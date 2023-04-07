Внесены изменения в правила возврата превышения НДС
Измененные правила вводятся в действие с 6 апреля 2023 года
Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - При внесении изменений в правила возврата превышения НДС учтены замечания и предложения участников бизнес-сообщества и принят ряд улучшающих изменений в данные правила, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.
Приказом министра финансов РК от 20 марта 2023 года № 289 внесены изменения и дополнения в приказ от 19 марта 2018 года № 391 "Об утверждении Правил возврата превышения налога на добавленную стоимость и применения системы управления рисками в целях подтверждения достоверности суммы превышения налога на добавленную стоимость, а также критериев степени риска".
Измененные правила вводятся в действие с 6 апреля 2023 года.
Внесены поправки в части сокращения срока возврата превышения НДС со 155 календарных дней до 75 рабочих дней, а также в части расширения налогоплательщиков, реализующих горюче-смазочные материалы, при заправке воздушных судов иностранных авиакомпаний, выполняющих международные полеты, международные воздушные перевозки, в частности добавлены поставщики услуг наземного обслуживания и в части уточнения Перечней экспортеров сырья и производителей товаров собственного производства для целей возврата НДС.
Кроме того, при разработке НПА учтены замечания и предложения участников бизнеса и принят ряд улучшающих изменений и дополнений в НПА:
- внесены улучшающие дополнения для экспортеров в части прекращения формирования отчета "Пирамида" по контрагентам, осуществляющим услуги железнодорожного транспорта, включены дополнительные основания, не учитывающие нарушения (при занижении суммы НДС не превышающее 10 МРП, по "Пирамиде", при расхождениях между ФНО и ЭСФ не превышающее 10 МРП, при применении отсрочки, рассрочки по уплате НДС, при нарушения с низкой степенью риска, неподтвержденные нарушения у экспедитора и комиссионера, при устранении поставщиками нарушений в цепочке поставки товаров);
а также:
- в части уточнения видов расхождений, по прекращенным делам по нереабилитирующим основаниям по ст. 245 Уголовного кодекса РК;
- в части исключения субъектов, реализующих ГСМ, осуществляемой аэропортами, при заправке воздушных судов иностранных авиакомпаний, выполняющих международные полеты, из категории непосредственных поставщиков по которым не учитываются нарушения отчета "Пирамида", в целях приведения в соответствие с п.12 ст.152 Налогового кодекса;
- в части предоставления права налогоплательщику самостоятельного выбора критерия, для применения упрощенного порядка возврата в соответствии со ст.434 Налогового кодекса.