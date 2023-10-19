Некоторые казахстанцы имеют по 90 кредитов - депутат Ирина Смирнова

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Пекин. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Китай делегация АО "НК "Казакстан темір жолы" приняла участие в ряде мероприятий, в том числе в третьем международном форуме "Один пояс, один путь". По итогам мероприятий подписан ряд соглашений.





Проведены встречи с руководителями Китайских железных дорог, CRRC, Huawei, ООО "ГК Порт Ляньюньган" и другими партнерами. Подписан ряд документов, в числе которых: рамочное соглашение о приобретении локомотивов с крупнейшей китайской корпорацией CRRC и соглашение о сотрудничестве с ООО "ГК Порт Ляньюньган", - проинформировали в пресс-службе компании.





Во время встреч подчеркнута стратегическая роль Казахстана, ставшего ключевым звеном в инициативе "Один пояс, Один путь", 10-летие которой отмечается в этом году.





Напомним, за это десятилетие контейнерный грузооборот между Казахстаном и Китаем превысил 6,5 млн контейнеров, при этом объемы в направлении Китай - Европа - Китай выросли более, чем в 100 раз (с 7,6 тыс. в 2013 году до 790 тыс. контейнеров в 2022 году).



