Инвестдоход Нацфонда РК снизился на 657 млн долларов США

Фото: Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Инвестиционный доход Национального фонда по итогам прошлого месяца сложился отрицательно и составил минус 657 млн долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам февраля инвестиционный доход портфеля развивающихся стран снизился на 6,10% (-), до 353 млн долларов США, инвестиционный доход портфеля акций снизился на 2,3% (-), до 344 млн долларов США", - рассказала в интервью Kapital.kz зампредседателя Нацбанка Алия Молдабекова.

По ее словам, основной причиной отрицательной переоценки портфеля облигаций развивающихся стран является обострение конфликта между Россией и Украиной. Давление на рынки акций развитых стран привело к ускорению инфляции и ожидаемому усилению монетарной политики ФРС США, сообщила Молдабекова.

Она напомнила, что для предотвращения нестабильности на валютном рынке Национальным банком проведены интервенции на 175,6 млн долларов США. Также Нацбанк внеочередным решением повысил базовую ставку до 13,5%, на 3,25 п. п.

Объявлена программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации за счет бюджетных средств по тенговым депозитам физических лиц", - рассказала зампред Нацбанка.

По ее словам, поддержку валютному рынку оказала реализация валюты для выделения трансфертов из Национального фонда в бюджет в размере 510 млн долларов, а также обязательная продажа части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, в рамках которой в феврале было продано 190,7 млн долларов.

Молдабекова также рассказала, как резкое изменение курса российской валюты отразится на тенге. По ее мнению, динамика тенге, аналогичная российскому рублю, не обоснованна, так как внешние и внутренние условия для казахстанской валюты совершенно разные, чем то, что происходит с современной российской валютой.

Исторически сложившийся курс тенге/рубль в пределах 5-6 тенге за рубль не отражает новой реальности и может претерпеть существенные изменения. В связи с этим считаю необоснованным придерживаться какого-либо исторического курса тенге по отношению к рублю", - заявила Молдабекова.

Она также отметила, что в настоящее время трудно давать какие-либо прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации на валютном рынке, однако посоветовала не впадать в панику.

В условиях неопределенности на рынке мы рекомендуем не впадать в неуместную панику и принимать взвешенные решения при покупке иностранной валюты. Национальный банк в режиме реального времени отслеживает ситуацию в мире и имеет все необходимые инструменты для предотвращения нестабильности на внутреннем финансовом рынке в случае реализации негативных сценариев", - подчеркнула Молдабекова.