Более 50% от суммы, инвестированной в ценные бумаги пенсионных активов, занимают ГЦБ РК

Нур-Султан. 8 декабря. Kazakhstan Today - Общая сумма пенсионных активов, инвестированных в ценные бумаги, на 1 октября 2020 года составила 10,3 трлн тенге, и увеличилась более чем в 3 раза по сравнению с началом 2014 года, передает Kazakhstan Today.

По информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, сегодня наибольшую долю (54,1%) от общей суммы, инвестированных в ценные бумаги пенсионных активов, занимают ГЦБ РК (государственные ценные бумаги), негосударственные ценные бумаги эмитентов РК - 30,9%, из которых 13,7% приходится на облигации квазигосударственных организаций и около 14,1% на облигации банков второго уровня.

После завершения консолидации пенсионных активов в ЕНПФ в середине 2014 года и ухода с рынка основных институциональных инвесторов в лице частных накопительных пенсионных фондов в структуре инвестиционного портфеля в сравнении с началом 2014 года незначительно снизилась доля ГЦБ РК до 54,1%, при этом выросла доля ГЦБ иностранных эмитентов до 7,7% и квазигосударственных облигаций до 13,7%", - проинформировали в пресс-службе агентства.

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