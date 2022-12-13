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Не было экономического смысла: 100 тысяч тонн яблок сгниют в садах

12.12.2022, 19:24 5556
Главная проблема - низкие закупочные цены, которые предлагают торговые сети
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Нынешний сезон для садоводов Казахстана выдался удачным в смысле урожая. Однако у этой медали оказалась оборотная сторона.

Как сообщалось ранее, по итогам года ожидался рекордный урожай яблок, но из-за нерешительности госорганов потери еще больше, чем в 2021 году.

Косточковые фрукты весной прихватил мороз, и мы где-то 20-30% потеряли. Тем не менее и они тоже дали неплохой урожай. Но, конечно, основной наш фрукт - это яблоки. Площади яблочных садов в Казахстане - порядка 35 тысяч га, урожайность в этом году в среднем была 10 тонн с гектара. То есть мы вырастили около 350 тысяч тонн. Однако собрали только 250 тысяч тонн. А 100 тысяч тонн яблок так и остались в садах. Их просто не было смысла собирать", - рассказал ElDala.kz руководитель консорциума "Сады Казахстана" Нурлан Куралов, учредитель агропромышленной корпорации "Амангельды", которая выращивает фрукты на 500 га в Туркестанской области.


Главная проблема - низкие закупочные цены, которые предлагают торговые сети. Это 200-250 тенге за килограмм. На этом уровне расценки остаются уже пять лет подряд. За это время выросли расходы садоводов по всем позициям - от фонда оплаты труда до транспортных издержек. Например, если в прошлом году доставка 1 кг яблок в Астану стоила 30 тенге, то в этом - уже 60-70 тенге. Также существенно подорожали различные расходники - коробки, ящики, контейнеры. Вот и получилось, что часть урожая собирать просто не было экономического смысла, поскольку расходы превысили бы потенциальный доход.

Выходом могла бы стать отправка части урожая на экспорт, в Беларусь или Россию. Со стороны северных соседей по ЕАЭС спрос на фрукты есть и они готовы платить за килограмм не менее 300 тенге. Но тут отгрузкам мешает еще одна проблема плодовой отрасли Казахстана - отсутствие системы заготовки и сбыта. Особенно сильно она бьет по мелким производителям, имеющим небольшие площади садов, порядка 50 га садов.

Имея такие мелкие площади, они не могут позволить себе оборудование для сортировки, для охлаждения и все прочее, что позволяет сформировать товарную партию, удовлетворяющую требованиям покупателя. Сортировочная линия стоит от $500 тысяч. Плюс к ней нужен холодильник и разное вспомогательное оборудование. Но дело даже не в деньгах, а в том, что ставить свою сортировочную линию каждому мелкому садоводу смысла нет - он просто не сможет загрузить ее нужным объемом.

Сейчас 90% урожая яблок в Казахстане сортируется вручную. Сидит человек, в день 100 кг перебирает. Конечно, это не выход. Ни о какой производительности труда мы тут говорить не можем", - пояснил Нурлан Куралов.


Кроме того, ручной труд - это человеческий фактор, влияющий на качество продукта. Партии фруктов получаются неоднородными, чего очень не любит потребитель. Казахстанские торговые сети тоже не рвутся работать с отечественными производителями, в том числе и по причине отсутствия товарных кондиций.

Им проще купить яблоки в Иране, Польше, Китае или где-то еще. Эти фрукты как будто пластиковые, у них нет ни вкуса, ни запаха, никакой пользы. Зато они имеют товарный вид, все откалиброваны, все ровного цвета, а главное - обладают таким качеством, как "лежкость". То есть положи их сегодня, они и через год будут выглядеть точно так же. Но ведь это как раз и говорит о том, что там нет ничего натурального!"  - пояснил Нурлан Куралов.


Крупные садоводческие компании имеют собственную систему сортировки и упаковки, и они работают на экспорт. Но таких компаний - считаное количество. Большая часть производителей мелкие, и им нужна поддержка государства в этом вопросе. И дело не столько в каких-то субсидиях, а в создании заготовительных центров, которым фермеры могли бы сдавать свой урожай. В том числе, возможно, и на условиях форвардных контрактов. Это позволило бы решить и вопрос оборотных средств.

