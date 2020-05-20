Пенсионные накопления ЕНПФ за год увеличились на 19%, до 11,6 трлн тенге

Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Пенсионные накопления Единого накопительного пенсионного фонда на 1 мая составили 11,6 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.

Пенсионные накопления АО "ЕНПФ", одного из важнейших финансовых институтов Казахстана, с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года увеличились на 1,9 трлн тенге, или на 19%. Таким образом, пенсионные накопления превысили 11,6 трлн тенге", - сообщили в пресс-службе фонда.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 11,4 трлн тенге, увеличившись за 4 месяца 2020 года на 8%. Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 273 млрд тенге (рост на 11%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) превысила 2 млрд тенге (рост на 7%).

Отмечается, что на счета вкладчиков с начала 2020 года поступили пенсионные взносы в общем объёме 347,1 млрд тенге, что превысило показатели за первые 5 месяцев 2019 года на 15%. Выплаты составили 52,6 млрд тенге, большая часть которых приходилась на выплаты по возрасту (21,4 млрд тенге), по выезду на ПМЖ за пределы РК (12,6 млрд тенге), переводы в страховые организации (9,8 млрд тенге), наследникам (7,4 млрд тенге), на погребение (0,8 млрд тенге).

С начала 2020 года по состоянию на 1 мая на счета вкладчиков ЕНПФ было начислено более 536 млрд тенге чистого инвестиционного дохода, что на 381,1 млрд тенге больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что за первые четыре месяца 2019 года чистый инвестиционный доход составил 154,9 млрд тенге.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом.

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