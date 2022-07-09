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В Нацбанке РК прокомментировали ситуацию на валютном рынке

08.07.2022, 16:47 2281
В Нацбанке РК прокомментировали ситуацию на валютном рынке
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Директор департамента монетарных операций Национального банка Нуржан Турсунханов рассказал о текущей ситуации на валютном рынке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Валюты развитых и развивающихся стран находятся под давлением на фоне борьбы с инфляцией и геополитической нестабильности. Национальная валюта также показывает волатильность в связи с устойчивыми внутренними факторами и под влиянием внешних изменений. Официальный курс доллара на 8 июля составил 477,24 тенге, ослабнув с начала месяца на 12,16 тенге, или 2,6%", - сказал Нуржан Турсунханов.

 
По его словам, преобладающими факторами в динамике тенге стали импортные операции казахстанских компаний наряду с глобальным укреплением доллара США, снижением цен на энергоносители, а также ухудшением сентимента участников рынка ввиду рисков приостановления деятельности морского терминала КТК. 
 

Рост доходностей казначейских облигаций США и укрепление доллара США оказывали давление на валюты как развитых, так и развивающихся стран. С начала июля индекс DXY вырос на 2,3%, до уровня 107,13 на 7 июля, в то время как индекс валют развивающихся стран JPMorgan ослаб на 3,3%. Значительным стало ослабление евро по отношению к доллару США до уровня 1,016 - практически достигнув паритета. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 7 июля составила 104,65 доллара США за баррель, снизившись с начала месяца на 8,8%. Курс российского рубля на Московской бирже сложился на уровне 61,95, ослабнув с начала месяца на 20%", - уточнил представитель Нацбанка.

 
Он отметил, что среди внутренних факторов динамику тенге обусловили сохраняющийся спрос на валюту для осуществления импортных операций, погашений внешних долгов, а также постоянный спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц.
 

В целом отмечается ухудшение сентимента участников рынка в связи со снижением цен на энергоносители. В условиях свободно плавающего курса проявление волатильности для тенге является нормальной рыночной ситуацией", - сказал Нуржан Турсунханов.

 
По его информации, с начала месяца Национальный банк не проводил валютных интервенций. При этом с целью недопущения угрозы финансовой стабильности Национальный банк оставляет за собой право вмешательства на валютных торгах при чрезмерной волатильности курса.
 

В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от спроса на иностранную валюту со стороны участников в рамках импортных операций и сезона отпусков. Геополитическая ситуация в соседних регионах, а также ситуация на мировых рынках также сохраняют влияние на общий сентимент инвесторов к валютам развивающихся стран. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - заключил Нуржан Турсунханов.

 
Ранее сообщалось, что курс доллара снизился на торгах.
 

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S&P Global Ratings: у Kaspi Bank высокие показатели качества кредитного портфеля

04.07.2022, 16:43 10126
S&P Global Ratings: у Kaspi Bank высокие показатели качества кредитного портфеля
Фото: S&P, Kaspi.kz
АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - 28 июня международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента АО "Kaspi Bank" на уровне "ВВ-/В", рейтинг эмитента по национальной шкале - на уровне "kzА". Прогноз по рейтингам - "позитивный", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы рады, что рейтинговое агентство S&P высоко оценивает качество нашего кредитного портфеля и уникальность бизнес-модели Kaspi.kz в целом. Наша команда постоянно ищет возможности для улучшений, что находит свое отражение в отличных операционных показателях нашей компании", - прокомментировал сооснователь и глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

 

Прогноз "позитивный" по рейтингам Kaspi Bank отражает наши ожидания того, что в ближайшие 6-12 месяцев банк будет поддерживать улучшение качества активов, в том числе устойчиво более низкий уровень потерь по кредитам, чем у сопоставимых казахстанских банков", - отметили в агентстве.

 
Качество кредитного портфеля постоянно улучшается на протяжении нескольких лет. Доля кредитов с характеристиками, соответствующими "стадии 3" по определениям МСФО, составила около 5% кредитного портфеля по сравнению с 10% в конце 2020 года. Агентство также ожидает, что расходы на формирование резервов на возможные потери по кредитам останутся на уровне 2% в 2022 году. 
 
Kaspi.kz продолжает демонстрировать высокие операционные показатели. Коэффициент рентабельности среднего собственного капитала (ROAE) составлял более 80% последние несколько лет. Это выше, чем у многих сопоставимых банков в регионе. S&P ожидает, что показатель останется на этом уровне в ближайшие два года или даже возрастет.
 
Стабильности бизнеса группы, по мнению аналитиков, будут способствовать сильные рыночные позиции на всех платформах, где она ведет деятельность, а также высокая диверсификация бизнеса.
 

