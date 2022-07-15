В Нацбанке прокомментировали ослабление тенге в июне

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - По итогам июня курс тенге ослаб до 470,24 тенге за доллар, или на 13,3%. Поводом для таких настроений на рынке послужили как внешние, так и внутренние факторы, сообщила заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан Алия Молдабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Важно отметить глобальное усиление позиций доллара США, подчеркнула Молдабекова.
Среди внутренних факторов это повышенный спрос на валюту со стороны юридических лиц в период выплаты дивидендов и снижение предложения валюты, которое связано с сокращением продаж для выплаты налогов экспортерами", - поделилась эксперт.
По ее словам, поддержку валютному рынку со стороны предложения оказывали продажи валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора, которые составили порядка 480,4 млн долларов США, и продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет.
В течение июня на внутреннем валютном рынке Нацбанком не осуществлялись валютные интервенции. Сентимент и волатильность рынка соответствовали рыночной ситуации. Отмечу, что в режиме плавающего обменного курса проявление волатильности для тенге является нормальной ситуацией", - заявила зампред.
Она также сообщила, что в течение июня объем золотовалютных резервов снизился на 800 млн долларов США и составил 32 млрд долларов США.
В июне на фоне укрепления доллара США цена на золото снизилась на 2,2%, с 1854,4 до 1813,6 долларов США за унцию, в связи с чем произошло снижение портфеля золота. Также на снижение ЗВР повлиял отток клиентских средств с валютных счетов в Нацбанке", - пояснили Молдабекова.
Согласно предварительным данным, по итогам июня объем валютных активов Национального фонда составил 51,9 млрд долларов США, снизившись за прошедший месяц на 2 млрд долларов США.
Снижение активов Национального фонда связано со значительным падением цен на акции и укреплением доллара США. Также на снижение НФ повлияло выделение трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет.