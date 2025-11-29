28.11.2025, 12:00 76206
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 18%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18,0% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает пресс-служба банка.
Текущее решение опирается на результаты прогнозного раунда, обновленные оценки основных макроэкономических показателей и баланса рисков инфляции", - пояснили в банке.
По информации пресс-службы, годовая инфляция в октябре составила 12,6%.
Рост цен на продовольственные товары продолжил ускоряться до 13,5%, на непродовольственные - до 11%. Рост цен в услугах замедлился до 12,9% вследствие административного снижения цен на регулируемые жилищно-коммунальные услуги. Повышенная инфляционная динамика формируется в условиях устойчивого спроса, системно превышающего возможности предложения. Дополнительное влияние оказывает продолжающееся распространение вторичных эффектов тарифной реформы и либерализации рынка ГСМ на цены и инфляционные ожидания", - заявили в Нацбанке.
При этом, месячная инфляция в октябре существенно замедлилась до 0,5%, однако базовая инфляция остается высокой - на уровне 1%, что в пересчете на год соответствует 12,2%.
Кроме того, отмечается, что около 80% товаров и услуг в потребительской корзине дорожают темпами выше таргета 5%.
Все это указывает на устойчивость и широкий охват ценового давления. Данная проинфляционная динамика усиливается под влиянием фискального и нарастающего квазифискального стимулирования, а также повышенного потребительского спроса", - заявили в пресс-службе.
Напомним, в октябре Нацбанк повысил базовую ставку до 18%.
новости по теме
28.11.2025, 17:12
Северо-Казахстанская область присоединилась к торговой платформе "Китай - Центральная Азия"
Фото: МИД РК
Нанкин. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На платформе содействия беспрепятственной торговле "Китай - Центральная Азия" состоялось официальное присоединение Северо-Казахстанской области. Этот шаг придал новый импульс углублению межрегионального торгово-экономического взаимодействия между Северо-Казахстанской областью и китайской провинцией Цзянсу, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Церемония подписания соглашения о присоединении Северо-Казахстанской области (СКО) к данной платформе и открытие представительства Центра по обслуживанию инвесторов СКО состоялась с участием акима СКО Гауеза Нурмухамбетова, генерального консула Республики Казахстан в Шанхае Нурлана Аккошкарова, главы района Сюаньу города Нанкина Чжан Чжичао, а также вице-президента корпорации Jiangsu SOHO Holding Group Ли Мина.
Цзянсу на протяжении многих лет является второй региональной экономикой Китая, обеспечивающей 15% всей промышленности страны и 3% мировой индустрии (в 2024 году валовой региональный продукт провинции составил 1,9 триллиона долларов США), тогда как СКО является одним из ключевых экономических регионов Казахстана, обладающим большим агропромышленным потенциалом и прочной промышленной базой.
В завершение церемонии открытия стороны провели деловые переговоры с руководством Цзянсу SOHO Holding Group с целью углубления торгово-экономического сотрудничества. Во время встречи аким СКО подробно представил китайскими деловыми кругами преимущества области и обозначил ключевые направления взаимодействия.
Кроме того, на встрече прошла презентация инвестиционного климата и экономического развития Северо-Казахстанской области. Стороны договорились о создании устойчивого механизма коммуникации и совместном продвижении конкретных инвестиционных проектов.
Присоединение области к работе платформы позволит значительно расширить каналы межрегионального сотрудничества и укрепить торгово-экономические связи между севером Казахстана и восточной провинцией Китая.
Отмечается, что к работе платформы уже присоединилась Западно-Казахстанская область.
28.11.2025, 15:45
В "Казатомпроме" сообщили о снижении добычи урана в ближайшие годы
Фото: Казатомпром
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - "Казатомпром" предупредил о снижении добычи урана в Казахстане после 2026-2027 годов. Это связано с истощением месторождений в республике, сообщил изданию "Sputnik Казахстан" председатель правления национальной атомной компании Меиржан Юсупов.
Пытаемся по возможности производить на уровне 85-90% от контрактных объемов, чтобы не "заливать" рынок дешевым ураном. Если посмотрите, мы с 2018 года стараемся идти ниже контрактных обязательств. Уже мы в ресурсах, то есть в земле, в запасах, сохранили 53 тысячи тонн. Это более чем два годовых выпуска", - сказал глава "Казатомпрома".