В КФГД сообщили о завершении срока выплаты возмещения вкладчикам Capital Bank Kazakhstan

04.07.2022, 10:51 11281
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - В понедельник, 4 июля текущего года, завершился срок выплаты гарантийного возмещения вкладчикам АО "Capital Bank Kazakhstan", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За год вкладчикам ликвидируемого банка КФГД выплатил порядка 1,6 млрд тенге, что составляет более 92% от общей суммы гарантии по банку. Максимальная сумма выплат составила 15 млн тенге, минимальная - до 10 тенге. Выплата гарантийного возмещения производилась как в отделениях банка-агента АО "Евразийский банк", так и КФГД - при подаче заявления онлайн, информирует Казахстанский фонд гарантирования депозитов.
 
Ранее КФГД информировал вкладчиков о дате завершения срока выплат гарантийного возмещения и перечислении суммы гарантии, невостребованной вкладчиками по 3 июля 2022 года в ЕНПФ.
 
В настоящее время, как отметили в КФГД, в соответствии с законодательством РК проводятся мероприятия по перечислению на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ невостребованных сумм гарантийного возмещения. Зачисление денег будет произведено до 2 августа текущего года (включительно), о чем КФГД и ЕНПФ сообщат дополнительно.
 

После истечения срока выплаты граждане вправе обратиться за получением возмещения, даже если невостребованная сумма была перечислена в ЕНПФ. Этой возможностью могут воспользоваться только те вкладчики, которые по уважительной причине не успели обратиться за выплатой в установленный срок. Для этого вкладчику необходимо подать в КФГД письменное заявление, приложив к нему документы, которые подтверждают наличие одной из уважительной причины, - добавил председатель КФГД Адиль Утембаев.

 
Глава КФГД уточнил, что согласно закону получить гарантируемые депозиты после завершения срока выплат могут вкладчики, которые в период срока выплат находились на воинской службе, за пределами Казахстана, в местах лишения свободы, принимали наследство или имели иные причины, установленные судом.
 
В ведомстве добавили, что на текущее время КФГД завершил выплаты вкладчикам по всем девяти ликвидируемым в Казахстане банкам.
 

ЕНПФ предлагает изменить условия перевода пенсионных накоплений

30.06.2022, 15:24 21686
ЕНПФ предлагает изменить условия перевода пенсионных накоплений
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Члены совета Единого накопительного пенсионного фонда РК предлагают изменить условия перевода части пенсионных накоплений без привязки к порогам минимальной достаточности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Если изменения будут приняты, казахстанцы смогут передавать пенсионные накопления частным компаниям. 
 

В отличие от жилья и лечения, когда пенсионные средства изымаются из пенсионной системы, при переводе в УИП (уникальный идентификатор платежей, используемый для перечисления. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) деньги остаются в системе и их целевое назначение сохраняется", - заявил на юбилейном заседании совета ЕНПФ председатель правления Жанат Курманов. 

 
По его словам, ЕНПФ совместно с финансовым рынком рассматривает предложение об изменении условий перевода части пенсионных накоплений УИП без привязки к порогам минимальной достаточности.
 

Также возможно будет правильным, если в будущем расчет размеров порогов достаточности будет основываться на стоимости пенсионных аннуитетов", - подчеркнул Курманов. 

 
Таким образом ЕНПФ планирует расширить инвестиционные возможности для вкладчиков и позволить им выбирать УИП, не ограничиваясь порогом минимальной достаточности.
 
В свою очередь председатель правления АО "Jusan Invest" Максим Кабанов отметил, что сейчас очень важно всю информацию о финансах и инвестировании рассказывать людям на простом языке:
 

На самом деле финансовый рынок достаточно сложный, и когда мы о нем говорим, 90% граждан не понимает всех тонкостей. Мы стараемся сейчас донести до людей, что вложение в свои пенсионные активы - это важно и имеет за собой огромный мировой опыт". 

 
Он привел примеры долгосрочных инструментов инвестирования, сравнив кумулятивную доходность модельного портфеля и кумулятивное изменение цен на первичное и вторичное жилье, и отметил долгосрочную выгоду первого вида инвестиций. 

Напомним, с 1 апреля в Казахстане изменился порог минимальной достаточности для снятия пенсионных накоплений.
 

Пенсионные накопления казахстанцев в мае уменьшились почти на 169 млрд тенге

29.06.2022, 18:56 24861
Пенсионные накопления казахстанцев в мае уменьшились почти на 169 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Пенсионные накопления вкладчиков по состоянию на 1 июня 2022 года составили 12 770,7 млрд тенге, уменьшившись за май 2022 года на 168,8 млрд тенге, или на 1,3%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За май 2022 года произошло уменьшение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 292,1 млрд тенге, до 6 741,1 млрд тенге, на 1 июня 2022 года, сообщает пресс-служба Нацбанка
 
Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 июня 2022 года составило 10,9 млн счетов.
 
Сумма пенсионных выплат за май 2022 года составила 26,1 млрд тенге.
 
Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июня 2022 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (42,5% и 22,8% от общего объема пенсионных активов соответственно).
 

