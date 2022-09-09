Группа БРК повышает свою капитализацию

НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - АО "Банк Развития Казахстана" (далее - БРК) разместил 1250 простых акций по цене 40 млн тенге за каждую ценную бумагу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Общая сумма размещения составляет 50 млрд тенге, преимущественное право их выкупа принадлежит единственному акционеру - АО "НУХ "Байтерек". 50 млрд тенге на докапитализацию поступают из республиканского бюджета через увеличение уставного капитала холдинга "Байтерек", который в свою очередь перенаправляет их группе банка. Отметим, что эта статья расходов прописана в законе "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", - сообщает пресс-служба БРК.
В результате уставный капитал банка вырос с 515,95 млрд тенге до 565,95 млрд.
Благодаря инвестициям со стороны холдинга группа банка развития повышает свою капитализацию, а следовательно, и финансовую устойчивость.
Это важно для выполнения банком и его дочерними структурами своих функций по поддержке несырьевого сектора экономики. Кроме того, повышение капитализации делает группу банка привлекательнее для сторонних инвесторов, позволяя привлекать больше финансовых средств на рынках капитала у частных игроков", - подчеркнули в пресс-службе.
Там отметили, что всю сумму БРК направит в уставный капитал своей дочерней структуры - АО "Фонд развития промышленности". Фонд в свою очередь использует эти средства для финансирования проектов в обрабатывающей промышленности в течение 2022 и 2023 годов.