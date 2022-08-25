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Курс доллара превысил курс евро в казахстанских обменниках

24.08.2022, 13:12 4851
Курс доллара превысил курс евро в казахстанских обменниках
АЛМАТЫ. 24 АВГУСТА - В казахстанских обменных пунктах курс покупки и продажи доллара США превысил курс евро, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации сайта kurs.kz, курс продажи евро в обменниках Алматы варьируется в пределах 470 - 471 тенге за евро. Курс продажи доллара США в отдельных пунктах достигает 472 тенге за доллар.
 
В настоящее время продают американскую валюту в среднем за 464 - 465 тенге за доллар. Курс продажи евро в обменных пунктах Алматы в среднем составляет 461,12 тенге за евро.
 

 

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Казахстан взял взаймы у Всемирного банка более 345 миллионов евро

24.08.2022, 17:24 3511
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Всемирный банк выделил Казахстану кредит в 345,7 млн евро. Средства пойдут на повышение конкурентоспособности частного сектора и восстановление экономики после пандемии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соглашение о займе подписали региональный директор Всемирного банка в Центральной Азии Татьяна Проскурякова и заместитель премьер-министра - министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев, сообщает Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Всемирного банка. 
 

В соответствии со стратегией правительства "Казахстан-2050", концепцией по переходу к "зеленой" экономике до 2050 года и национальным планом развития до 2025 года заемные средства направлены на финансирование намеченных институциональных и структурных реформ, призванных обеспечить высокий и устойчивый экономический рост через укрепление роли частного сектора в экономике и повышение подотчетности и прозрачности государственного аппарата", - говорится в сообщении банка. 

 
Программа займа поддерживает реформы в сфере развития конкуренции, в государственных закупках, борьбе с коррупцией и в дальнейшем будет способствовать созданию более эффективных условий для цифровизации экономики и укрепления финансового сектора. 
 

Мы рады поддержать правительство Казахстана в этот решающий момент в реализации программы реформ на пути к устойчивому и инклюзивному "зеленому" росту", - отметила Татьяна Проскурякова. 

 

Назначен глава ДГД Абайской области

23.08.2022, 16:50 7836
Назначен глава ДГД Абайской области
Фото: КГД МФ РК
СЕМЕЙ. 23 АВГУСТА - Руслан Данияров назначен руководителем департамента государственных доходов области Абай, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нового руководителя акиму области и коллективу ДГД представил заместитель председателя Комитета государственных доходов Бакытжан Слямов, сообщает пресс-служба комитета.
 
Руслан Данияров родился в 1972 году в селе Мерке Джамбульской области. По образованию экономист, юрист. Окончил Евразийский институт рынка, Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова. 
 
Стаж работы на госслужбе составляет 26 лет. Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором налоговой инспекции по Торгайской области. 
 
С ноября 1999 года по октябрь 2009 года работал на различных, в том числе руководящих, должностях Налогового комитета по Алматинскому району города Астана. 
 
С октября 2009 года по март 2020 года работал в Налоговом комитете, а затем в Комитете государственных доходов МФ РК.
 
С апреля 2020 года по апрель 2022 года - руководитель управления департамента крупных налогоплательщиков Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. 
 
С апреля 2022 года по настоящее время работал заместителем руководителя департамента государственных доходов Атырауской области.
 

Годовой рост цен в Казахстане ускорился до 15% - Нацбанк

15.08.2022, 16:54 26251
Годовой рост цен в Казахстане ускорился до 15% - Нацбанк
НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - Месячная инфляция в июле 2022 года сложилась на уровне 1,1%, годовой рост цен ускорился до 15%, сообщается в докладе Национального банка РК об инфляционных тенденциях в июле 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Основной вклад в годовую инфляцию вносят продовольственные товары, дальнейший рост которых был нивелирован замедлением роста цен на плодоовощную продукцию. Ослабление курса тенге продолжает оказывать влияние на динамику цен непродовольственных товаров. Среди платных услуг выделяется динамика рыночных услуг", - сообщается в докладе. 

 
В нем говорится, что инфляция продовольственных товаров в июле ускорилась до 19,7%. В частности, девятый месяц растут цены на хлеб и крупы, несмотря на то что рост цен на зерновые на мировых рынках замедлился. По данным Нацбанка, это происходит из-за ограниченных запасов пшеницы у казахстанских производителей. 
 
Также ускорился рост цен на молочную продукцию и яйца.
 

Повышенный спрос наряду с ограниченным предложением на сахар привел к более высокому росту стоимости сахара и кондитерских изделий. В то же время замедлился рост цен на мясную продукцию, масло и жиры. 

 

Дальнейший рост цен на продовольственные товары был нивелирован замедлением повышения цен на плодоовощную продукцию, в частности на яблоки, виноград, капусту, при снижении цен на морковь и свеклу", - говорится в докладе. 