Нурлан Куралов отметил, что при министерстве торговли и интеграции есть компания QazTrade, которая занимается продвижением экспорта. Она бы и могла создать какое-то торгово-закупочное предприятие для помощи садоводам, с филиалами в тех регионах, которые развивают плодоовощеводство.

А если оставить это все на плечах фермеров - сами выращивайте, сами продавайте, сами перерабатывайте - мы за два года потеряем все, что сумели создать к настоящему моменту. Рентабельность садоводства упала, и я вижу, как многие отказываются от этого бизнеса", - сказал Куралов.


Брошенный урожай нынешнего сезона - это только первый тревожный сигнал. Учитывая рост цен на средства производства, в следующем году себестоимость производства яблок вырастет еще как минимум на 20%. Это усугубит нынешние проблемы. Проблемы садоводства будут нарастать, если государство не поможет сделать производство фруктов рентабельным.
 

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Президент РК поручил избавиться от хронической зависимости от трансфертов из Нацфонда

12.12.2022, 12:16 8176
В ближайшие 7 лет активы Нацфонда увеличатся до $100 миллиардов
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства поручил избавиться от хронической зависимости от трансфертов из Нацфонда.

Правительству нужно достичь стабильности бюджета и избавиться от хронической зависимости от трансфертов из Национального фонда. Напоминаю, что через год начнется начисление половины инвестиционного дохода Национального фонда детям. Это означает, что все граждане будут пристально следить за состоянием дел в Нацфонде", - сказал Токаев.


Он отметил, что сопричастность каждого к национальным богатствам - это не пустые слова.

Это начало подлинно народного, общественного контроля. Хочу, чтобы и правительство, и Нацбанк осознавали это в полной мере. Напоминаю: в ближайшие 7 лет активы Нацфонда должны вырасти до 100 миллиардов долларов. Поэтому тратить из него надо меньше, а зарабатывать больше. Причем проблемы с тем, чтобы "зарабатывать", очевидно, тоже имеют место быть", - сказал президент.


По его словам, инвестиционная доходность фонда на порядок ниже аналогичных фондов других стран. Доходность Нацфонда за последние 10 лет составила 1,6% годовых, тогда как доходность аналогичного сингапурского фонда - 6,4%, норвежского - 7,5%. Это наглядно демонстрирует значительную неэффективность со стороны уполномоченных на управление органов.

Поручаю Национальному банку совместно с правительством внести предложения по совершенствованию управления Национальным фондом с учетом вышесказанного. Все высказанные недостатки и замечания должны быть полностью учтены", - заявил Токаев.


Дополнено 12.12.2022, 13.00

Премьер-министр РК Алихан Самилов заверил, что принимаемые правительством меры позволят в ближайшие годы увеличить объем поступлений средств в Национальный фонд и стабилизировать темпы роста бюджетных расходов.

По его словам, в настоящее время начата реализация предвыборной программы президента РК, в рамках которой осуществляется внедрение принципов новой концепции управления государственными финансами до 2030 года. Вместе с тем утверждены контрцикличные бюджетные правила, которые позволят сократить трансферты из Нацфонда на 1,4 трлн тенге в 2023 году и стабилизировать темпы роста расходов бюджета.

В целом налогово-бюджетная политика будет направлена на снижение ненефтяного дефицита до 5% к 2030 году, а также на рост активов Нацфонда до 100 млрд долларов.

По словам главы Национального банка РК, по состоянию на 1 декабря активы Нацфонда увеличились до $55,8 млрд ввиду восстановления цены на нефть и, соответственно, высоких поступлений в размере 6 трлн тенге, в том числе $9,8 млрд в иностранной валюте.

Несмотря на спад на финансовых рынках, доходность Нацфонда с начала создания в годовом выражении составляет 3,08%", - сказал Галымжан Пирматов.

 

Девятнадцать иностранных компаний переместились в Казахстан

12.12.2022, 11:21 8946
По итогам первого полугодия уже привлечено $14,5 млрд прямых инвестиций, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На расширенном заседании правительства премьер-министр Республики Казахстана Алихан Смаилов рассказал о работе по привлечению иностранного капитала в страну.

Смаилов сообщил, что в настоящее время проводится работа по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий. По его словам, на сегодня 19 компаний уже релоцированы, по другим ведется проработка.

