора из реестра органами государственных доходов дополнительно начислены таможенные платежи на 1,4 млрд тенге.
По представлению Генеральной прокуратуры ограничения в отношении инвестора сняты, неправомерно начисленные платежи отменены. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено виновное должностное лицо", - говорится в сообщении.
В результате компания запустила проект на 7 млрд тенге, в рамках которого планируется создание новых рабочих мест.
Проект направлен на развитие туристического и торгового потенциала, а также повышение интереса китайских туристов к казахстанской стороне СЭЗ.
22.08.2025, 15:02
Свыше тысячи китайских автопоездов прошло через пост Курык по Транскаспийскому маршруту
Активно развивается и портовая инфраструктура за пределами Казахстана
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В первой половине 2025-го года свыше тысячи китайских автопоездов прошло через пост Курык по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Не менее значимым событием стало и начало движения китайских автопоездов по Транскаспийскому маршруту: в 2024 году через порт Курык проследовало почти 3,5 тысячи грузовиков, а в первой половине 2025-го - свыше тысячи", - заявили в пресс-службе.
Также, подчеркнули в правительстве, активно развивается и портовая инфраструктура за пределами Казахстана. В частности, в июне 2025 году в грузинском порту Поти начал работу казахстанский мультимодальный терминал площадью 8,9 га и мощностью 120 тысяч контейнеров в год.
Результаты показывают значительное увеличение: за последние 5 лет объем грузоперевозок по маршруту вырос в шесть раз - с 0,8 млн тонн в 2020 году до 4,5 млн тонн в 2024 год. Только за прошлый год объем перевозок увеличился на 62%, а контейнерные перевозки выросли в 2,7 раза. За первое полугодие 2025 года перевозки достигли 2,3 млн тонн, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.
Кроме того отмечается, что существенный рост контейнерных перевозок стал возможен благодаря автоматизации таможенных процедур: теперь оформление одного контейнерного поезда занимает всего 30 минут, ранее этот процесс длился до трех часов.
Ранее сообщалось, что объем перевозок по Транскаспийскому маршруту достиг 4,5 млн тонн.
22.08.2025, 10:36
Казахстан планирует вдвое увеличить авиапарк к 2030 году
Фото: Depositphotos
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана планирует пополнить авиационный парк страны еще 103 самолетами к 2030 году. Об этом рассказали в пресс-службе кабмина РК.
На сегодняшний день парк воздушных судов в Казахстане насчитывает 104 единицы, в том числе 6 новых самолетов типа Airbus A320 и 1 новый самолет - Boeing 737 MAX 8, поставленных в первом полугодии 2025 года. До 2030 года парк пополнится еще 103 самолетами, что увеличит его до 216 единиц.
В этом году открыто 36 новых международных маршрутов, на рынок пришли 8 иностранных авиакомпаний. Внутри страны действует 61 маршрут с 850 рейсами в неделю", - отметил вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.
Также в стране для обеспечения транспортной доступности и поддержки социально значимых направлений действует 21 субсидируемый маршрут в 9 областях Казахстана. На их реализацию в 2025 году выделено 6,4 млрд тенге. Особое внимание уделяется развитию туристических направлений - Ушарал, Урджар, Кокшетау, Туркестан и другие.
В правительстве также рассказали о развитии авиационной инфраструктуры городов.
В Астане стартовал проект модернизации международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" с привлечением инвестиций в объеме $1,1 млрд. В его рамках предусмотрено строительство второй взлетно-посадочной полосы, а также третьего пассажирского и грузового терминала. Также будет создан "Аэротрополис" - многофункциональный комплекс с индустриально-логистической зоной, бизнес-центрами, гостиницами и торговыми площадями.
Алматинский аэропорт модернизируется по генеральному плану развития до 2050 года. Уже начата первая фаза, которая включает реконструкцию терминала внутренних рейсов, строительство рулежной дорожки, обновление ВПП и топливной инфраструктуры, создание современного грузового перрона и ангара техобслуживания. Планируется также возведение отеля и многоуровневой парковки. На строительном этапе будет создано более 1,8 тыс. рабочих мест, еще 550 постоянных рабочих мест будет создано в ходе операционной деятельности.
В Шымкенте в ближайшие годы запланировано строительство новой взлетно-посадочной полосы протяженностью 3,5 тыс метров. Одновременно ведется работа по созданию мультимодального хаба, который соединит аэропорт с территорией СЭЗ "Онтустик".
В Актобе началось строительство многофункционального логистического хаба с площадью на первом этапе 15 тыс. квадратных метров. Здесь будут предусмотрены современные склады, в том числе для опасных и скоропортящихся грузов, холодильные камеры и секции для ценных товаров. Параллельно реализуется проект модернизации топливно-заправочного комплекса: объем хранения топлива увеличится более чем в два раза. Воздушная гавань станет первым региональным аэропортом, поставляющим топливо марки JET-A1.
Также рассматривается строительство второй ВПП, что позволит проводить капитальный ремонт действующей полосы без приостановки полетов. Дополнительно правительство приняло решение о расширении границ специальных экономических зон на территории крупнейших аэропортов страны.
Также определены площадки для размещения будущих воздушных гаваней в курортных зонах страны. В Зайсане аэропорт будет построен на территории бывшего военного аэродрома близ села Сатпай, в 25 км от города, рядом с одноименным озером. В Катон-Карагайском районе новая воздушная гавань появится возле села Белкарагай, в 27 км от зоны отдыха. В Кендирли аэропорт разместится вблизи курортной зоны, всего в 15 км от побережья Каспия.
Кроме того, в Аркалыке началось восстановление аэропорта. Новый аэровокзальный комплекс и реконструкция ВПП вернут городу воздушное сообщение. Аэропорт Аркалыка не функционировал с 1992 г. Обследование показало, что взлетно-посадочная полоса требует капитального ремонта, а старое здание аэровокзала и инженерные сети требуют полного восстановления. В связи с этим принято решение построить новый современный пассажирский терминал и обновить всю инфраструктуру. Согласно плану, новая ВПП и пассажирский терминал смогут обслуживать до 70 пассажиров в час.
22.08.2025, 09:33
Средний размер пенсии назвали в Минтруда
Фото: Depositphotos
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Средний размер совокупной пенсии, выплачиваемой из республиканского бюджета, на 1 августа 2025 года составил 143 097 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 491 тенге, базовой пенсии - 47 606 тенге, проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты населения.
По данным ведомства, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 451,4 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 793 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 658,4 млрд тенге.
По состоянию на 1 августа 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 497 тыс. человек.
В ведомстве напомнили, что 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.
Кроме того, по поручению главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной - до 120%. С 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер - со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.
Ранее сообщалось, что на социальную помощь населению приходится 22% от всех затрат госбюджета.
21.08.2025, 15:41
Скляр поручил усилить контроль на госгранице за незаконным провозом нефтепродуктов
Фото: Depositphotos
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве состоялось совещание по вопросам обеспечения стабильных поставок горюче-смазочных материалов на внутренний рынок и усиления контроля за оборотом нефтепродуктов в приграничных областях.
В ходе совещания было отмечено, что ситуация на рынке нефтепродуктов остается стабильной, имеется необходимый запас топлива.
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил ответственным госорганам разработать детальный план по недопущению незаконного перетока нефтепродуктов и усилить контроль на госгранице, в том числе посредством мониторинга движения грузов и потребления топлива в регионах.
Он отметил, что первостепенной задачей государства является обеспечение внутренних потребностей. Ценовые разрывы и логистика не должны создавать условий для возникновения дефицита.
Напомним, преступная группа организовала контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель в Туркестанской области.
21.08.2025, 13:43
Только 7% средств были направлены на модернизацию энергетических мощностей - АЗРК
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Только 7% средств были направлены на модернизацию, реконструкцию и обновление генерирующих мощностей, а оставшиеся 93% расходовались на поддержание рабочего состояния оборудования.
Такие цифры озвучило Агентство по защите и развитию конкуренции РК по итогам анализа конкуренции на рынке электрической мощности.
