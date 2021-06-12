В Казахстане ипотечная программа "Баспана хит" будет завершена к концу этого года

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - В Казахстане до конца 2021 года закроют программу ипотечного кредитования "Баспана хит", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов, сообщает Нацбанк.

Учитывая темпы активности освоения средств, ожидаем, что ипотечный проект "Баспана хит" завершится к концу 2021 года", - рассказал Шолпанкулов.

Программа "Баспана хит", запущенная в 2018 году, рассчитана на приобретение недвижимости гражданами, уже имеющими жильё. На реализацию этой программы выделено 600 млрд тенге, 520,8 млрд из которых уже освоены.

Ещё одна программа, 7-20-25, реализуется уже четвёртый год. В первый год по программе было оформлено 3289 займов, в 2019-м году - 8723 займа, в 2020 - 10 207 займов. За первые 5 месяцев текущего года казахстанцы получили 5656 займов на сумму 73,9 млрд тенге.

С учётом активного спроса и роста темпов ипотечного кредитования мы предполагаем, что программа "7-20-25" будет завершена до конца 2022 года - после освоения выделенного лимита", - сообщил Шолпанкулов.

По его словам, наряду с перечисленными программами, на рынке представлено множество других проектов, реализуемых правительством, в частности, "Нурлы жер", "Бакытты отбасы" и "Шанырак".

В рамках программы "Нурлы жер" доступно социальное кредитное жильё от местных исполнительных органов по ставке 5% годовых со сроком до 25 лет (при первоначальном взносе не менее 20% - 5-20-25). В 2019 году также запущена программа для малообеспеченных семей "Бакытты отбасы" с льготной ставкой в 2% и первоначальным взносом 10%. В рамках программы для социально уязвимых слоев населения "Шанырак" (5-10-20) можно приобрести жилье по льготной ставке 5% годовых сроком до 20 лет", - сообщает зампред Нацбанка.

Ипотечное кредитование также активно реализуется по линии "Отбасы банка" через систему жилищно-строительных сбережений. Например, молодые семьи могут оформить ипотеку по программе "Жас Отбасы" со ставкой 6% годовых. Недавно также запущена первая женская ипотека "Умай" со ставкой 12%.

Мы видим, что на рынке большой выбор программ льготного ипотечного кредитования, рассчитанный на разные категории людей, возраст, социальный статус, род деятельности. Поэтому освоение выделенных лимитов по программам поддержки ипотечного кредитования, реализуемых и финансируемых Нацбанком, и их последующее завершение не отразится на доступности ипотечного кредитования для граждан нашей страны", - отметил зампредседателя Нацбанка.

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