30.09.2024, 16:09 40036
Железнодорожное сообщение Риддер - Новосибирск возобновится в декабре
Поезда начнут курсировать с 18 декабря 2024 года с периодичностью один раз каждые четыре дня
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Риддер. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством транспорта Казахстана достигнута договоренность с Министерством транспорта России по возобновлению международного железнодорожного сообщения Риддер - Новосибирск, сообщили в Минтрансе РК.
Поезда начнут курсировать с 18 декабря 2024 года с периодичностью один раз каждые четыре дня. Об этом на встрече с жителями региона рассказал министр транспорта Марат Карабаев.
Международный поезд № 407/408 Новосибирск - Риддер обслуживанием ОАО "РЖД" состоит из 6 вагонов (3 купе, 3 плацкарта) на 250 пассажиров.
Поезд оснащен системами кондиционирования воздуха и видеонаблюдения, биотуалетными комплексами, розетками, USB-портами для подзарядки мобильных устройств/гаджетов и индивидуальным освещением возле каждого места и др.", - добавили в ведомстве.
Также напомним, что в декабре возобновится железнодорожное сообщение между Карагандой и Москвой.
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01.10.2024, 12:32 8911
Транспортная связанность в Евразии: в ЕАБР рассказали о достижениях и планах
Данное направление является одним из ключевых приоритетов деятельности ЕАБР в соответствии со стратегией развития банка на 2022-2026 годы
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Ереван. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Старший управляющий директор Евразийского банка развития Сергей Игнатов на III Евразийском экономическом форуме рассказал о роли ЕАБР в повышении транспортной связанности стран Евразийского региона.
Форум собрал представителей крупного, среднего и малого бизнеса, международных организаций, научных и образовательных учреждений, заинтересованных в развитии взаимодействия в Евразийском регионе.
Одной из ключевых панельных сессий форума стала дискуссия "Транспортная сопряженность Евразии: образ будущего". Сергей Игнатов в своей презентации представил основные достижения и планы банка, касающиеся транспортной связанности в Евразии. Данное направление является одним из ключевых приоритетов деятельности ЕАБР в соответствии со стратегией развития банка на 2022-2026 годы.
Банк активно реализует проекты развития транспортной инфраструктуры в партнерстве с правительствами и другими многосторонними банками развития. Среди таких проектов - строительство Большой Алматинской кольцевой автодороги (БАКАД), сданной в эксплуатацию в июне 2023 года. Благодаря этому проекту, реализованному с привлечением средств ЕАБР, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития и Исламского банка развития, вдвое сократилось транзитное время проезда транспортного узла крупнейшего города Казахстана - Алматы, а время доставки грузов по маршруту "Европа - Западный Китай" стало меньше на целый час", - сообщил старший управляющий директор ЕАБР.
Он также подчеркнул важность проектов, обеспечивающих дополнительные стыковки и взаимодополнения транспортных коридоров в Евразии, среди которых выделяется проект строительства нового казахстанско-китайского погранперехода и железнодорожной линии Аягоз - Бахты. Этот проект имеет потенциал для расширения возможностей контейнерных перевозок на маршруте Китай - Европа и способствует реализации высокого транзитного потенциала стран ЕАЭС.
В 2024 году банк опубликовал аналитический доклад, в котором обозначил приоритеты дальнейшего развития Евразийского транспортного каркаса (ЕТК) и повышения экономической и торговой связанности в регионе. ЕТК способен увеличить грузопотоки на 40% за счет привлечения дополнительного транзита, создать транспортный перекресток в регионе и выступать страховочным механизмом глобальной логистики на случай сбоев на глубоководных маршрутах доставки товаров между Европой и Азией", - рассказал Игнатов.
По его словам, ЕАБР технически содействует при подготовке и структурировании инвестиционных проектов с помощью ФТС, который оказывает финансовую поддержку как потенциальным заемщикам на стадии подготовки будущих проектов, так и национальным правительствам или организациям, чьи проекты направлены на развитие институциональной среды и содействие экономическому развитию и росту. Ресурсы фонда формируются за счет отчислений от чистой прибыли банка и привлеченных средств доноров.