 
Годовой рост цен на непродовольственные товары ускорился в июле 2022 года до 14,2%. 
 

Наблюдалось ускорение роста цен на одежду и обувь, предметы домашнего обихода, медикаменты, товары личного пользования, моющие и чистящие средства, стройматериалы", - сообщает Нацбанк. 

 
По его данным, учитывая высокую долю импорта, рост цен был спровоцирован ослаблением курса тенге и ростом стоимости транспортных услуг. 
 
Инфляция платных услуг в июле 2022 года сохранилась на уровне 9,2%. 
 

Перед началом нового учебного года подорожали услуги среднего профессионального и высшего образования. В области культуры и отдыха продолжился рост цен на услуги детских аттракционов, кинотеатров и фотографов. Существенно выросла стоимость услуг железнодорожного и воздушного пассажирского транспорта. Кроме того, повысились цены на услуги парикмахерских и салонов красоты, а также предприятий общественного питания", - сообщается в отчете. 

 

Более 3 миллиардов тенге налогов за услуги через интернет поступило с начала года в бюджет РК

11.08.2022, 17:33 34916
Более 3 миллиардов тенге налогов за услуги через интернет поступило с начала года в бюджет РК
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Иностранные компании, которые оказывают услуги в интернете, а также иностранные торговые площадки (маркетплейсы), продающие товары в адрес физических лиц через интернет, с начала года уплатили в бюджет более 3 млрд тенге налогов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как напомнили в Комитете госдоходов, налог введен в этом году. 
 

Данный налог не новый, он применяется во многих странах мира, например во Франции с 2017 года, Великобритании с 2020 года, Италии с 2021, Турция с 2020 года. В странах СНГ также применяют данный налог", - подчеркнули в комитете. 

 
Там отметили, что казахстанцы не платят налог, его платит иностранная интернет-компания. 
 

Чтобы казахстанский рынок был привлекателен для иностранных интернет-компаний, процедуры регистрации максимально упрощены. Так, например, чтобы встать на регистрационный учет, иностранной компании необходимо просто направить письмо в адрес налоговой администрации", - отметили в КГД. 

 
Список иностранных компаний, осуществляющих электронную торговлю товарами, оказание услуг в электронной форме физическим лицам и оплаченную ими сумму налогов можно посмотреть по ссылке

 

Средняя зарплата в Казахстане выросла до 312 тысяч тенге

10.08.2022, 10:33 39086
Средняя зарплата в Казахстане выросла до 312 тысяч тенге
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Среднее значение номинальной заработной платы по Республике Казахстан во ІІ квартале 2022 года составило 312 011 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 24%, в реальном выражении - 8,9%. Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке во ІІ квартале 2022 года составило 196 728 тенге, сообщает Бюро национальной статистики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что рост заработной платы наблюдается по всем основным видам экономической деятельности. По сравнению с соответствующим кварталом 2021 года наибольший рост зафиксирован в отраслях строительства - 35,5%, транспорта и складирования - 34,8%, горнодобывающей промышленности и разработки карьеров - 28,3%, более низкие темпы отмечены в отраслях здравоохранения и социального обслуживания населения - 12,1% и предоставлении прочих видов услуг - 3,9%.
 
В региональном разрезе наибольший рост зафиксирован в Кызылординской области - 31,3%. Наименьший рост отмечен в Нур-Султане - 14,2%, при этом в реальном выражении (с учетом роста цен) зафиксировано снижение на 0,1 процентный пункт.
 

Данные о среднемесячной заработной плате рассчитываются на основе ежеквартальной статистической отчетности предприятий. Среднее значение формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы). Медианная заработная плата - это размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части - с заработной платой ниже и выше медианной", - пояснила директор департамента статистики труда и уровня жизни Бюро национальной статистики Наталья Белоносова.

 

АО "Eco Center Bank" присоединится к АО "Банк ЦентрКредит"

08.08.2022, 17:33 44316
АО "Eco Center Bank" присоединится к АО "Банк ЦентрКредит"
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - АО "Банк ЦентрКредит", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи, сообщило KASE о решениях совместного общего собрания акционеров АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Eco Center Bank" (ДБ АО "Банк ЦентрКредит"), состоявшегося 3 августа 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Акционеры в том числе приняли решение осуществить добровольную реорганизацию АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Eco Center Bank" в форме присоединения АО "Eco Center Bank" к АО "Банк ЦентрКредит", сообщает KASE.
 