Компания ожидает структурный дефицит на мировом рынке с 2030 года: растущее число строящихся и продлеваемых АЭС резко увеличит спрос. Запуск новых, более дорогих месторождений в других странах может "подтолкнуть" цены вверх.
Чтобы подготовиться к этому, "Казатомпром" тройными темпами увеличивает инвестиции в геологоразведку - более 85 млрд тенге в ближайшие 5 лет - и ставит цель подтвердить до 200 тысяч тонн новых ресурсов, информирует издание.
Также Юсупов отметил, что "Казатомпром" видит себя "естественным" поставщиком топлива для будущих казахстанских реакторов.
Мы производим тепловыделяющие сборки на Ульбинском металлургическом заводе, отправляем в Китай и сейчас будем прорабатывать с нашими российскими партнерами", - отметил он.
Компания планирует адаптировать производства под дизайн реакторов на АЭС в Казахстане. Сейчас идут переговоры с российскими партнерами, чтобы обеспечить локализацию ТВС (машиностроительное изделие, предназначенное для получения тепловой энергии в ядерном реакторе) для АЭС "Балхаш" и других.
Завод по тепловыделяющим сборкам строится гораздо быстрее, чем идет строительство АЭС. Поэтому, я думаю, к моменту уже готовности атомной электростанции в Казахстане мы, наверное, будем иметь производство, которое готово уже поставлять ядерное топливо для наших станций", - добавил Юсупов.
28.11.2025, 14:46
Порядка 600 млрд тенге выделят на развитие сельского предпринимательства до 2029 года
Фото: Depositphotos
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - До 2029 года в рамках проекта "Ауыл аманаты" на развитие сельскохозяйственного бизнеса будет выделено порядка 600 млрд тенге, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на диалог-платформе сельских акимов.
Говоря об актуальных вопросах в сфере АПК, глава государства подчеркнул, что в первую очередь необходимо заняться развитием сельскохозяйственных кооперативов.
Совместные хозяйства пока не стали опорой сельской экономики. Не секрет, что зачастую такие кооперативы создаются узким кругом лиц и фактически выполняют роль посредников между владельцами частных хозяйств и переработчиками продукции, при этом пользуясь государственными льготами. Формально такие действия не запрещены, но на практике они существенно препятствуют повышению благосостояния сельского населения", - высказался президент.
По его словам, создание объединений должно осуществляться по всей стране, чтобы каждый житель села мог ощутить положительные изменения.
Если отдельные фермеры не объединятся, усилия государства по развитию агропромышленного комплекса могут оказаться напрасными. Поэтому следует активизировать работу в этом направлении", - добавил президент.
Также в своем выступлении президент поднял вопросы цифровизации в селах.
Для полноценной реализации своих расширенных полномочий и увеличения налоговых поступлений акимы сельских округов должны умело пользоваться соответствующими информационными платформами. Цифровой Казахстан невозможно построить без сел и сельских округов. В эпоху искусственного интеллекта и тотальной цифровизации в этот процесс должны быть активно вовлечены и сельские акимы. Цифровизация сельских районов приведет к существенному выравниванию жизненного уровня, быта жителей сел и городов. Поэтому эту работу правительство должно рассматривать в качестве приоритетной", - отметил он.
Токаев указал, что одна из важнейших задач нового этапа развития - превратить Казахстан в полностью цифровую страну в ближайшие три года.
Без преувеличения - это вопрос выживания", - подчеркнул он.
Кроме того, президент поручил повысить самостоятельность бюджетов четвертого уровня.
Для повышения самодостаточности сельских округов на четвертый уровень бюджета уже передано 25 видов налогов и платежей. В рамках нового Бюджетного кодекса к этому перечню также добавился налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых. С момента внедрения четвертого уровня бюджета (2018 год) поступления в бюджет сельских округов увеличились в четыре раза, составив свыше 130 миллиардов тенге", - сказал Токаев.
При этом сельские округа все еще не способны решать вопросы социально-экономического характера без бюджетной поддержки со стороны районов и областей. Вдобавок в разных регионах есть диспропорции в местных бюджетах, связанные с численностью населения и структурой экономики сельских округов.
Мы правильно сделали, когда передали большую часть стабильных налогов на местный, главным образом, районный уровень. Однако возникает необходимость усилить поддержку бюджета местного самоуправления, поскольку он в данное время недофинансирован. Действительно, зачастую предприятия получают доходы в сельских округах, используют труд местных жителей, но налоги платят по месту регистрации - в районе или городе. Будет справедливо, если правительство рассмотрит возможность сбалансированного подхода к этому принципу. Все же на местах тоже должны получать какие-то доходы. То есть, "плати налоги там, где работаешь и получаешь доходы". Задание правительству понятное: чтобы как минимум часть этих доходов оставалась на местах", - указал глава государства.
Токаев высказал ряд предложений по совершенствованию налогово-бюджетных процессов.
Речь идет о зачислении определенной доли имущественного и индивидуального подоходного налогов юридических лиц в бюджеты четвертого уровня через дополнительные трансферты районов. Все это правительству необходимо увязать с системой региональных стандартов, которая нацелена на выравнивание внутрирегиональных диспропорций. Крайне чувствительным вопросом для жителей ряда регионов выступают полноценные выплаты экологических штрафов. Граждане, живущие в населенных пунктах, где промышленные предприятия оказывают высокую нагрузку на экологию, вправе рассчитывать на поступление части таких платежей в местные бюджеты", - добавил президент.
28.11.2025, 13:00
Прогноз инфляции на 2025-2026 годы пересмотрели в Нацбанке
Фото: Depositphotos
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прогноз инфляции на 2025-2026 годы пересмотрели в Национальном банке Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
В 2025 году инфляция ожидается в пределах 12,0-13,0%, в 2026 году - 9,5-12,5%. По итогам 2027 года ожидается ее замедление до 5,5-7,5%. Корректировка прогноза обусловлена существенным превышением фактических значений инфляции над прогнозными в текущем году и повышенной динамикой инфляционных ожиданий. Вместе с тем, она также учитывает более прогнозируемый рост регулируемых цен в рамках пересмотра темпов реформы по схеме "инфляция + 5%" в 2026-2027 годах", - заявили в пресс-службе.
По информации банка, расширение диапазона прогнозов в 2026 году отражает возросшую неопределенность в оценках, связанную с реализацией налоговой реформы и реакцией совокупного спроса, существенным ростом финансирования со стороны квазибюджетного сектора и его стимулирующим воздействием на экономику.
Дезинфляционное влияние на прогнозном горизонте будет обеспечиваться умеренно жесткой денежно-кредитной политикой, налогово-бюджетной консолидацией, а также мерами, предпринимаемыми в рамках программы совместных действий. Проинфляционное влияние будут оказывать дальнейшая либерализация рынка ГСМ и усиление давления со стороны внутреннего спроса ввиду квазифискального стимулирования", - сообщили в пресс-службе.
Как пояснили в банке, риски прогноза связаны с усилением дисбалансов между внутренним спросом и отстающим предложением, ускорением внешней инфляции и инфляционных ожиданий, а также вторичными эффектами от повышения регулируемых цен, ГСМ и НДС.
Ключевой фактор неопределенности представляет растущее влияние финансирования экономики со стороны АО "НУХ "Байтерек" , которое может усилить инфляционное давление и частично нивелировать эффект предстоящей фискальной консолидации", - отметили в банке.
По данным пресс-службы, прогноз роста экономики Казахстана на 2025 год улучшен до 6,0-6,5%, что отражает влияние опережающих темпов добычи нефти, а также ускорение инвестиционного и потребительского спроса в последние месяцы года, в том числе на фоне предстоящей реформы НДС в 2026 году.
Прогноз на 2026 год был понижен до 3,5-4,5% вследствие высокой базы 2025 года, а также сдерживающего влияния налогово-бюджетной реформы и бюджетной консолидации на внутренний спрос. В 2027 году рост экономики ожидается в диапазоне 4,0-5,0%. Рост будет обеспечен продолжением расширения инвестиционной активности, умеренным потребительским спросом и увеличением добычи нефти", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 18%.