Кроме того, ЕАБР имеет широкую линейку кредитных и некредитных продуктов для проектов ГЧП, а также предоставляет государствам техническое содействие в проведении законодательных реформ ГЧП, укреплении институциональных механизмов, наращивании практических компетенций структурирования bankable‑проектов ГЧП и многое другое.
Деловая программа III Евразийского экономического форума включает около 30 мероприятий. Основными темами стали наиболее актуальные и востребованные вопросы интеграционных процессов в ЕАЭС. Мероприятие ориентировано на участие в нем руководителей крупного, среднего и малого бизнеса государств-членов и третьих стран, руководителей и представителей органов государственной власти стран Евразийского региона, а также руководителей и членов правительств третьих стран, представителей международных, научных и образовательных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках Союза", - говорится в релизе.
Для справки
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
30.09.2024, 11:35 47611
В Казахстане намолочено свыше 20 млн тонн зерна
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан намолочено свыше 20 млн тонн зерна, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана.
Пшеница убрана с площади 10,7 млн га, при урожайности 14,2 ц/га намолочено 15,2 млн тонн, ячменя - 1,9 млн га, при урожайности 16,7 ц/га намолочено 3,3 млн тонн, овса - 158,2 тысячи га, при урожайности 15,8 ц/га намолочено 250 тысяч тонн. Масличные культуры в текущем году убраны с площади 494 тысячи га, со средней урожайностью 11,5 ц/га намолочено 568 тысяч тонн", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, с площади 95 тысяч га при урожайности 233,8 ц/га собрано порядка 2,2 млн тонн картофеля, овощные культуры убраны с 100,1 тысячи га, при урожайности 248,2 ц/га собрано более 2,4 млн тонн.
Бахчевые культуры собраны с площади 97,8 тысячи га, при урожайности 264,1 ц/га валовой сбор превысил 5 млн тонн. В уборочной кампании задействовано 149,9 тысячи тракторов, 37,6 тысячи зерноуборочных комбайнов, 14,9 тысячи жаток и 195 тысяч единиц прочей техники", - добавили в министерстве.
Напомним, в прошлом году в Казахстане было, намолочено 16,4 млн тонн зерна.
29.09.2024, 20:18 70676
В Шымкенте запустили инвестпроект стоимостью более 25 млрд тенге
Фото: акимат Шымкента
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Шымкент. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте на территории индустриальной зоны "Жулдыз" состоялся запуск первого этапа крупного инвестпроекта стоимостью более 25 млрд тенге - завода по производству керамогранита, сообщает пресс-служба акимата города.
В церемонии открытия приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков и учредители зарубежной компании Wan Sheng Ceramic", - уточнили в пресс-службе.
В своем выступлении аким города заявил, что масштабный завод станет одним из самых крупных проектов в строительной отрасли Центральной Азии. Кроме того, открытие завода позволит снабдить внутренний рынок отечественными строительными материалами. В частности, керамической плиткой.
В рамках запуска первого этапа предприятие намерено выпускать ежегодно 12,7 млн квадратных метров керамической плитки.
После запуска второго этапа производственная мощность увеличится вдвое - до 25,4 млн квадратных метров, а также будет создано еще дополнительно 350 рабочих мест. Реализация данного проекта будет способствовать не только развитию строительной отрасли, но и внедрению современных производств и созданию новых рабочих мест", - добавили в акимате.
Как отметил учредитель ТОО "Wan Sheng Ceramic" Ху Цзяньго, помимо внедрения современных технологий, компания намерена реализовать различные программы для развития сотрудников.
Напомним, более 230 инвестпроектов на 2,3 трлн тенге намерены реализовать в этом году в Казахстане.
26.09.2024, 17:17 187216
Объем господдержки казахстанских аграриев увеличат до 1,4 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Костанай. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем государственной поддержки казахстанских аграриев увеличат до 1,3-1,4 трлн тенге, сообщает пресс-служба правительства страны.
