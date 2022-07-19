КОКШЕТАУ. 18 ИЮНЯ - Акмолинская область полностью покрывает свои потребности по основным видам продукции и частично закрывает потребность других регионов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы обеспечены на 100% по таким видам продуктов питания, как мука, яйцо, мясо КРС и птицы, молоко и картофель", - сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области.

Также в регионе, помимо основных видов продуктов питания, налажено производство грузовых и специализированных автомобилей, сельскохозяйственной и коммунальной техники, строительных материалов, средств индивидуальной защиты, пожаротушения, измерительных приборов, швейных изделий и обуви, мешкотары из полиэтилена и полипропилена, мебели, химических и биоудобрений, моющих средств и т.д.

За период с января по июнь 2022 года:

- в производстве продуктов питания (ИФО 104,8%) увеличилось производство (в натуральном выражении) муки в 1,6 раза, масла сливочного на 3,3%, мяса птицы на 7,8%;

- в химической промышленности (ИФО 101,6%) увеличились объемы производства пестицидов на 3,5%, этилового спирта на 30,7%;

- в стройиндустрии (ИФО 84,9%) снизились объемы производства цемента на 30,1%;

- в легкой промышленности (ИФО 110,8%) увеличились объемы производства кожаной обуви в 1,6 раза, валянной обуви на 5,4%;

- в фармацевтической отрасли (ИФО 80,9%) снизились объемы производства лекарств на 51,4%.

Кроме того, совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК сформирован пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности, который состоит из 71 проекта на общую сумму 699,6 млрд тенге, с созданием 8,2 тысячи новых постоянных рабочих мест.

Сообщается, что в отраслевом разрезе пищевой промышленности - 24 проекта, стройиндустрии - 19 проектов, горно-гидрометаллургическом комплексе - 15 проектов, машиностроении - 7 проектов, химической промышленности - 4 проекта, легкой промышленности - 1 проект, деревообрабатывающей отрасли - 1 проект. Со сроком ввода в эксплуатацию в 2022 году 23 проекта на общую сумму 211,2 млрд тенге.

Наиболее крупные инвестиционные проекты:

- завод по производству кирпича в Аршалынском районе производительностью 120 млн штук кирпича в год. Стоимость инвестиций в проект превысила 27 млрд тенге, и на сегодняшний день это крупнейший кирпичный завод в Казахстане, запущен в июле;

- горно-гидрометаллургический комплекс в Бурабайском районе с производительностью 5 млн тонн в год. Стоимость инвестиций в проект составит 105,0 млрд тенге, планируемый срок ввода - октябрь;

- 3-я очередь бройлерной птицефабрики в Буландынском районе мощностью 25 тысяч тонн в год. Стоимость инвестиций в проект составит 25,0 млрд тенге, планируемый срок ввода - декабрь;

- пищевая фабрика по выпуску овсяных хлопьев в Атбасарском районе мощностью 14,4 тысячи тонн в год. Стоимость инвестиций в проект составит 1,8 млрд тенге, планируемый срок ввода - октябрь.

Ранее сообщалось, что по итогам пяти месяцев текущего года в разрезе регионов республики Акмолинская область занимает первое место по выполнению важнейших индикаторов социально-экономического развития.

Кроме того, созданы более 8 тысяч новых рабочих мест, в том числе около 5 тысяч постоянных. Уровень безработицы - 4,8%. Цены на товары первой необходимости находятся на постоянном контроле.

Также в Акмолинской области за период с января по апрель 2022 года произведено промышленной продукции в действующих ценах на 430,6 млрд тенге, что к уровню января-апреля 2021 года составило 109,6%.

Сообщается, что по объему промышленного производства наибольший удельный вес в области занимают предприятия Буландынского, Зерендинского, Шортандинского районов, а также городов Кокшетау и Степногорска, которые произвели 80,6% областного объема промышленной продукции.