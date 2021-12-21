Зампред Нацбанка прокомментировал повышение порогов достаточности для снятия пенсионных накоплений

Методология расчета порога была разработана правительством. Ее основная задача, чтобы у каждого гражданина остался необходимый объем средств, чтобы получать минимальную пенсию. Я считаю, что сам порог должен оставаться. Текущий рост произошел, потому что МЗП увеличилась до 60 тысяч тенге, что существенно повлияло на перерасчет. Сама система расчета динамична, поэтому все зависит от параметров входных, которые и повлияли на рост", - ответил Шолпанкулов на вопрос корреспондента Tengrinews в кулуарах мажилиса.
Шолпанкулов отметил, что повышение порогов считает правильной мерой. Он добавил, что основная задача пенсионной системы - сохранение накоплений для обеспечения выплат будущим пенсионерам.
Самая главная задача порога - скопить необходимую сумму для обеспечения пенсии. Это главная цель, которую каждый гражданин должен понимать. Это та сумма средств, которая у него должна быть на счете, чтобы он мог получать пенсию. Надо не забывать об этом. Если мы будем делать акценты на другие вещи, то я считаю, что это некорректно. У государства существует очень много программ по поддержке как молодых, так и нуждающихся, в рамках которых они могут реализовать свое право", - сказал Шолпанкулов.
Заместитель главы Национального банка рассказал, что его пенсионные накопления достигли порога достаточности.
Но я их не сниму. Я предполагаю, моя главная цель - получать достойную пенсию", - заключил он.
Ранее сообщалось, что Минтруда подготовило постановление о продлении порога достаточности до 1 апреля 2022 года.
Напомним, ЕНПФ с 2022 года намеревался изменить порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. Изменения вызвали возмущение у большинства казахстанцев, активисты даже организовали сбор подписей под петицией против решения ЕНПФ.
После заявления ЕНПФ казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений. Ажиотаж вокруг пенсионки также вызвал рост цен на жилье.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.
За первые 6 часов после появления возможности перевода ЕПВ на депозит в Отбасы банк было подано заявок на общую сумму 30 миллиардов тенге.