Пять трансграничных хабов позволят увеличить экспорт несырьевых товаров на 30% - Минторговли РК

Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане реализуются проекты пяти крупных трансграничных хабов. На сегодняшний день по всем направлениям определены управляющие компании и ведется активное строительство инфраструктуры. Об этом на заседании правительства сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.





В частности, по его словам, на границе с Узбекистаном создается международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия", который позволит довести товарооборот между странами до $10 млрд. На востоке страны развивается Хоргосский узел, включающий СЭЗ "МЦПС "Хоргос" и "Хоргос - Восточные ворота". Здесь для повышения пропускной способности с Китаем строятся международный аэропорт SkyHansa и новые логистические комплексы.





Также ведется работа по развитию Каспийского узла, где в портах Актау и Курык возводятся контейнерный хаб и многофункциональный терминал "Саржа". На западных рубежах, в ЗКО, действует центр трансграничной торговли "Евразия", ориентированный на экспорт в Россию, а в Жамбылской области на маршруте Западная Европа - Западный Китай создается индустриальный торгово-логистический комплекс. Он обеспечит обработку и распределение товарных потоков на границе с Кыргызстаном.





Мы приступаем к активной фазе реализации инвестпроектов. На данном этапе акцент будет сделан на практическом запуске проектов, расширении логистических возможностей и привлечении бизнеса к новым форматам кооперации. Запуск данных хабов позволит значительно ускорить торговые процессы с приграничными государствами, повысить объем несырьевого экспорта на 30% и обеспечить эффективные логистические условия для казахстанских компаний", - подчеркнул министр.





На заседании правительства министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев доложил об обеспеченности трансграничных хабов транспортной инфраструктурой. По его словам, на сегодняшний день все трансграничные хабы обеспечены транспортной инфраструктурой.





В частности, по международному центру промышленной кооперации "Центральная Азия" продолжается строительство новой железнодорожной линии Дарбаза - Мактаарал, которая будет завершена в 2026 году. Проект соединяет Мактааральский район с магистральной железнодорожной сетью мощностью 20 млн тонн в год.





Комитетом государственных доходов в текущем году завершены работы по модернизации автомобильного пункта пропуска "Атамекен". Завершены работы по среднему ремонту подъездной автомобильной дороги к пункту пропуска.





Центр трансграничной торговли "Евразия" подводится к железнодорожной сети через станцию Пойма, которая в следующем году введется в эксплуатацию.





Ведется реконструкция автомобильной дороги Подстепное - Федоровка общей протяженностью 144 км. Из них 72 км будут завершены за счет республиканского бюджета в текущем году, остальные 72 км - в 2026 году.





В 2026 году планируется начать работы по модернизации автомобильного пункта пропуска "Таскала" с завершением в 2027 году.





В направлении Хоргоса проводится модернизация железнодорожного участка Алтынколь - Жетыген. Проект позволит увеличить пропускную способность участка до 25 млн тонн. Работы будут полностью завершены в 2026 году.





Также проходит средний ремонт объездной дороги автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", который завершится до конца года.





В рамках Каспийского узла полным ходом идет работа по модернизации морских портов Актау и Курык.





До конца года будет завершено строительство 1-й очереди контейнерного хаба в порту Актау совместно с китайской компанией "Ляньюньган". В целом при реализации проекта мощности контейнерного хаба будут доведены до 200 тыс. ДФЭ в год. Также в порту Актау реализуются проекты по дноуглублению акватории порта, модернизации причалов.





В порту Курык реализуется проект строительства многофункционального терминала "Саржа". Для увеличения контейнерных перевозок через Каспийское море до 2027 года планируется закупить в Азербайджане два судна вместимостью 700 контейнеров. Также ведется работа по увеличению пропускной способности железнодорожной линии, идущей к портам. Реализация указанных проектов позволит увеличить пропускную способность портов Актау и Курык до 30 млн тонн", - добавил Нурлан Сауранбаев.





Кроме того, проводится капитальный и средний ремонт автомобильных дорог, соединяющих город Жанаозен с Туркменистаном. Срок окончания - 2026 год.





Международный транспортно-логистический комплекс (Жамбылская область, на границе с Кыргызстаном) расположен вдоль коридора Западная Европа - Западный Китай. Ведется средний ремонт автомобильной дороги Карасу - Масанчи - Сарытобе, который будет завершен в 2026 году.





Модернизация автомобильного пункта пропуска Карасу - Актилек начнется в следующем году. В ходе данного проекта прорабатывается вопрос строительства еще одного моста через реку Шу за счет средств инвестора.