Это очень большие деньги. И, помогая фермерам, мы будем выставлять встречные обязательства. Их мы сейчас разрабатываем, но если говорить в общем, то это соблюдение агрономии, внесение удобрений, использование продуктивных семян, обновление техники. Земля должна работать на благо страны. Ни у кого уже нет сомнений, что в этом году мы получим хороший урожай, около 20 млн тонн, но в будущем благодаря исполнению всех этих требований такой объем должен стать обычным ожидаемым показателем", - подчеркнул вице-премьер Серик Жумангарин в ходе встречи с фермерами Костанайской области.
Вице-премьер отметил, что аграрии в регионах заявляли, что в начале нового года цены на многие необходимые товары вырастают, поэтому доступные средства на весенние работы по программе "Кендала" было бы желательно получать уже осенью.
В ноябре-декабре текущего года мы начнем этот процесс. Увеличим объем льготного финансирования по большому проекту под 2,5% годовых на следующий год, то есть со 100 млрд до 200 млрд тенге и добавим еще 8 новых направлений для кредитования. Это мясное животноводство, промышленные тепличные комплексы, фруктохранилища, рыбоводные, рыбоперерабатывающие хозяйства, производство упаковки, глубокая переработка и другие", - добавил Серик Жумангарин.
Напомним, в Казахстане на поддержку отрасли сельского хозяйства в 2023 году было направлено порядка 1,2 трлн тенге.
26.09.2024, 15:43 191161
Посол Абаев: Россия - лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане
В 2023 году в стране открылось около 4 тыс. российских компаний
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Москва. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Республики Казахстан в России Даурен Абаев в ходе бизнес-диалога "Казахстан - вектор возможностей" назвал Россию безусловным лидером по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане.
Россия - безусловный лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане. На сегодняшний день в нашей стране находится свыше 28 тыс. компаний с российским участием. Почти 4 тыс. из них открылись в прошлом году", - цитирует Абаева ТАСС.
Посол отметил, что республика остается привлекательным реципиентом для иностранных инвестиций и безусловным лидером по данному показателю в Центральной Азии.
В текущем году в Казахстан было привлечено не менее $24-25 млрд", - добавил он.
Ранее сообщалось, что валовой приток прямых инвестиций из России в Казахстан в первом полугодии текущего года достиг $2,9 млрд - на 88% больше, чем годом ранее.
26.09.2024, 12:31 197756
До 11 млрд кубометров в год увеличится объем транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан
Сегодня через Казахстан в Узбекистан поступает около 3 млрд кубометров газа ежегодно
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - До 11 миллиардов кубометров в год увеличится объем транзита российского газа через Республику Казахстан в Узбекистан, сообщил на площадке конференции KIOGE в Алматы заместитель председателя правления по экономике и финансам QazaqGaz Акан Айдын.
В перспективе планируется доведение транзита до 22 миллиардов. На сегодняшний день уже в текущем режиме параллельно проводя ремонт, мы хотим транспортировать порядка 6 миллиардов кубов газа", - цитирует sputnik.kz Акана Айдына.
Сообщается, что сегодня через Казахстан в Узбекистан поступает около 3 миллиардов кубометров газа ежегодно.
Также зампред правления QazaqGaz рассказал о магистральном газопроводе Бухара - Урал, построенном в 1965 году. Отмечается, что газопровод до сих пор является одним из важнейших.
По нему сейчас транспортируется часть газа из Российской Федерации в Кыргызстан. Годовая мощность транзита в Кыргызстан порядка 500 миллионов кубов, но ожидается, что транзитный потенциал будет наращиваться до 1,5 миллиарда кубов в год", - сообщил Акан Айдын.
Спикер отметил, что по крупнейшей транзитной системе АГП транспортируется газ из Туркменистана в Китай. Его проектная мощность порядка 55 миллиардов кубов газа в год.
В 2023 году мы протранспортировали порядка 44 миллиарда кубов газа - это подтверждение, что транзитный бизнес является достаточно интересным с точки зрения долгосрочных инвестиций, потому что труба работает стабильно", - добавил он.
