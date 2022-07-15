В Нацбанке прокомментировали ослабление тенге в июне

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Резервы Казахстана за последние 6 месяцев этого года потеряли 5,8 миллиарда долларов, рассказал сегодня на заседании правительства председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Активы Национального фонда на конец июня составили 51,9 млрд долларов, снизившись с начала года на 3,4 млрд. Для выделения трансфертов в республиканский бюджет на сумму 2,4 трлн тенге за 6 месяцев продано валютных активов на 2,7 млрд долларов", - сообщил Пирматов.

Золотовалютные резервы Национального банка составили 32 млрд долларов, снизившись с начала года на 2,4 млрд из-за валютных интервенций, сокращения остатков на счетах банков второго уровня и выплат по внешнему долгу.

Всего с начала 2022 года резервы Казахстана потеряли 5,8 млрд долларов.

Глава Нацбанка также рассказал о причинах колебания курса тенге. По его словам, на обменный курс оказали давление геополитические риски и высокая волатильность курса рубля.

В этих условиях в целях обеспечения финансовой стабильности и недопущения дестабилизирующих колебаний курса тенге были приняты меры по сбалансированности валютного рынка. Точечные валютные интервенции Национального банка способствовали нормальному функционированию валютного рынка в кризисный период", - сказал Пирматов.

По прогнозам Нацбанка, рост экономики Казахстана во втором полугодии текущего года замедлится, но останется вблизи долгосрочных потенциальных уровней.