27.11.2025, 14:32
Казахстан и Молдова обсудили расширение сотрудничества в сфере сельского хозяйства
Фото: depositphotos.com
Кишинев. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Молдове Алмат Айдарбеков и министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Людмила Катлабуга обсудили возможности сторон в расширении поставок сельхозпродукции, развитии совместных проектов в сфере переработки, логистики и внедрения инноваций, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
Стороны выразили заинтересованность в увеличении торговли, укреплении производственного сотрудничества, обмене опытом в аграрных технологиях, в повышении качества и безопасности продукции, а также в эффективном управлении сельскохозяйственными ресурсами", - говорится в сообщении.
Также участники встречи подтвердили готовность к дальнейшей координации действий в рамках двусторонних механизмов, включая работу межправительственной комиссии, проведение которой запланировано на 2026 год.
26.11.2025, 12:35
"Байтерек" трансформируют в национальный инвестиционный холдинг
Фото: Байтерек
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Совет директоров"НУХ "Байтерек" одобрил трансформацию в акционерное общество "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек", сообщает пресс-служба правительства.
Инвестхолдинг наделяется дополнительными функциями по поддержке инфраструктурных, экспортных и индустриальных проектов. Главные цели - проактивное привлечение капитала, развитие внутреннего производства и импортозамещения. Акцент также сделан на увеличении доли несырьевого экспорта и формировании конкурентоспособного бизнеса", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что результатом станет открытие высокопроизводительных предприятий и создание новых рабочих мест, что обеспечит качественное развитие экономики и увеличение доходов населения.
Заложен новый КПД руководства холдинга по внедрению инструментов ИИ в области поддержки предпринимательства. Также поручено скорректировать КПД заместителей председателя по курируемым ими направлениям с акцентом на объем привлекаемых иностранных инвестиций, а также в целом пересмотреть плановые значения и цели для обеспечения положительной динамики", - проинформировали в правительстве.
Кроме того, в ходе заседания совета директоров были утверждены консолидированный отчет по рискам и отчет антикоррупционной комплаенс-службы за III квартал 2025 года.
Ранее сообщалось, что на капитализацию холдинга "Байтерек" направят 1 трлн тенге в 2026 году.
26.11.2025, 10:47
В Казахстане утвержден перечень видов деятельности для применения СНР для самозанятых
Фото: Depositphotos
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан утвержден перечень видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых.
Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года. В перечень вошли 40 видов деятельности.
Напомним, с 2026 года СНР на патенте отменяется, вместо него будет действовать новый специальный налоговый режим для самозанятых, без регистрации ИП.
По данным mybuh.kz, специальный налоговый режим для самозанятых смогут применять физические лица - граждане Республики Казахстан, кандасы:
1) осуществляющие один или несколько видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых;
2) не использующие труд работников;
3) доход которых за календарный месяц не превышает 300 МРП в месяц (3600 МРП в год).
Налоги и социальные платежи на СНР для самозанятых:
- ИПН - 0%;
- социальные платежи - 4%.
Налоговым периодом для применения специального налогового режима для самозанятых является календарный месяц. Оплата налогов не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.
Физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим для самозанятых, по доходам, на которые не распространяется такой специальный налоговый режим, вправе применять иные специальные налоговые режимы или общеустановленный порядок налогообложения в соответствии с НК РК.
Учет доходов физических лиц, применяющих СНР для самозанятых (за исключением физических лиц, осуществляющих деятельность в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования), ведется в реестре доходов, формируемом в специальном мобильном приложении на основании чеков и других сведений о доходах, полученных из иных источников.
Учет доходов физических лиц, осуществляющих деятельность в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования, в специальном налоговом режиме для самозанятых ведется в простой форме, разработанной ими самостоятельно, с указанием: даты, наименования операций, суммы, полученной от данных операций, итоговой суммы за каждый день, за месяц.
25.11.2025, 15:28
Довести товарооборот до $1 млрд намерены Казахстан и Туркменистан Дополнено
Фото: Depositphotos
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Туркменистан намерены довести взаимный товарооборот до одного миллиарда долларов США. Об этом на брифинге для СМИ с участием глав двух государств сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Касым-Жомарт Токаев рассказал, что с Сердаром Бердымухамедовым они обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки и наметили приоритеты дальнейшего взаимодействия. Первостепенное внимание было уделено расширению торгово-экономических связей.