Ранее в Минэнерго назвали объем транзита российского газа через территорию Казахстана.
26.09.2024, 12:00 199506
АБР снизил прогноз роста ВВП Казахстана на 2024 год до 3,6%
В 2025 году темпы экономического роста центральноазиатской страны ускорятся до 5,1%
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Азиатский банк развития снизил прогноз роста валового внутреннего продукта Казахстана на 2024 год с 3,8% до 3,6%, сообщает пресс-служба банка.
В текущем году прогнозируется рост валового внутреннего продукта Казахстана на 3,6%, что несколько ниже апрельского прогноза банка на уровне 3,8%. Ожидается, что в 2025 году темпы экономического роста центральноазиатской страны ускорятся до 5,1%", - проинформировали в банке.
По данным банка, в первой половине 2024 года налоговые поступления снизились на фоне сокращения доходов от нефтяных пошлин и налога на добавленную стоимость по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Отмечается, что снижение налоговых поступлений было компенсировано более высокими трансфертами из Нацфонда, при этом правительство использовало три четверти запланированных годовых трансфертов за этот период. Конвертация валютных поступлений НФРК центральным банком в национальную валюту для удовлетворения запросов правительства на трансферты частично привела к укреплению нацвалюты.
Несмотря на положительные перспективы экономического роста Казахстана в среднесрочном периоде, необходимо решение вызовов фискальной политики для обеспечения устойчивого и инклюзивного экономического роста страны", - заявил директор представительства АБР в Казахстане Утсав Кумар.
Также сообщается, что инфляция замедлилась до 8,9% в первые 7 месяцев 2024 года по сравнению с 17,2% в прошлом году.
Прогнозируется, что она замедлится до 6,1% в 2025 году на фоне жесткой монетарной политики и стабильного обменного курса, обеспеченного значительными валютными резервами и доходами от экспорта сырьевых товаров. Совокупные резервы НФРК и центрального банка превысили 100 миллиардов долларов по состоянию на июнь 2024 года", - добавили в пресс-службе.
Ранее Нацбанк опубликовал прогнозы аналитиков по инфляции и ВВП в 2025 и 2026 годах.
26.09.2024, 11:01 196351
Срок действия норм техрегламента ЕАЭС по транспортировке природного газа продлят по инициативе Казахстана
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Участники заседания совета Евразийской экономической комиссии одобрили продление сроков переходных положений техрегламента ЕАЭС "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и использованию", сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Предложение было инициировано казахстанской стороной, которую на совете возглавил вице-премьер Серик Жумангарин. Нормы техрегламента, принятого в 2018 году, устанавливали переходный период до 1 января 2025 года на производство и выпуск в обращение природного газа без проведения оценки соответствия и маркировки", - проинформировали в пресс-службе.
По информации правительства, для того чтобы привести в соответствие с установленными техрегламентом требованиями природный газ, добываемый ТОО "Тенгизшевройл", предприятию потребуется значительные временные и капиталоемкие вложения.
Это обусловлено необходимостью провести существенные модификации действующего заводского оборудования. И эти работы могут проводиться только в период плановых капитальных ремонтов, общая продолжительность которых составляет около 10 лет. В то же время на территории месторождения Тенгиз реализуется проект по строительству газосепарационного комплекса мощностью по переработке 9,1 млрд кубических метров сухого газа. И продукт этого завода будет соответствовать требованиям техрегламента ЕАЭС к безопасности природного газа для транспортировки", - заверили в пресс-службе.
Подчеркивается, что соответствующее решение о продлении сроков переходных положений до 2030 года будет принято коллегией ЕЭК.
Это обеспечит бесперебойную деятельность ТШО, имеет большую значимость для экономики и энергетической безопасности страны", - добавили в правительстве.
Напомним, в прошлом году стало известно, что Казахстан намерен привлечь $37,3 млрд инвестиций в рамках плана развития крупнейших нефтегазовых проектов.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?