Также он сообщил о проведении работы по привлечению не менее $150 млрд прямых иностранных инвестиций в ближайшие 7 лет. При этом премьер отметил, что по итогам I полугодия уже привлечено $14,5 млрд прямых инвестиций, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ведется работа с общенациональным пулом из 850 инвестиционных проектов на сумму 30 трлн тенге с созданием 131 тысячи новых рабочих мест. По итогам текущего года будет введено в эксплуатацию 190 проектов на 2 трлн тенге с созданием 18,5 тысячи рабочих мест", - сказал Смаилов.


Между тем, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в текущем году реализовано всего 43 из 284 запланированных инвестиционных проектов - это всего 15%.

За данными сухими цифрами стоят десятки тысяч несозданных рабочих мест, миллиарды тенге, которые не начали работать на экономику. Следует отметить, что министерство иностранных дел проводит достаточно эффективную работу по привлечению интереса иностранных инвесторов. Послы встречаются за рубежом, как говорится, "под ручку" привозят инвесторов к нам. Проблемы начинаются на стадии реализации, на местах. Одним словом, мы просто теряем инвесторов", - высказался он.


Токаев подчеркнул, что сопровождение реализации инвестиционных проектов (земля, разрешительная документация, инфраструктура) - это зона ответственности акимов.

Конечно, на центральном уровне тоже нужны изменения. Отдельные предложения мне вносились. Прошу премьер-министра еще раз обсудить данный вопрос на Совете по экономической политике и внести согласованное решение", - поручил президент.


Далее Алихан Смаилов доложил о работе по улучшению условий для предпринимательской деятельности. С текущего года внедряются новые подходы к регулированию бизнеса. Проводится масштабная ревизия по выявлению избыточных требований к бизнесу.

На сегодня выявлено около 7 тысяч требований, которые будут отменены", -заверил спикер.


Вместе с тем начат новый этап реформирования системы госконтроля - переход от проверок к профилактике нарушений через автоматизацию систем управления рисками.

Эта работа должна быть завершена в следующем году до завершения срока моратория на проверки субъектов малого и среднего бизнеса. Принимаемые меры позволят увеличить численность занятых в МСБ до 4,7 млн человек", - подчеркнул глава кабмина.


Кроме того, для развития конкуренции продолжается сокращение госучастия в экономике. В частности, в комплексный план приватизации дополнительно включен 171 объект, исключены порядка 200 социально значимых объектов в сферах водо-, электро- и теплоснабжения, которые важны для жизнеобеспечения населения, проведено народное IPO "КазМунайГаза".

Ранее Токаев заявил, что Казахстан будет привлекать как можно больше российских инвестиций.
 

"КазМунайГаз" и Chevron Phillips построят завод по производству полиэтилена в Атырауской области

12.12.2022, 10:14 9481
"КазМунайГаз" и Chevron Phillips построят завод по производству полиэтилена в Атырауской области
Фото: КМГ
Договор предполагает разработку проектной документации для установки по производству полиэтилена по технологии MarTECH® ADL и предоставление соответствующей лицензии на производство 625 тысяч тонн полиэтилена в год
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 11 декабря 2022 года в ходе встречи председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева и вице-президента по технологиям и новым разработкам компании Chevron Phillips Chemical Венки Чандрашекара было подписано лицензионное соглашение и договор о проектировании для реализации проекта "Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области - вторая фаза (полиэтилен)", информирует пресс-служба КМГ.

Договор предполагает разработку проектной документации для установки по производству полиэтилена по технологии MarTECH® ADL и предоставление соответствующей лицензии на производство 625 тысяч тонн полиэтилена в год. Технология компании Chevron Phillips Chemical позволит на будущем казахстанском заводе производить широкий ассортимент продукции, в том числе премиальный полиэтилен высокой плотности, на который в перспективе прогнозируется устойчивый долгосрочный рост спроса во всем мире, рассказали в компании.

По второй установке полимеризации мощностью 625 тысяч тонн полиэтилена в год завершаются переговоры с другим лицензиаром, подписание соглашения ожидается до середины декабря текущего года.

Две технологические установки будут объединены в единый комплекс общей мощностью 1 млн 250 тысяч тонн. Выбор двух ведущих лицензиаров позволит обеспечить выпуск широкого спектра базовых и премиальных марок, наибольшую гибкость производства и конкурентность.