Благодаря совместным усилиям товарооборот между нашими странами стабильно превышает полмиллиарда долларов. Показатели этого года также обнадеживают. Мы условились предпринять необходимые шаги для увеличения объема взаимной торговли до одного миллиарда долларов. В этих целях Казахстан предложил принять план работы по увеличению товарооборота. Для поддержки бизнесменов двух стран принято решение о создании на взаимной основе торговых домов. Мы также условились рассмотреть вопрос об открытии коммерческих прямых авиарейсов между городами двух стран", - отметил глава государства.
В современных реалиях стратегическое значение приобрела транзитно-транспортная сфера. Здесь особая роль, по его мнению, отводится железной дороге Казахстан - Туркменистан - Иран, которая выступает важным звеном транспортного коридора Север - Юг.
За 10 месяцев текущего года объем перевозок составил полтора миллиона тонн, увеличившись на 14%. Принимаются меры по оптимизации тарифов, упрощению административных процедур. Активно развивается приграничная инфраструктура, модернизируется пункт пропуска. Постепенно решается задача стыковки дорожной инфраструктуры по направлению Туркменбаши - Гарабогаз - граница Казахстана. Договорились в полной мере использовать транспортно-логистические возможности каспийских портов Актау, Курык и Туркменбаши для интенсификации контейнерных перевозок", - сообщил президент.
Кроме того, в ходе переговоров были обсуждены перспективы строительства железнодорожной линии в направлении Южной Азии через Афганистан.
Президент подчеркнул, что важной сферой взаимодействия является сельское хозяйство.
Подробно обсудили перспективы наращивания поставок казахстанской пшеницы на туркменский рынок. Здесь у нас имеются резервы для увеличения экспорта растительных масел, макаронных изделий, мясомолочной продукции. Мы затронули перспективы строительства зернового терминала на туркменско-афганской границе", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Также глава государства отдельно остановился на совместных проектах в сфере энергетики.
По его словам, на протяжении многих лет Казахстан является надежным партнером в транспортировке туркменского природного газа в Китай. По итогам сегодняшних переговоров стороны договорились продолжить взаимодействие в рамках текущих проектов в области газопереработки, развитии газотранспортной инфраструктуры. Хорошим подспорьем для этого служит подписанное в прошлом году соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию газовой отрасли.
В ходе переговоров также было подтверждено общее видение и близость позиций по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Мы готовы и далее тесно взаимодействовать с туркменской стороной для обеспечения стабильности, безопасности и устойчивого прогресса в региональном и глобальном масштабах. Большое значение имеют Консультативные встречи, а также взаимодействие по проблемам Каспийского моря. Казахстан высоко оценивает проведенные Туркменистаном мероприятия в рамках Международного года мира и доверия, объявленного по инициативе Ашхабада", - добавил президент.
Дополнено 24.11.2025, 17.20
Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин провел встречу с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Ходжамыратом Гельдимырадовым, сообщает пресс-служба правительства РК.
Серик Жумангарин предложил увеличить объемы поставок и расширить линейку агропромышленной продукции, включая пшеницу, кукурузу, чечевицу, горох, соевые бобы, подсолнечное масло, муку, сахар и другие виды продукции.
Мы заинтересованы, чтобы плодоовощная продукция присутствовала на нашем рынке. Все, что вы поставляете - томаты, фрукты, овощи, мы готовы принимать в рамках "зеленого коридора", - подчеркнул Серик Жумангарин.
Также особое внимание уделено развитию транспортно-логистических проектов. Ходжамырат Гельдимырадов сообщил о начале строительства сухого порта на границе с Гератом и предложил Казахстану присоединиться к проекту.
Кроме того, стороны обсудили перспективы формирования транзитного коридора Казахстан - Туркменистан - Афганистан - Пакистан, включая строительство железнодорожной линии Герат - Тургунди. Серик Жумангарин и Ходжамырат Гельдимырадов подтвердили намерение продолжать работу по развитию транспортных, торговых и логистических связей, создавая дополнительные возможности для бизнеса и расширяя интеграцию между странами.
