Глава "Отбасы банка" предупредила о подводных камнях погашения ипотеки за счет пенсионных

Нур-Султан. 9 февраля. Kazakhstan Today - Руководитель "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова на своей странице в Facebook опубликовала пост о досрочном погашении ипотечных займов, передает Kazakhstan Today.

Учитывая, что около 40% суммы заявок с использованием единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) идут на досрочное частичное или полное погашение займа, то специальный пост о подводных камнях этого процесса", - написала Ляззат Ибрагимова.

1. Неустойка/штрафы за досрочное погашение:

Отбасы банк" отменил штрафы за досрочное погашение при использовании ЕПВ.

Другие банки:

1.1. Если ваш договор банковского займа (ДБЗ) подписан после 1 июля 2016 года и с момента получения займа прошло более 1 года, то ни один банк с вас штраф за досрочное погашение не возьмёт. Если взяли, то смело пишите заявление в АФРР, банк накажут, и вам вернут деньги. Основание: пункт 5 статьи 39 закона "О банках".

1.2. Если дата получения займа до 1 июля 2016 года, то посмотрите ДБЗ, так как банк не имеет права брать штраф за досрочное погашение с учётом того, что норма пункта 5 статьи 39 введена в действие с 1 июля 2016 года и распространяется на правоотношения, возникшие со дня введения его в действие из ранее заключенных договоров.

1.3. Самая распространённая практика - наложение штрафа за досрочное погашение в течение первых 12 месяцев с выдачи займа, если срок кредита более 1 года. Если срок займа до 1 года, то штраф за досрочное погашение взимается в течение 6 месяцев с даты получения займа. Причина чисто экономическая, каждый банк планирует свои денежные потоки и доходность активов на определённом уровне в течение одного года и поэтому создаёт условия, чтобы заёмщикам было нецелесообразно погашать. В договоре банковского займа - срок и размер штрафа указан обязательно. Это обязательные требования к договору.

Прочитайте наконец ДБЗ - желательно с фломастером или маркером", - пишет Ляззат Ибрагимова.

2. Способы оплаты кредита после досрочного погашения:

При частично досрочном погашении обязательно подписывается, формируется и выдаётся новый график платежей.

В "Отбасы банке" при частичном погашении автоматизирован вариант снижения ежемесячных платежей с сохранением срока кредита.

Теоретически у заёмщика есть две возможности:

2.1. Снижение ежемесячных платежей, с тем же сроком кредита.

Внимание: срок договора банковского займа является существенным условием договора.

Поэтому почти во всех БВУ при досрочном погашении автоматизирован именно способ снижения ежемесячного платежа и подписание нового графика без других дополнительных действий. Логика такого подхода проста: платёж снижается, поэтому не надо дополнительно проверять клиента сможет ли он выполнять условия ДБЗ в будущем.

2.2. Уменьшение срока договора банковского займа.

Заёмщик имеет право на такую возможность, но должен отдельно написать заявление в банк, и оно будет рассматриваться в течение 15 дней как обращение физического лица. При формировании нового графика платежей с изменением срока ДБЗ чаще всего внутренними правилами банка этот процесс оформляется как реструктуризация кредита, потому что меняется существенное условие ДБЗ.

Здесь возможны два сценария:

2.2.1 если в результате сокращения срока кредита у заёмщика увеличивается ежемесячный платёж, то банк потребует все документы на подтверждение платёжеспособности.

Короче вас ждёт несладкий процесс фактически нового рассмотрения заявки", - предупреждает Ляззат Ибрагимова.

2.2.2 если в результате сокращения срока кредита у заёмщика уменьшается ежемесячный платёж или остаётся на том же уровне, то может быть не придётся собирать документы, но это зависит от внутренних правил банка.

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