ЕНПФ исполнены более 1,7 миллиона заявлений на использование пенсионных накоплений на жилье и лечение

08.08.2022, 14:19 45266
ЕНПФ исполнены более 1,7 миллиона заявлений на использование пенсионных накоплений на жилье и лечение
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - На 1 августа 2022 года с января 2021 года Единым накопительным пенсионным фондом исполнены 1 328 015 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На спецсчета казахстанцев, открытые в банках - уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено более 3,1 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,4 млн тенге", - сообщили в пресс-службе фонда. 

 
По данным фонда, больше всего исполненных заявлений направлено жителями Алматы (17,60%), Нур-Султана (14,03%), Мангистауской области (10,35%). 
 
На сегодняшний день уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений, являются АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", АО "Народный банк Казахстана", АО "Altyn Bank", АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Банк Фридом Финанс Казахстан". 
 
Подчеркивается, что после поступления единовременной пенсионной выплаты на спецсчет, открытый у уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), получатель предоставляет уполномоченному оператору документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат в течение 20 рабочих дней с даты их поступления (согласно пункту 13 правил использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан). 
 
При этом исключением является пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения жилища или строительства индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением - индивидуальное жилищное строительство). 
 

В данном случае получатель предоставляет в "Отбасы банк" документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат в течение 3 лет с даты их поступления", - пояснили в пресс-службе. 

 
По другим уполномоченным операторам (банки второго уровня) заявления на единовременную пенсионную выплату и документы получателя по целям рассматриваются в порядке и сроки, установленные внутренними документами банка. 
 
При этом банк перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению в течение 10 рабочих дней с даты зачисления сумм единовременных пенсионных выплат на специальные счета заявителя (получателя). 
 
В случае непредоставления уполномоченному оператору подтверждающих документов в установленный срок эти средства подлежат возврату в ЕНПФ. 
 
Получатель также может вернуть в ЕНПФ переведенную сумму, не дожидаясь указанного срока, подав уполномоченному оператору соответствующее заявление, которое уполномоченный оператор должен исполнить в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявления на возврат от получателя.
 
Отмечается, что 450,6 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам. 
 
Также ЕНПФ исполнены 388 824 заявления на лечение на общую сумму 302,5 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет порядка 0,8 млн тенге. Вместе с тем на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 31,3 млрд тенге от уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам. 
 
Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 августа текущего года переведено 8,7 млрд тенге, ЕНПФ исполнено 5877 заявлений. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,5 млн тенге. 
 
На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП. 
 
Также ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". 
 
Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. 
 
Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан. 
 
 С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы совету по управлению Национальным фондом.
 

По разным оценкам, из Казахстана незаконно вывели от 85 млрд до 167,4 млрд долларов

05.08.2022, 21:31 50806
По разным оценкам, из Казахстана незаконно вывели от 85 млрд до 167,4 млрд долларов
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - В исследовании организации Global Financial Integrity (GFI) говорится о $167,4 млрд, выведенных из РК только за период 2004-2013 годов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В своих расчетах эксперты организации Global Financial Integrity (GFI) выявляют фальсификации торговых документов, из-за которых становится возможным вывод и отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и пошлин, сокрытие прибылей на счетах в офшорах и т.д., сообщается в проекте концепции проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовно-процессуального законодательства, а также противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
 
Другое исследование GFI показывает ежегодный разрыв в стоимости товарных потоков, циркулирующих между Казахстаном и его торговыми партнерами, в $8,5 млрд, или более $85 млрд за период 2009-2018 годов.
 
Организация Tax Justice Network в свою очередь фиксирует ежегодный отток капитала из Казахстана на уровне $212 млн. А в 2021 году она оценивала объем размещенных казахстанцами богатств в офшорах в $45,7 млрд.
 
Вместе с тем данные Национального банка показывают, что с 2010 по 2021 годы валовой отток прямых инвестиций из Казахстана (преимущественно на Кипр, Нидерланды, Каймановы и Сейшельские острова) составлял порядка $4,5 млрд в год, или $53,4 млрд за весь период.
 
Подчеркивается, что все эти данные являются смежными, поэтому простого суммирования для определения общего показателя будет недостаточно. Более того, охват каждого из исследований остается ограниченным из-за недоступности многих данных.
 
В проекте концепции законопроекта отмечается, что наряду с изложенным внедрение института финансового расследования в казахстанское законодательство представляется важным в контексте результативности исполнения приговоров суда, направленных на взыскание денежных средств в пользу государства.
 
Данные из отчета о работе по исполнению судебных актов свидетельствуют о важности своевременного выявления преступных средств. К примеру, только за 2022 год сумма, подлежащая взысканию по уголовным делам в пользу государства, составила свыше 282 млрд тенге, при этом взыскано по состоянию на сегодняшний день только 3,7 млрд тенге, или 1,4% от общей суммы. Остаток суммы, подлежащей взысканию по уголовным годам в пользу государства, за прошлые года составил 66 млрд тенге.
 

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