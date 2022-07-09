В Нацбанке РК прокомментировали ситуацию на валютном рынке

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Директор департамента монетарных операций Национального банка Нуржан Турсунханов рассказал о текущей ситуации на валютном рынке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Валюты развитых и развивающихся стран находятся под давлением на фоне борьбы с инфляцией и геополитической нестабильности. Национальная валюта также показывает волатильность в связи с устойчивыми внутренними факторами и под влиянием внешних изменений. Официальный курс доллара на 8 июля составил 477,24 тенге, ослабнув с начала месяца на 12,16 тенге, или 2,6%", - сказал Нуржан Турсунханов.
По его словам, преобладающими факторами в динамике тенге стали импортные операции казахстанских компаний наряду с глобальным укреплением доллара США, снижением цен на энергоносители, а также ухудшением сентимента участников рынка ввиду рисков приостановления деятельности морского терминала КТК.
Рост доходностей казначейских облигаций США и укрепление доллара США оказывали давление на валюты как развитых, так и развивающихся стран. С начала июля индекс DXY вырос на 2,3%, до уровня 107,13 на 7 июля, в то время как индекс валют развивающихся стран JPMorgan ослаб на 3,3%. Значительным стало ослабление евро по отношению к доллару США до уровня 1,016 - практически достигнув паритета. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 7 июля составила 104,65 доллара США за баррель, снизившись с начала месяца на 8,8%. Курс российского рубля на Московской бирже сложился на уровне 61,95, ослабнув с начала месяца на 20%", - уточнил представитель Нацбанка.
Он отметил, что среди внутренних факторов динамику тенге обусловили сохраняющийся спрос на валюту для осуществления импортных операций, погашений внешних долгов, а также постоянный спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц.
В целом отмечается ухудшение сентимента участников рынка в связи со снижением цен на энергоносители. В условиях свободно плавающего курса проявление волатильности для тенге является нормальной рыночной ситуацией", - сказал Нуржан Турсунханов.
По его информации, с начала месяца Национальный банк не проводил валютных интервенций. При этом с целью недопущения угрозы финансовой стабильности Национальный банк оставляет за собой право вмешательства на валютных торгах при чрезмерной волатильности курса.
В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от спроса на иностранную валюту со стороны участников в рамках импортных операций и сезона отпусков. Геополитическая ситуация в соседних регионах, а также ситуация на мировых рынках также сохраняют влияние на общий сентимент инвесторов к валютам развивающихся стран. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - заключил Нуржан Турсунханов.
Ранее сообщалось, что курс доллара снизился на торгах.