В Акмолинской области объем промышленной продукции вырос до 543 млрд тенге

КОКШЕТАУ. 4 ИЮЛЯ - В Акмолинской области объем промышленной продукции возрос на 9% и составил 543 млрд тенге, заняв вторую строчку в рейтинге страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным акимата Акмолинской области, в регионе по итогам 5 месяцев 2022 года сохраняется положительная динамика по основным социально-экономическим показателям.

Подчеркивается, что за отчетный период по темпам развития промышленности, инвестиций в основной капитал, сектора строительства и уровню инфляции регион вошел в первую пятерку, отрасль обрабатывающей промышленности - на 6-й позиции по стране.

Кроме того, положительный рост также демонстрируют сельское хозяйство, торговля и средняя заработная плата.

Объем промышленной продукции возрос на 9% и составил 543 млрд тенге, заняв вторую строчку в рейтинге страны. Увеличению показателя способствовали рост объема производства в обрабатывающей промышленности на 7% в металлургии - увеличение объемов золота на 6%, в химической промышленности увеличились объемы производства этилового спирта на 35,4%, пестицидов - на 7,4%. В разрезе регионов наибольший рост ИФО отмечен в Коргалжынском, Шортандинском, Бурабайском районах и городе Косшы", - проинформировал руководитель управления экономики и бюджетного планирования Канат Дузелбаев.

Также сообщается, что в сельском хозяйстве в отчетном периоде валовой выпуск увеличился на 0,5%.

В отрасли животноводства показатели достигнуты за счет роста поголовья КРС на 1,7%, овец, коз - на 3,5%, лошадей - на 7%, производства мяса - на 0,8 и молока - на 0,5%. Наибольший рост производства в отрасли зафиксирован в Аршалынском, Ерейментауском, Атбасарском районах и в городе Косшы", - заявили в акимате региона.

Благодаря государственной поддержке в области увеличены субъекты малого и среднего бизнеса до 50,4 тысячи.

Также на заседании руководитель областного ведомства доложил о работе по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Сформирован запас товаров в объеме 2,2 тысячи тонн, в рамках оборотной схемы - 908 тонн продукции.

Кроме того, в акимате напомнили, что товары стабфонда реализуются в 4 социальных магазинах KOKSHE MARKET, в 5 магазинах и 8 супермаркетах "Инмарт" областного центра и в Аккольском, Есильском, Ерейментауском, Жаксынском и Атбасарском районах по сниженным ценам, планируется расширить географию поставок в другие районы области.

По данным акимата Акмолинской области, по итогам социально-экономического развития за январь-май 2022 года в разрезе основных семи показателей положительный рост наблюдается в Шортандинском, Аршалынском районах. Шесть показателей исполнены в Аккольском, Астраханском и Ерейментауском районах. Не выполнили показатели Биржан Сал и Жаркаинский районы.

Учитывая итоги 5 месяцев, областным управлениям совместно с акиматами регионов необходимо провести детальный анализ по всем показателям, проанализировать все отстающие позиции регионов", - подчеркнул аким Ермек Маржикпаев.

Также в Акмолинской области развивается сфера здравоохранения.

По информации руководителя управления здравоохранения Наримана Сыздыкова, в отрасли продолжается планомерная работа по улучшению медицинской помощи и доступности медицинских услуг.

С целью снижения дефицита врачебных кадров ежегодно выделяются 35 грантов на обучение в резидентуре, 50 грантов на обучение по специальности "общая медицина", для медицинских работников среднего звена выделяется 190 грантов за счет местного бюджета, 20 грантов республиканского бюджета, 50 грантов по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек", - проинформировал глава управления здравоохранения области.

Также сообщается, что поэтапно повышается и заработная плата медработников - в среднем на 30% у врачебного персонала, на 20% у среднего медицинского персонала и на 15% у младшего персонала.

Приняты меры для мотивации кадров: социальная поддержка медиков путем предоставления служебных квартир, сооплаты арендных платежей, выделения мест в детских садах, трудоустройства супруги/супруга и прочие. Увеличены выплаты подъемных молодым специалистам (врачам) до 1,5 млн тенге для городов районного и областного значения и до 2,5 млн тенге в сельской местности.

Кроме того, в области оказывается поддержка в рамках проекта "С дипломом в село" в виде единовременных выплат и бюджетного кредита на приобретение жилья. Молодые врачи обеспечиваются жильем. Строится дом в областном центре, в Егиндыкольском районе проведен капитальный ремонт общежития, в Атбасарском районе одно из пустующих зданий перепрофилировано также под общежитие. Построен жилой дом в Жаксынском районе.

Ранее сообщалось, что по итогам пяти месяцев текущего года в разрезе регионов республики Акмолинская область занимает первое место по выполнению важнейших индикаторов социально-экономического развития.

Кроме того, созданы более 8 тысяч новых рабочих мест, в том числе около 5 тысяч постоянных. Уровень безработицы - 4,8%. Цены на товары первой необходимости находятся на постоянном контроле.

Также в Акмолинской области за период с января по апрель 2022 года произведено промышленной продукции в действующих ценах на 430,6 млрд тенге, что к уровню января-апреля 2021 года составило 109,6%.

Сообщатся, что по объему промышленного производства наибольший удельный вес в области занимают предприятия Буландынского, Зерендинского, Шортандинского районов, а также городов Кокшетау и Степногорска, которые произвели 80,6% областного объема промышленной продукции.

Отмечается, что в городе Кокшетау за счет снижения производства комбайнов и тракторов индекс промышленного производства (ИПП) составил 85,6%.

Также, по данным акимата региона, за период с января по апрель 2022 года объем производства колбасных изделий вырос на 31% и составил 1,2 тысячи тонн.

В натуральном выражении произведено 25,9 тысячи тонн мяса, снижение на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, объем производства колбасных изделий составил 1,2 тысячи тонн, рост на 31,0%", - сообщается в документе.