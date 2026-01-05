Переход на специальный налоговый режим: когда снимают с учета по НДС

Фото: Depositphotos

Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 1,23% на старте торгов 5 января и на минимуме составила $60 за баррель, свидетельствуют данные на 2:00 мск. К 2:21 мск снижение замедлилось до 0,33%, нефть торговалась на уровне $60,55 за баррель, сообщает РБК





Напомним, США ночью 3 января провели военную операцию в Венесуэле, по стратегическим объектам в столице Каракасе и в других районах были нанесены ракетные удары. Президента республики Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес захватили и вывезли из страны. Позже стало известно, что Мадуро дотавлен в Метрополитенский центр содержания под стражей в Бруклине. Мадуро и его жене предъявлены обвинения в "наркотерроризме", хранении оружия и контрабанде наркотиков.





США возьмут на себя управление Венесуэлой, пока не будет достигнут надлежащий переход власти, сообщил Трамп на пресс-конференции вечером 3 января. По его словам, управлять республикой будет "команда", в которую войдут в том числе госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.





Торги нефтяными фьючерсами не проводятся в выходные дни, поэтому рынок отыгрывает новости только сейчас.





Как правило, подобные потрясения в нефтедобывающих странах ведут к заметному росту цен на нефть. Однако реакция рынка была слабой.





Это огромное геополитическое событие, которое обычно должно оказывать позитивное влияние или подталкивать цены на нефть. Но рынки уже учли в ценах конфликт с Венесуэлой, который нарушит экспорт нефти, отмечает главный аналитик и руководитель отдела исследований A/S Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен.





Кроме того, против роста цен на нефть играют фундаментальные показатели. "Суть в том, что на рынке по-прежнему слишком много нефти, и поэтому цены на нефть не взлетят до небес", - подчеркивает Расмуссен.





На мировом рынке нефти складывается избыток предложения, сопровождаемый относительно слабым спросом, пишет Расмуссен. По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), мировые запасы нефти в 2026 году превысят спрос на 3,84 млн баррелей в день, что, по подсчетам Bloomberg, станет рекордным переизбытком.





На фоне растущих опасений по поводу переизбытка предложения цены на нефть Brent в 2025 году упали на 18,5%, что стало самым большим снижением с 2020 года.





По мнению аналитиков, опрошенных CNBC, цены на нефть могут еще больше снизиться, поскольку свержение режима Мадуро повышает вероятность увеличения добычи нефти в Венесуэле.





События в Венесуэле серьезно повлияют на долговременные последствия для нефтяного рынка. Венесуэла может пополнить череду южноамериканских стран, которые в последние годы наращивали нефтедобычу", - отметил в эфире Радио РБК эксперт по энергетике Кирилл Родионов. В целом это будет содействовать стабилизации нефтяных цен ниже текущих уровней, спрогнозировал он.





Хотя Венесуэла когда-то была нефтедобывающей державой, ее добыча резко сократилась за последние два десятилетия и, по данным Bloomberg, сейчас составляет менее 1% мировых поставок. При этом в стране находится 17,5% мировых доказанных запасов нефти (303,22 млрд барр., по данным ОПЕК). Это больше, чем в любой другой стране в мире.





Мы собираемся поручить нашим крупнейшим нефтяным компаниям Соединенных Штатов - крупнейшим в мире - вложить миллиарды долларов, восстановить сильно поврежденную инфраструктуру (Венесуэлы) - нефтяную инфраструктуру - и начать приносить стране прибыль", - заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в субботу, 3 января.





Переоткрытие Венесуэлы для нефтяного рынка также повлечет за собой фактическое прекращение сделки ОПЕК+, предупредил Кирилл Родионов, так как США могут не учитывать интересы Саудовской Аравии.





Де-факто, возможно, альянс на бумаге будет сохраняться, но участники альянса будут и дальше повышать квоты, и это в целом также будет способствовать закреплению цен на нефть на более низких, нежели сейчас, уровнях", - сказал Родионов.





Впрочем, по словам аналитиков и трейдеров, опрошенных Bloomberg, на полное восстановление критически важной инфраструктуры и бесперебойный отток нефти из Венесуэлы может потребоваться продолжительное время. Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA сообщила, что ее трубопроводы не модернизировались в течение 50 лет, и стоимость модернизации инфраструктуры для возвращения к пиковым уровням добычи составит $58 млрд.





Даже при благоприятном сценарии восстановление добычи в Венесуэле займет годы, потребует огромных инвестиций, политической стабильности и решения вопросов безопасности и легальности", - сообщил аналитик Ярослав Кабаков.