По данным АЗРК, на рынке оказываются две основные услуги:
- по поддержанию готовности электрической мощности;
- по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки.
Кто оказывает услуги по поддержанию готовности электрической мощности:
- в Северной и Южной энергетических зонах доминирующее положение занимает группа лиц АО "Самрук-Энерго" с долей более 35%;
- в Западной зоне - ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат", АО "Атырауская ТЭЦ" и ТОО "Karabatan Utility Solutions" с общей долей более 70%.
В связи с этим, рынок признан высококонцентрированным.
Рынок услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки признан монопольным - единственным поставщиком услуги является ТОО "РФЦ по ВИЭ". Основной целью введения в 2019 году рынка мощности являлось привлечение инвестиций на введение новых и поддержание существующих мощностей. Однако анализ показал не достижение целей введения рынка мощности. За шесть лет функционирования с момента его введения в 2019 году установленная мощность в стране увеличилась лишь на 129 МВт при полученном совокупном доходе участников рынка свыше 500 млрд тенге. При этом только 7% средств были направлены на модернизацию, реконструкцию и обновление генерирующих мощностей, а оставшиеся 93% расходовались на поддержание рабочего состояния оборудования", - говорится в сообщении АЗРК.
В то же время в действующие тарифы на электроэнергию уже включены как операционные, так и капитальные затраты, включая поддержание действующих мощностей. Это подразумевает, что станции будут направлять дополнительно полученные средства на увеличение объемов выработки электроэнергии.
Однако, несмотря на значительные доходы, уровень износа станций остался на уровне 2019 года - порядка 56%.
По расчетам экспертов, за 500 млрд тенге могла быть построена одна угольная электростанция мощностью 530 МВт либо пять парогазовых электростанций суммарной мощностью 1150 МВт", - отметили в ведомстве.
Там заявили, что в связи с отсутствием государственного контроля за целевым использованием средств, Агентство в 2024 году инициировало поправки, предусматривающие осуществление такого контроля со стороны Министерства энергетики.
Однако на практике проводимый контроль ограничивается принятием отчетов станций об использовании средств. В результате, согласно представленной информации, средства от оказания услуг направлялись не на поддержание и увеличение мощностей, а на снижение кассовых разрывов по дебиторской задолженности", - заявили в АЗРК.
Таким образом, на рынке мощности отмечаются:
- недостаточный контроль за целевым использованием средств,
- недостижение целей введения рынка по вводу новых мощностей и модернизации оборудования.
В этой связи, Агентством внесены рекомендации по усилению контроля за целевым использованием средств и отказу от краткосрочных договоров на мощность с сохранением практики заключения долгосрочных договоров с инвесторами для строительства новых генерирующих мощностей", - резюмировали в ведомстве.
21.08.2025, 12:11
В Казахстане ввели в промышленную эксплуатацию три новых газовых месторождения
Фото: Depositphotos
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстане ввели в промышленную эксплуатацию три новых газовых месторождения, сообщает пресс-служба правительства страны.
Уже введены в промышленную эксплуатацию новые месторождения Рожковское, Урихтау Восточный и Анабай. Ведется строительство крупных газоперерабатывающих заводов на месторождениях Кашаган, Карачаганак и в Жанаозене. Завершение строительства ГПЗ на Кашагане мощностью 1 млрд м³/год запланирован на 2026 год. Кроме того, в мае текущего года началось строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, что значительно укрепит нашу газотранспортную систему", - сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.
По словам министра, ключевой задачей газовой отрасли на текущем этапе развития является расширение ресурсной базы и развития переработки в рамках утвержденного "Комплексного плана развития газовой отрасли до 2029 года.
Ранее сообщалось, добыча нефти на месторождении Дунга за полгода достигла 340 тысяч тонн.
21.08.2025, 11:09
За годы независимости Казахстан привлек $26,4 млрд китайских инвестиций - Минторговли
Фото: МТИ РК
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай реализуют 224 индустриальных проекта на сумму свыше $66 млрд, из которых 67 уже успешно завершены, сообщает Министерство торговли и интеграции РК.
