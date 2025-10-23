Ставки вознаграждения по потребительским кредитам снизят до 40%

В Казахстане намерены больше развивать корпоративное кредитование

Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Новые макро- и микропруденциальные инструменты, направленные на охлаждение рынка розничного кредитования, принимают в Казахстане, сообщил в своем докладе на пленарном заседании мажилиса председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.





В частности, с 1 апреля 2026 года банки начнут формировать дополнительный буфер капитала в размере 2% от риск-взвешенных активов по портфелю физических лиц. По текущим оценкам это составляет более 460 млрд тенге. Таким образом, у БВУ будет меньше стимулов резко наращивать розничный портфель. Это вкупе с другими мерами будет мотивировать больше кредитовать корпоративный сегмент", - пояснил Сулейменов.





Также совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка снижена предельная годовая эффективная ставка вознаграждения по потребительским кредитам - с 56% до 46%. Сейчас дополнительно рассматривается необходимость дальнейшего снижения до 40%.





Ужесточены подходы к проверке доходов заемщиков, чтобы исключить случаи искусственного завышения дохода за счет дублирования источника дохода, создания искусственных оборотов по дебетовой карте, депозитам, текущим счетам.





Дополнительно в рамках обновления методологии будет проведен пересмотр критериев доходов, применяемых при расчете коэффициента долговой нагрузки.





С 1 января 2026 года вводится дифференцированное налогообложение доходов банков: ставка корпоративного подоходного налога по доходам от розничного кредитования составит 25%, а по кредитованию бизнеса - 20%. Кроме того, для ограничения роста закредитованности населения будет активирован новый макропруденциальный инструмент - коэффициент долга к доходу", - рассказал глава Нацбанка.





Он также пояснил, что как будут регулировать рынок рассрочек и BNPL-сервисов.





Как вы знаете, банковские рассрочки находятся в периметре регулирования. По небанковской рассрочке, например продуктам застройщиков и автодилеров, для защиты прав потребителей финансовых услуг также планируется введение соответствующего регулирования", - заявил Сулейменов.



