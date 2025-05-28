ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане - КГД

Размещение представляет собой первый в истории Казахстана выпуск облигаций в дирхамах ОАЭ, что подчеркивает роль ЕАБР в расширении возможностей финансового рынка для государств-участников банка

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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно разместил дебютный выпуск облигаций, номинированных в дирхамах ОАЭ на бирже Astana International Exchange (AIX), став первым эмитентом облигаций в AED в Казахстане, сообщает пресс-служба банка.





В размещении приняли участие представители диверсифицированного круга инвесторов, включая банки, фонды, брокерские и инвестиционные компании из Республики Казахстан и ОАЭ. Организатором размещения выступил ведущий локальный брокер Freedom Finance Global.





Выпуск облигаций в объеме 185 миллионов дирхамов ОАЭ (50 млн в долларовом эквиваленте) сроком обращения три года и ставкой купона 6.5% годовых стал важным этапом на пути расширения выбора валютных инструментов для инвесторов как в Казахстане, так и в регионе Центральная Азия. Данная сделка - первая в рамках программы ЕАБР в объеме 700 миллионов дирхамов на бирже AIX и является свидетельством последовательного стратегического курса Банка по диверсификации источников и инструментов финансирования", - уточнили в ЕАБР.





Облигации были размещены через букбилдинг на бирже AIX и предлагались исключительно квалифицированным инвесторам, чей растущий интерес к дирхаму очевиден. Данная валюта имеет фиксированный курс к доллару США, что исключает его колебания. Инвесторы, работающие с долларом, могут производить расчеты в дирхамах без необходимости валютного хеджирования, влекущего дополнительные транзакционные издержки.





Данное размещение представляет собой первый в истории Казахстана выпуск облигаций в дирхамах ОАЭ, что подчеркивает роль ЕАБР в расширении возможностей финансового рынка для государств-участников банка", - подчеркнули в ЕАБР.





Сделка отражает растущий интерес инвесторов к валютной диверсификации и поддерживает комплексный подход к укреплению экономических связей между Центральной Азией и Ближним Востоком





Мы гордимся тем, что стали первыми, кто осуществил выпуск облигаций, номинированных в дирхамах ОАЭ в Казахстане, в стране, где расположен наш головной офис. Это свидетельство нашей приверженности развитию финансовых инноваций и углублению региональных рынков капитала. Данная сделка не только расширяет инвестиционные возможности, но и укрепляет экономические связи между государствами-участниками Банка и ключевыми мировыми финансовыми центрами, особенно в регионе государств Персидского залива. Интерес к данной дебютной сделке со стороны диверсифицированных инвесторов подтверждает их уверенность в финансовой надёжности ЕАБР и потенциале казахстанского рынка", - заявил заместитель председателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев.





В свою очередь председатель правления AIX Асель Мукажанова подчеркнула, что знаковый выпуск стал первым облигационным размещением в дирхамах ОАЭ на территории Казахстана, ознаменовав важный шаг на пути к расширению валютной диверсификации на локальном рынке капитала.





Он отражает растущий интерес инвесторов к инструментам в новых валютах и подтверждает приверженность AIX отвечать современным запросам как инвесторов, так и бизнеса", - заявила Мукажанова.





Для справки





Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра "Астана". Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Более подробная информация: www.aix.kz





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