За годы независимости Казахстан привлек $26,4 млрд китайских инвестиций. Эти цифры демонстрируют высокий уровень доверия бизнеса и устойчивость партнерства", - подчеркивается в сообщении.
На форуме в Гуанчжоу, куда прибыла торгово-экономическая миссия Казахстана (ТЭМ), объединившая представителей более 20 казахстанских компаний и ведущие деловые круги провинции, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил, что Казахстан и Китай являются стратегическими союзниками, а товарооборот между странами за первое полугодие 2025 года составила почти $15 млрд, что на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Шаккалиев также встретился в Пекине с министром коммерции КНР Ван Вэньтао.
Стороны подтвердили высокий уровень всестороннего стратегического сотрудничества, основанного на особых отношениях лидеров государств.
В частности, Ван Вэньтао подчеркнул, что динамика торговли свидетельствует о поступательном росте: в 2024 году товарооборот достиг 43,8 млрд долларов США, что на 9,2% выше показателя предыдущего года.
Министры также обсудили пути удвоения товарооборота между Казахстаном и Китаем к 2030 году.
Наряду с торговыми контрактами обсуждались и инфраструктурные вопросы. Казахстан остается ключевым транзитным узлом на маршруте Китай-Европа. Сегодня через его территорию проходит свыше 80% грузов. В рамках инициативы "Один пояс, один путь" и Транскаспийского коридора страна намерена к 2030 году увеличить объем перевозок по Среднему коридору до 10 млн тонн в год", - сообщает министерство.
Министр торговли РК Арман Шаккалиев заявил о планах по расширению сети торговых представительств Казахстана в других ключевых регионах Китая.
Немаловажной частью повестки стало участие Казахстана в крупнейших китайских выставках - CIIE в Шанхае, CIFTIS в Пекине и "ЭКСПО Китай - Евразия" в Урумчи, которые предоставляют уникальные возможности для продвижения отечественной продукции и установления прямых B2B-контактов. Ван Вэньтао выразил заинтересованность в участии китайских компаний в торгово-инвестиционных мероприятиях в Казахстане", - рассказали в Минторговли.
Подводя итоги, Арман Шаккалиев пригласил китайских предпринимателей активнее рассматривать Казахстан как площадку для новых проектов.
Мы готовы предложить партнерам выгодные условия, налоговые преференции и современную инфраструктуру. Казахстан станет золотым мостом для выхода на рынки Центральной Азии, СНГ, Ближнего Востока и Европы", - заявил министр.
По результатам миссии стороны договорились о расширении поставок, запуске новых совместных инициатив и укреплении межрегиональных связей.
20.08.2025, 12:36
Использовать бюджетные средства по целевому назначению поручил Токаев
Глава государства отметил важность качественного планирования и распределения финансовых средств на республиканском и местном уровнях
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства провел совещание по вопросам по национальной экономики и бюджетного планирования, сообщает Акорда.
Были заслушаны доклады о текущей ситуации и перспективах развития национальной экономики, а также о параметрах республиканского бюджета на 2026-2028 годы.
В ходе обсуждения глава государства отметил важность качественного планирования и распределения финансовых средств на республиканском и местном уровнях.
Он рекомендовал обратить особое внимание на обеспечение сбалансированности бюджета, финансирование всех социальных обязательств и долгосрочных планов регионов, а также целевое назначение и использование выделенных средств.
В июне в Высшей аудиторской палате заявили, что план по доходам в 2024 году не исполнен на 609 миллиардов тенге. В целом проверка отчета правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год выявила неисполнение практически по всем основным бюджетным показателям.
Депутаты раскритиковали отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Мажилисмен Асхат Рахимжанов заявил, что продовольственная корзина казахстанцев не отвечает международным стандартам, а также культурному и традиционному рациону и несет угрозу здоровью граждан. А депутат Татьяна Савельева подчеркнула, что правительственный долг за 10 лет увеличился в 3,5 раза, при этом системные проблемы в управлении госдолгом ВАП фиксирует регулярно в течение последних лет.
