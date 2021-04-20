К началу мая более 200 организаций образования Алматы перейдут на "облачную бухгалтерию"

АЛМАТЫ. 19 АПРЕЛЯ - В Алматы к 1 сентября планируется полный переход организаций образования на "облачную бухгалтерию". Об этом рассказал заместитель руководителя Управления образования города Алматы Айдын Сайлаубай, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказал замглавы управления образования Алматы, в городе перевод на новую систему начали 1 апреля. В мегаполисе планируется вести финансово-хозяйственную деятельность в новом формате в 451 государственной организации образования.

По его мнению, автоматизация бухгалтерии позволит обеспечить прозрачность бюджетных процессов в школах. В частности, автоматизация снизит коррупционные риски, станет прозрачным полный объем финансирования в каждой организации образования, будет видно, на какие цели предусматриваются расходы. А также частично снять ряд хозяйственных нагрузок с руководства школ, детских садов.

К примеру, сегодня директора школ помимо образования детей, занимаются финансовым менеджментом.

Перевод бухгалтерии в централизованное облачное решение по модели SaaS определен приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 2 марта 2020 года. Управлением образования города Алматы в настоящее время в 451 организации образования для прозрачного ведения финансово-хозяйственной деятельности планируется ввести облачную бухгалтерию", - рассказал представитель ведомства.

Он уточнил, что из них, 189 детских садов, 207 школ, 14 интернатов, 22 колледжа, 17 внешкольных организаций и другие.

Облачная бухгалтерия - это комплекс бухгалтерских программ, которые находятся на удаленном сервере и предназначены для работы через сеть Интернет. Данные хранятся и обрабатываются в так называемом облаке, которое представляет собой, один большой виртуальный сервер. Так как облачная бухгалтерия представляет собой автоматизированное рабочее место для сотрудников, то пользователю для полноценной работы нужен только компьютер и постоянный доступ к сети Интернет", - рассказал он.

Айдын Сайлаубай подчеркнул, что при использовании облачной бухгалтерии школам и садам не нужно приобретать саму бухгалтерскую программу. Кроме того, сотрудникам не придется учиться по-новому, так как программа им знакома и схожа и обычной 1С.

Кроме того, благодаря внедрению проекта системе образования удастся сэкономить бюджетные средства. По словам спикера, на примере других регионов использующих облачную бухгалтерию экономия составляет в пределах от 500 млн до 1 млрд тенге.

Улучшиться работа финансовой службы организаций образования. Программа позволить не допускать нарушения при бухгалтерском и налоговом учёте, минимизирует риски неконтролируемых расходов. Большим преимуществом "облачной бухгалтерии" станет внедрение электронного ведения учета кадров с интеграцией в enbek.kz. Благодаря двум программам можно будет определять стаж педагогических кадров, начислять заработную плату и прочие начисления", - прокомментировали в пресс-службе акима Алматы.

Представитель управления проинформировал, что переход на "облачную бухгалтерию" будет поэтапным.

Так, на первом состоится перенос в 240 организациях образования существующий бухгалтерский учет на облачную бухгалтерию. На втором этапе это произойдет в 211 учреждениях.

Облачную бухгалтерию в образовательных учреждениях удобно вести в 1С:Fresh в специальном приложении 1С:Бухгалтерия для государственных предприятий или 1С:Бухгалтерия для государственных учреждений", - добавили в акимате.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства