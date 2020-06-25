За пять месяцев ЕНПФ выплатил получателям более 62 млрд тенге

Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - За пять месяцев АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) выплатил получателям более 62 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

За первые пять месяцев 2020 года фонд в общей сложности осуществил выплаты 209 213 получателям. В общей сложности было осуществлено свыше 794 тысяч пенсионных выплат и переводов в страховые организации на общую сумму 62,4 миллиарда тенге, в том числе: выплаты по достижению пенсионного возраста - 24,7 млрд тенге; в связи с выездом на ПМЖ - 14,2 млрд тенге; переводы в страховые организации - 13,3 млрд тенге; выплаты по наследству - 8,6 млрд тенге; выплаты на погребение - 894,1 млн тенге; выплаты по инвалидности - 661,7 млн тенге", - сообщили в пресс-службе фонда.

Как отметили в ЕНПФ, сумма средней ежемесячной выплаты по графику (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 22 393 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составила - 506 980 тенге.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом.

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