Я очень рад, что по проекту производства полиэтилена достигнута договоренность с компанией Chevron Phillips Chemical по наиболее оптимальной конфигурации технологии производства полиэтилена. В рамках данной работы CPChem предложена технология, предусматривающая производство в том числе премиальных сортов полиэтилена, которые обладают характеристиками, отвечающими текущим и будущим рыночным тенденциям", - отметил Мирзагалиев в ходе встречи.


Подписав лицензионное соглашение и договор о проектировании, стороны приступают к разработке базового проекта.

Сегодня мы получили первые результаты плодотворной работы наших команд, которые подготовили лицензионное соглашение и договор о проектировании. Подписывая их, мы стоим у истоков реализации масштабного проекта "Полиэтилен" в Республике Казахстан", - добавил председатель правления КМГ.


В рамках мероприятия также обсуждались вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества с американскими партнерами в нефтегазохимической сфере.
 

Торговые посредники перепродавали яйца с надбавкой до 45% в ряде областей Казахстана

10.12.2022, 21:43 11571
Торговые посредники перепродавали яйца с надбавкой до 45% в ряде областей Казахстана
По признакам установления монопольно высоких цен и ценового сговора начато 7 расследований в отношении птицефабрик
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшую неделю, по итогам анализа электронных счетов-фактур, Комитет торговли выявил факты реализации куриных яиц через посредников с надбавкой, превышающей установленную законодательством. Об этом стало известно в ходе совещания по рассмотрению факторов влияния на ценовую ситуацию по социально значимым продуктам питания сообщает пресс-служба правительства Республики Казахстан.

В Карагандинской области ТОО "Агрофирма Курма" реализовывала яйца первой категории предприятиям Карагандинской, Жамбылской областей и Улытау, которые перепродавали продукцию с торговой наценкой от 21 до 45%. В числе покупателей яиц с торговой надбавкой в 45% - карагандинский хлебокомбинат. Все материалы переданы в акиматы регионов для принятия соответствующих мер", - рассказали в пресс-службе кабмина.


С начала декабря Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло 14 уведомлений производителям яиц по признакам антиконкурентных согласованных действий. На сегодняшний день птицефабрики Павлодарской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей, Астаны исполнили 7 уведомлений путем снижения цен на 7-10%.

По признакам установления монопольно высоких цен и ценового сговора начато 7 расследований в отношении птицефабрик в Костанайской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях, и Шымкенте.

На совещании также озвучены промежуточные итоги рейтинга акиматов в части эффективности работы по сдерживанию цен, составленного Министерством торговли и интеграции. Работа акиматов оценивается по нескольким показателям, в числе которых - продовольственная инфляция, недельный и общегодовой рост цен на социально значимые продукты питания, достижение целевого индикатора по "оборотной схеме", проведение ярмарок, финансирование сахарных заводов, работа по выявлению фактов превышения торговой надбавки. Последние места в этом рейтинге заняли Акмолинская область и Улытау.

Случаи, когда товар уходит через посредников по серым схемам с высокой накруткой - это результат упущенного государственного контроля, реальность, как формируется цена сегодня, когда ответственные на местах люди не ставят работу по стабилизации цен на продукты во главу угла. Комитет торговли должен продолжить работу по анализу ЭСФ по всей группе социально значимых товаров. Нужно пресечь практику нарушения торговой надбавки, для чего все региональные комиссии, при координации Комитета торговли, должны пересмотреть алгоритмы своей работы, разбирать и находить причины резкого подъема цен на заседаниях не менее 2 раз в неделю", - заявил глава МТИ Серик Жумангарин.


Было отмечено, что основной рост индекса цен на СЗПТ пришелся в период ввода санкций в отношении Российской Федерации, запрета на экспорт сахара и зерна из РФ в марте 2022 года. Дополнительными факторами стали высокий курс рубля и период межсезонья, которые дали рост цен на овощи. На данный момент договоры займа с сахарными заводами подписали Атырауская, Жамбылская, Павлодарская, ЗКО, Карагандинская, СКО, Акмолинская области на общую сумму 7,664 млрд тенге. На стадии подписания - Жетысу, ВКО, Костанайская, Мангистауская, Кызылординская области, Алматы.

Напомним, птицефабрику в Костанайской области подозревают в завышении цен на яйца.
 

 

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