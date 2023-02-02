Глава Нацбанка доложил президенту о ситуации в экономике Казахстана

Рассказать друзьям

Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) в понедельник по сравнению с пятницей укрепился на 0,51 тенге и составил 459,92 тенге за $1, сообщает на KASE.





По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 30 января курс доллара составил 459,92 тенге.





В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 457,5 тенге, продают по 461-462 тенге.





Дополнено. 30.01.2023. 17.15





По данным Нацбанка, на фоне сбалансированности спроса и предложения в декабре 2022 года биржевой курс доллара США к тенге изменялся в диапазоне 460,58-473,51 тенге за один доллар США.





В декабре дополнительному предложению на валютном рынке способствовали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора (328,7 млн долл. США) и конвертация трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет (461 млн долл. США). Валютные интервенции не проводились.





Общий объем операций по валютной паре тенге - доллар США снизился на 11,3% м/м (снижение на 26,0% г/г) до 10,9 млрд долл. США, при этом объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос на 1,5% м/м (снижение на 30,7% г/г) до 3,0 млрд долл. США.





Спрос со стороны населения на иностранную валюту по сравнению с ноябрем повысился. В декабре нетто-покупка иностранной валюты населением выросла на 18,3% м/м до 264,3 млрд тенге. При этом общий объем нетто-покупок в годовом выражении снизился на 46,0%, в значительной степени за счет снижения нетто-покупок долларов США и российских рублей.





Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США - 89,1% или 235,3 млрд тенге, на российский рубль - 2,3% или 6,0 млрд тенге и на покупку евро - 8,5% или 22,5 млрд тенге. В декабре нетто-покупка российского рубля выросла в 2 раза м/м (снижение в 13,2 раза г/г).





В разбивке по видам валют нетто-покупка долларов США выросла на 15,0% м/м (снижение на 37,8% г/г), нетто-покупка евро выросла на 44,2% (снижение на 28,6% г/г).





Как сообщалось ранее, по итогам 2022 года курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 7,1%, до 462,66 тенге за доллар США. В 2022 году обострение геополитической ситуации и неблагоприятные условия на глобальных финансовых рынках оказывали негативное влияние на динамику национальной валюты.





Поддержку тенге в 2022 году оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в размере 5,1 млрд долларов США, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет, которые составили 4,3 млрд долларов США, валютные интервенции Национального банка в размере 1,4 млрд долларов США.