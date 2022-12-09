Заявки на покупку акций КМГ от казахстанцев были удовлетворены в полном объеме - Смаилов

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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в церемонии открытия торгов акциями АО "НК "КазМунайГаз" в рамках крупнейшего IPO в истории фондового рынка Казахстана, сообщает пресс-служба главы кабмина.
Заявки наших граждан были удовлетворены в приоритетном порядке и в полном объеме. IPO "КазМунайГаза" является одной из крупнейших сделок для фондового рынка Казахстана. Это несет в себе положительный эффект как для развития отечественного финансового рынка, так и для граждан нашей страны", -заявил Алихан Смаилов.
Алихан Смаилов отметил, что IPO ведущей национальной компании проводится в рамках реализации реформы по дальнейшему разгосударствлению экономики. Общий объем IPO составил порядка 154 млрд тенге ($330 млн), количество поданных заявок - порядка 130 тысяч, доля инвесторов из Казахстана - более 95%.
По его словам, вывод крупных госкомпаний на фондовый рынок повышает их подотчетность и прозрачность перед обществом и акционерами, а также совершенствует инвестиционную культуру и финансовую грамотность населения в целом.
В скором времени и другие нацкомпании также станут публичными за счет проведения ряда IPO в 2023-2025 годах. Это еще один наш с вами шаг к построению открытой и эффективной экономики в интересах народа Казахстана", - заключил Премьер-Министр.
С 9 ноября по 2 декабря граждане уже могли купить акции КМГ по цене 8406 тенге на бирже международного финансового центра "Астана" (Astana International Exchange, AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). После открытия вторичных торгов с 8 декабря также можно будет приобрести акции нефтяной компании на рыночных условиях.
Ранее сообщалось, что более 128 тысяч заявок поступило на участие в IPO "КазМунайГаза".