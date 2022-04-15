"Альфа-банк Казахстан" столкнулся с дефицитом ликвидности

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С 7 апреля 2022 года осуществлены клиентские платежи и переводы на сумму порядка 100 млрд тенге. В связи со значительным оттоком средств банком были введены временные ограничения на суммы клиентских платежей и переводов в национальной валюте", - говорится сообщении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
По информации ведомства, банком ведется работа по стабилизации ситуации по исполнению обязательств перед клиентами.
Кроме того, для привлечения дополнительной тенговой ликвидности банком приняты меры по продаже части ссудного портфеля другим банкам второго уровня в Казахстане. Кроме того, рассматривается полная смена акционера, что приведет к выводу "Альфа-банка Казахстан" из санкционного списка.
Таким образом, высококачественный ссудный портфель, способный генерировать ликвидность, и достаточный капитал, превышающий регуляторные требования, позволяют обеспечить полное исполнение "Альфа-банком" своих обязательств перед клиентами, включая возможность обслуживания вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств. По результатам принятых мер в ближайшее время ситуация с исполнением платежей и переводов клиентов банка будет стабилизирована, временные ограничения для клиентов будут сняты", - заверили в ведомстве.
В АРРФР также сообщили, что в соответствии с генеральной лицензией № 23 управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) о включении "Альфа-банка" в список SDN непосредственной датой введения санкций является 6 мая 2022 года.
Указанный период до 6 мая текущего года специально предусмотрен лицензией OFAC для того, чтобы у банка было время провести работу по завершению операций и сделок с контрагентами, которые напрямую ограничиваются в связи с наложенными санкциями. К таким операциям относятся расчеты в иностранной валюте, переводы через международные платежные системы, использование корреспондентских счетов американских банков и другие", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что все казахстанские банки имеют возможность работать с "Альфа-банком" до эффективной даты вступления санкций и осуществлять переводы в пользу казахстанских клиентов банка.
В период до 6 мая и после эффективной даты вступления санкций клиентам "Альфа-банка Казахстан" будут доступны операции в тенге и рублях: снятие наличных в банкоматах, переводы денег в тенге, оплата коммунальных услуг, мобильной связи и другие платежи за услуги.
Альфа-банк Казахстан" является платежеспособным банком с достаточным запасом капитала. Обязательства банка перед клиентами в настоящее время составляют 445 млрд тенге, которые полностью покрываются за счет высококачественного ссудного портфеля на сумму 480 млрд тенге, собственного капитала в размере 134 млрд тенге и кредитной линии, открытой материнским банком", - заверили в агентстве.
Ранее сообщалось, что срок завершения сделок со "Сбербанком" продлили на три месяца - до 12 июля 2022 года.