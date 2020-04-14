В РК снизят банковскую комиссию за прием безналичных платежей с использованием карточек

Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана сообщил о снижении комиссии, взимаемой банками за прием платежей с использованием платежных карточек, передает Kazakhstan Today.

Изменения вступят в силу с 1 мая 2020 года и коснутся отдельных отраслей экономики, имеющих важное социальное значение: образование, медицинские услуги, аптеки, оплата парковочных мест, платных дорог, сельскохозяйственные сервисы, сделки с недвижимостью. В условиях введения в стране чрезвычайного положения, распространения пандемии коронавируса поддержка данных отраслей является своевременной и значимой", - сообщили в Нацбанке.

Для принятия данных изменений Национальный банк Казахстана провел необходимую работу с международными платежными системами и банками второго уровня.

По результатам совместной работы, анализа и обсуждений определены новые сегменты, для которых с 1 мая 2020 года международные платежные системы Visa и Mastercard снизят ставку межбанковской комиссии для казахстанских банков в 2 раза - до 1%, в фармацевтическом сегменте – до 1,3%.

Сообщается, что инициативу по снижению торговой комиссии поддержали основные участники рынка платежных карточек. В их число вошли АО "Народный банк Казахстана", АО "Kaspi Bank", АО "Forte Bank", ДБ АО "Сбербанк", АО "АТФБанк", АО "Банк "ЦентрКредит", АО "Jysan Bank", АО "Евразийский банк". Перечисленные банки второго уровня совокупно занимают 96% на рынке эквайринговых услуг (оказание услуг по организации приема безналичных платежей с использованием платежных карточек).

Вышеперечисленные финансовые институты снизят торговую (эквайринговую) комиссию в среднем на 35% (с текущего среднего значения в 2,3% до среднего значения 1,5% от суммы транзакции).

Снижение торговой комиссии позволит предпринимателям и гражданам сократить свои расходы по банковским комиссиям. Эффект от совместных мер по снижению межбанковской и торговой комиссии прогнозируется на уровне 2 млрд тенге в год в виде реальной экономии расходов субъектов бизнеса.

В целом принятые меры значительно улучшат условия для дальнейшего развития розничных безналичных расчетов и положительно отразятся на сокращении объемов "теневой экономики".

С ноября 2019 года мы вели переговоры с международными платежными системами Visa и Mastercard для оптимизации и снижения межбанковской комиссии на рынке платежных карточек. Это необходимо для дальнейшего продвижения безналичных платежей. Средний размер межбанковский комиссии по рынку составлял 1,7% от суммы транзакции. Параллельно мы проводили работу с отечественными банками второго уровня, потому что ощутимый результат для бизнеса от оптимизации межбанковской комиссии можно было получить в случае снижения торговой (эквайринговой) комиссии со стороны банков. В результате большой совместной работы нам удалось добиться в отдельных социально значимых сегментах снижения комиссии, которую предприниматели платили банкам за обслуживание карточных платежей", - прокомментировал заместитель председателя Национального банка Казахстана Есжан Биртанов.

Он пояснил, что торговая комиссия банка-эквайера включает в себя межбанковскую комиссию (если операция проходит между разными банками), которая выплачивается банку держателя карты (эмитент). Данные выплаты потом могут пойти на поощрение владельцев карточек в виде бонусов или кешбэк. Таким образом, необходимо было найти оптимальный вариант для соблюдения интересов всех участников.

С 1 мая 2020 года при оплате, например, медицинских услуг или оплаты за учебу, медучреждение или организация образования выплатит банку с одной карточной операции не 2,3-3% от суммы транзакции, а в среднем 1,5%, что на 35-50% меньше. С физических лиц, по-прежнему, никакая комиссия за безналичные платежи не взимается.

В некоторых сегментах (супермаркеты, заправки, авиаперевозки, услуги железнодорожного транспорта, рестораны быстрого питания, продажа автомобилей, почтовые и телекоммуникационные сервисы, коммунальные платежи, платежи в бюджет) международные платежные системы уже применяют фиксированную ставку межбанковской комиссии на уровне 1% или ниже.

В результате внедрения нового пакета мер общая доля льготных сегментов торговли и услуг (социальные, массового использования), в которых будут применяться дифференцированные ставки межбанковской комиссии, будет составлять свыше 40% от общего оборота безналичных операций с использованием платежных карточек.

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