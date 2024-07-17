Годовая инфляция продолжает замедляться в Казахстане - Нацбанк

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об итогах реализации денежно-кредитной политики, развитии национальной платежной системы и т.д.

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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об итогах реализации денежно-кредитной политики в январе-июне 2024 года, развитии экономической ситуации в Казахстане и мире, динамике инфляции и мерах по ее стабилизации, сообщает - Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об итогах реализации денежно-кредитной политики в январе-июне 2024 года, развитии экономической ситуации в Казахстане и мире, динамике инфляции и мерах по ее стабилизации, сообщает Акорда





В частности, глава Нацбанка доложил о замедлении годовой инфляции и сохраняющихся при этом проинфляционных факторах внутри экономики, о состоянии активов ЕНПФ и золотовалютных резервов.





Также Сулейменов проинформировал президента о реализации проектов по развитию национальной платежной системы и принципов открытого банкинга, созданию Антифрод-центра для защиты средств казахстанцев от мошенников.





Глава государства поставил ряд задач по деятельности Национального банка, в том числе по дальнейшей стабилизации инфляции и построению цифровой финансовой инфраструктуры.



