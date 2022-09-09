Группа БРК повышает свою капитализацию

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Отчет о текущих результатах работы Международного финансового центра (МФЦА) "Астана" представил президенту Касым-Жомарту Токаеву управляющий центра Кайрат Келимбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Он также доложил о выполнении поручений, данных президентом на заседании совета по управлению МФЦА в июне.

По словам Келимбетова, в МФЦА зарегистрировано свыше 1500 компаний из 65 стран мира. Совокупный объем привлеченных инвестиций составляет 6,9 млрд долларов.

Через биржу Astana International Exchange (AIX) привлечено свыше 321 млн долларов акционерного капитала и 2,1 млрд долларов долгового капитала", - сообщил глава МФЦА.

Судом МФЦА и Международным арбитражным центром в совокупности рассмотрено более 1200 споров.

Глава государства также был проинформирован о том, что в недавнем отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) налоговый режим МФЦА признан соответствующим глобальным стандартам налоговой прозрачности.

Президент отметил важную роль Международного финансового центра "Астана" в реализации задач по экономическому развитию страны и указал на необходимость усиления работы по привлечению иностранных инвестиций.