МФЦА может стать ведущим региональным финансовым центром - Токаев

27.06.2022, 15:47 32666
МФЦА может стать ведущим региональным финансовым центром - Токаев
Фото: telegram/БОРТ№1
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - Международный финансовый центр "Астана" может стать одним из надежных финансовых инструментов, способных обеспечить инвестиционную стабильность и предсказуемость для Казахстана и всего Центрально-Азиатского региона, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на заседании совета по управлению МФЦА, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстан вступает в новый этап своего развития, ориентированный на форсированный рост рыночной, свободной и конкурентной экономики. В этих условиях сохранение и укрепление доверия иностранных инвесторов и торговых партнеров остается нашим главным приоритетом. В связи с чем потенциал МФЦА в качестве гаранта надежности и безопасности инвестиций должен быть максимально задействован", - заявил президент. 

 
 
Он также затронул актуальность привлечения долгосрочных иностранных инвесторов к суверенным облигациям в тенге и поручил правительству совместно с Нацбанком и МФЦА проработать вопрос подключения к мировой инфраструктуре с долгосрочными институциональными инвесторами.
 

Это станет важным шагом для роста устойчивости нашей экономики", - подчеркнул глава государства.

 

Токаев: мы ни в коем случае не должны сохранять исключительно сырьевой статус

27.06.2022, 15:36 33051
Токаев: мы ни в коем случае не должны сохранять исключительно сырьевой статус
Фото: telegram/БОРТ№1
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - Казахстану крайне важно заявить о наличии своей надежной и конкурентоспособной инфраструктуры биржевого рынка, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на заседании совета по управлению международным финансовым центром "Астана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
 

Мы должны максимально использовать наш потенциал. Да, мы страна № 2 по добыче криптоактивов, но мы ни в коем случае не должны сохранять исключительно сырьевой статус. В этой связи правительству необходимо совместно с финрегуляторами и МФЦА создать благоприятные регуляторные условия для развития комплексной цифровой экосистемы", - сказал Токаев.

 
По его словам, это откроет перед страной новые возможности лидерства в региональной и международной торговле.
 
Токаев также остановился на вопросах достижения целей устойчивого развития и реализации "зеленых" проектов. Он сообщил, что за прошлый год объем рынка устойчивого финансирования вырос в 500 раз, превысив 250 млн долларов, из них 58% зеленых облигаций и кредитов было верифицировано Центром зеленых финансов МФЦА.
 
 "Это значимый вклад, который доказывает состоятельность нашей страны в успешном решении глобальных задач по декарбонизации экономики и развитию низкоуглеродных технологий. Призываю правительство, МФЦА и членов совета продолжить работу в этом направлении, не снижая заданных темпов", - сказал Токаев.
 
Подводя итоги заседания, глава государства утвердил годовой отчет о деятельности МФЦА за 2021 год.
 

Простые граждане должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний и получать дивиденды - Токаев

27.06.2022, 15:23 33431
Простые граждане должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний и получать дивиденды - Токаев
Фото: telegram/БОРТ№1
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - Простые граждане должны иметь возможность приобретать акции национальных компаний и получать свои дивиденды от вложений, заявил на заседании совета по управлению международным финансовым центром "Астана" президент Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, именно таким способом формируется инвестиционная культура населения, сообщает Акорда. 
 

Участие в IPO должно стать доступным абсолютно для всех жителей Казахстана. А для этого нужны новые цифровые решения, исключающие бумажную волокиту и бюрократию", - сказал глава государства.

 
В ходе заседания были подведены итоги деятельности МФЦА за 2021 год, а также рассмотрены предложения по его дальнейшему развитию.
 

 

Казахстанцы накопили долгов по налогам на 24,3 млрд тенге

27.06.2022, 15:01 33326
Казахстанцы накопили долгов по налогам на 24,3 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - Задолженность казахстанцев по налогам на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства физических лиц составила 24,3 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

При этом основную сумму долгов составляет налог на транспортные средства - 22,8 млрд тенге", - сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

 
Наибольшее количество автовладельцев, уклоняющихся от выплаты налога на транспортные средства, зарегистрированы Алматы (88 тысяч должников, задолженность - 5,2 млрд тенге); Алматинская область (132 тысячи должников задолженность - 3,9 млрд тенге); Нур-Султан и Шымкент (по 76 тысяч должников, задолженность - 2,6 млрд и 1,9 млрд тенге соответственно).
 
В Комитете напомнили, что срок уплаты налога на транспортные средства физических лиц за 2021 год истек 1 апреля 2022 года. 
 

С 17 мая 2022 года по суммам задолженности свыше 1 МРП лицам, не уплатившим своевременно сумму налога, началось направление налоговых приказов о взыскании задолженности", - сообщили в КГД.

 
В случае неуплаты через 5 рабочих дней после вручения приказа он передается на принудительное исполнение в региональную палату частных судебных исполнителей, которые имеют право арестовать банковские счета и имущество. 
 

При наличии задолженности от 40 МРП на гражданина может быть наложен запрет на выезд из РК. Информацию о запрете на выезд из РК можно узнать, перейдя по ссылке", - напомнили в комитете.

 
Во избежание негативных последствий в период летних каникул и сезон отпусков комитет рекомендует производить уплату своевременно. Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно во вкладке "Электронные сервисы - Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам - Ввести ИИН", мобильного приложения e-Salyq Azamat. 
 

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