12.12.2025, 11:36 13821
Как будут контролировать мобильные переводы в Казахстане с 2026 года

Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Принят приказ министра финансов Республики Казахстан от 12 ноября 2025 года № 698 "Об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии и номерах банковских счетов физических и юридических лиц, об остатках и движении денег на таких счетах, предоставленных кредитах физическому лицу, у которого возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, Правил и сроков представления сведений по налогоплательщикам, осуществляющим электронную торговлю товарами, а также Перечня и Правил представления сведений по итоговой сумме денег, поступивших на банковский счет физического лица, имеющей признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности и критериев отнесения к таким операциям", сообщили в КГД.
Нововведением приказа является введение порога для отнесения операций на банковских счетах физических лиц к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности", - уточнили в комитете.
Ранее критерий основывался исключительно на количестве поступлений - от 100 и более разных лиц в течение трех последовательных календарных месяцев.
Новая редакция дополняется следующим условием: итоговая сумма поступлений за аналогичный период должна превышать 12-кратный размер минимальной заработной платы, действующей на 1 января соответствующего финансового года.
Таким образом, к критериям относятся получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денег на банковский(-ие) счет(-а) физического лица, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, итоговая сумма которых за указанный период превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года", - пояснили в КГД.
12.12.2025, 11:09 14641
Использование пенсионных на пластические операции отменили в Казахстане

Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - После того как на платформе enpf-otbasy.kz перестали принимать заявки на использование пенсионных излишков для стоматологии и офтальмологии, казахстанцы стали массово выбирать новую цель - реконструктивные и восстановительные операции (пластические). Наблюдается аномальный рост количества таких заявок, сообщили в "Отбасы банке".
Ранее в банке рассматривали в среднем 16 обращений граждан по использованию пенсионных излишков для оплаты пластических операций. В сентябре, когда остановился прием заявок на стоматологию, их количество выросло до 123, в октябре - до 1844, а в ноябре - до 3878 заявок. За первые 8 дней декабря, когда остановили прием заявок на офтальмологию, было подано 2093 заявки по использованию ЕПВ на пластические операции. Это в 130 раз выше среднемесячного уровня. Сумма заявок в декабре составила 1,8 млрд тенге", - уточнили в банке.
Как сообщила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова, контролировать целевое использование пенсионных средств граждан - обязанность "Отбасы банка".
Когда мы заметили резкий всплеск интереса граждан к пластическим операциям, то увидели в этом риск нецелевого использования пенсионных излишков. Поэтому вынуждены остановить прием заявок по этой цели. "Отбасы банк" всегда действует открыто и в интересах клиентов. Это наша принципиальная позиция и проявление социальной ответственности. Средства в ЕНПФ - это будущая пенсия граждан. Да, казахстанцы могут распоряжаться пенсионными излишками, но только на определенные цели. Под этим предлогом сейчас все чаще средства попросту выводятся из ЕНПФ с помощью посредников. Именно они получают сверхприбыль за счет граждан. Для "Отбасы банка" важно обеспечить целевое использование пенсионных средств, а не допустить превращение их в инструмент нелегального обогащения", - отметила Ляззат Ибрагимова.
По ее словам, прием заявок по использованию ЕПВ на цель "Реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков" прекратится на портале enpf-otbasy.kz с 12 декабря 2025 года.
Сейчас в работе находится 6294 заявки по использованию ЕПВ на пластические операции. Все они будут рассмотрены в установленном порядке, уточнили в банке.
Также у граждан сохраняется возможность направлять свои пенсионные излишки на жизненно важные, дорогостоящие виды лечения, которые не всегда доступны и часто требуют высоких затрат. К таким медицинским услугам относятся:
- лечение орфанных (редких) заболеваний;
- радионуклидная и радиойодтерапия;
- радиохирургическое лечение;
- протонная терапия.
Кроме этого, пенсионные излишки можно направлять на улучшение жилищных условий - покупать жилье, погашать частично или полностью ипотеку в казахстанских банках, пополнять депозит в "Отбасы банке" для дальнейшей покупки дома или квартиры.
11.12.2025, 09:45 25461
ВАП провела аудит систем пенсионного и социального обеспечения: выявлено неэффективное использование 216 млрд тенге

Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завершился государственный аудит эффективности систем пенсионного и социального обеспечения граждан. Его итоги рассмотрены на заседании в Высшей аудиторской палате РК под председательством Алихана Смаилова.
По итогам аудита выявлены финансовые нарушения на 5 млн тенге, неэффективное использование средств на 216,2 млрд тенге. Установлено 46 системных недостатков. 22 материала переданы для рассмотрения административной ответственности. Материалы по двум фактам направлены в правоохранительные органы", - проинформировали в ВАП.
По мнению аудиторов, есть ряд направлений, требующих внимания и совершенствования. В частности, требуется активизировать заключение международных соглашений по вопросам обмена информацией о получателях пенсий. Это позволит снизить риск двойных выплат - в Казахстане и по месту гражданства.
Также остается актуальным вопрос по стабильности пенсионных взносов со стороны самозанятых граждан. Это важно, так как при выходе на пенсию накоплений должно быть достаточно для получения рекомендованного уровня выплат, отметили в ВАП.
По данным ВАП, для повышения эффективности управления активами Фонда социального страхования отдельные практики и подходы требуют пересмотра или большего контроля.
Аудиторы также зафиксировали факты искусственного завышения уровня дохода и количества мест работы для получения повышенных выплат по беременности и родам. В отдельных случаях отчисления делались с 3 до 10 мест работы одновременно, а 169 человек числились более чем в 16 организациях. Для исключения таких фактов требуется доработка нормативной базы.
Кроме того, зафиксированы факты избыточного изъятия активов Фонда социального страхования из доверительного управления, что привело к неэффективному использованию активов на сумму более 216 млрд тенге.
Отсутствие нормы о предельном размере социальных выплат, а также недостаточный уровень взаимодействия с органами государственных доходов при подтверждении доходов получателей привели к потере активов Фонда социального страхования на сумму порядка 96 млрд тенге.
Эффективность систем пенсионного и социального обеспечения снижает отсутствие интеграции с базами данных уполномоченных госорганов по вопросам получения сведений об умерших, получивших разрешение на выезд на ПМЖ, вставших на консульский учет и т.д. Этот вопрос требует доработки.
Также нужна согласованная методика планирования численности получателей пенсий и пособий на предстоящий плановый период, что позволит повысить качество формирования и исполнения бюджета.
Как следует из итогов аудита, в республике ежегодно увеличивается как количество получателей пенсий и пособий, так и суммы выплат. За последние 5 лет средняя солидарная пенсия выросла на 37%, средняя базовая пенсия - на 45%, средняя пенсия из пенсионного фонда - на 25%. Средний размер госпособий увеличился на 58%, а выплаты из Фонда социального страхования - более чем в 2,5 раза.
10.12.2025, 11:52 35451
Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2026 год опубликовал ЕНПФ
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений, рассчитанные на предстоящий год, сообщили в фонде.
Расчет ПМД производится в соответствии с методикой определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.
Согласно методике, при расчете ПМД на 2026 год использованы следующие социально-экономические показатели на 2026 год, определенные законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы":
минимальный размер заработной платы - 85 000 тенге;
минимальный размер пенсии - 69 049 тенге;
размер прожиточного минимума - 50 851 тенге.
В результате размеры ПМД в 2026 году повышены в среднем на 10%, что в целом согласуется с текущими и прогнозными значениями инфляции.
Напомним, что ПМД - это минимальный размер пенсионных накоплений (сформированных за счет обязательных пенсионных взносов), необходимый для обеспечения вкладчика ежемесячной пенсией не ниже размера минимальной пенсии. Это оценочная сумма пенсионных накоплений, рассчитываемая, исходя из текущих и прогнозных социально-экономических показателей, размеров минимальной пенсии, минимальной заработной платы, прожиточного минимума, а также инфляции и инвестиционной доходности. Другими словами, порог минимальной достаточности - это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик, при достижении пенсионного возраста, получал пенсионные выплаты (с учетом минимальной базовой пенсионной выплаты) не менее размера минимальной пенсии.
09.12.2025, 09:45 49221
Какими будут МРП и МЗП в 2026 году
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана 8 декабря 2025 года подписал закон "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", которым установлены размеры основных расчетных показателей на 2026 год.
Установить с 1 января 2026 года:
- минимальный размер заработной платы - 85 тыс. тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 35 596 тенге;
- минимальный размер пенсии - 69 049 тенге;
- месячный расчетный показатель - 4 325 тенге;
- размер прожиточного минимума - 50 851 тенге.
Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2026 года на 10 процентов", - отмечается в документе.
Кроме того, с 1 января 2026 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в фонд социального медицинского страхования, составит - 2 процента от объекта исчисления взносов государства.
Также утвержден размер резерва правительства Республики Казахстан на 2026 год в сумме 333 морд 311 млн 087 тысяч тенге. Размер резерва на инициативы президента Республики Казахстан на 2026 год в сумме 285 000 000 тысяч тенге.
Также установлен лимит правительственного долга на 31 декабря 2026 года в размере 39 302 356 520 тысяч тенге. Лимит внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора в 2026 году установлен в размере 15 070 600 000 тысяч тенге.
В перечень субъектов квазигосударственного сектора, которым предоставлено право привлечения внешних займов вошли:
- национальные управляющие холдинги;
- национальные холдинги;
- национальные компании;
- акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, национальному управляющему холдингу или национальному холдингу.
08.12.2025, 18:24 58191
Президент Казахстана подписал бюджет на три года
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", сообщили в пресс-службе Акорды.
Также главой государства подписан закон "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы".
Ранее мажилис парламента согласился с поправками сената в республиканский бюджет на 2026-2028 годы. Предусмотрено увеличение объема субвенций регионам на 17,5 млрд тенге. Дополнительно в 2026 году на развитие регионов планируется направить еще 28,5 млрд тенге. Эти средства будут направлены на развитие систем теплоснабжения и электроэнергии, газоснабжения, проведение берегоукрепительных работ и другие приоритетные направления.
Сенат внес поправки и в закон "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы". Было предложено дополнительно направить 17,5 млрд тенге на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в населенных пунктах для завершения уже начатых и продолжающихся проектов.
Отмечается, что в 2026 году государственные доходы прогнозируются в размере 19,2 трлн тенге; в 2027 году - 21,2 трлн тенге; в 2028 году - 23,2 трлн тенге. Расходы составят 27,7 трлн тенге в 2026 году с ростом до 29,7 трлн тенге к 2028 году.
Согласно документу, в 2026 году месячный расчетный показатель определен в размере 4325 тенге; минимальная заработная плата (МЗП) - 85 000 тенге; минимальная пенсия - 69 049 тенге; минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 35 596 тенге; прожиточный минимум - 50 851 тенге.
05.12.2025, 18:03 89701
Штрафы за непредоставление налоговой отчетности отменяют в Казахстане
Также отменено представление расчетов и декларации по налогу на транспорт
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге службы центральных коммуникаций вице-министр финансов РК Ержан Биржанов сообщил, что формы налоговой отчетности сокращены на 30%, передает корреспондент агентства.
Отказались от штрафов при непредоставлении налоговой отчетности. Это закреплено в нормах Кодекса об административных правонарушениях. Если, условно, налогоплательщик забыл предоставить налоговую отчетность, штраф не будет предъявляться - будет восприниматься как предоставленная нулевая отчетность. В последующем налогоплательщик самостоятельно может задекларировать фактический доход, который у него сложился по отчетному периоду", - сказал вице-министр.
Также отменено представление расчетов и декларации по налогу на транспорт. Начисление будет производиться по данным органов дорожной полиции, как это сейчас осуществляется для физлиц. Отменены расчеты текущих платежей по налогу на имущество и земельному налогу, если сумма обязательств не превышает 1 млн тенге.
Ранее сообщалось, что в Казахстане повысили порог принудительного взыскания налоговой задолженности.
05.12.2025, 17:29 93051
В Казахстане повысили порог принудительного взыскания налоговой задолженности

Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр финансов РК Ержан Биржанов рассказал, как будет применяться дифференцированный подход взыскания налоговой задолженности, передает корреспондент агентства.
По его словам, повышен порог для взыскания налоговой задолженности с 6 до 20 МРП, а задолженность по социальным отчислениям - с 1 тенге до 6 МРП.
Теперь при задолженности до 20 МРП будут направляться только извещения об образовании налоговой задолженности; от 20 до 45 МРП - будут направляться уведомления, а в случае непогашения долга будут приостанавливаться расходные операции. Если сумма превышает 45 МРП будет применяться опись и реализация имущества", - сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.
Кроме того, будет предоставляться отсрочка/рассрочка по уплате налоговой задолженности на сумму в пределах 6 млн тенге без залоговой гарантии.
Ранее президент Казахстан поручил тщательно проанализировать обращения бизнеса по вопросам нового Налогового кодекса.
04.12.2025, 15:11 95551
О причинах укреплении курса тенге рассказали в Нацбанке

Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С октября текущего года наблюдается устойчивое укрепление обменного курса тенге до уровней 499-500 тенге за доллар США (на 9%), сказано в сообщении Национального банка Казахстана по валютному рынку.
В ведомстве считают, что роль в укреплении тенге сыграла согласованная политика правительства и Национального банка, направленная на снижение инфляционного давления и повышение предсказуемости макроэкономической среды.
Реализуется программа совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния на 2026-2028 годы. Данная программа направлена на устранение дисбалансов между спросом и предложением, повышение эффективности бюджетных расходов, реализацию мер микро - макропруденциального регулирования, рост реальных доходов граждан и формирование условий для устойчивого экономического роста за счет снижения и стабилизации инфляции", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что проводимая умеренно жесткая денежно-кредитная политика способствовала пересмотру инфляционных ожиданий и увеличению реальной доходности тенговых инструментов, что существенно повысило их привлекательность, в том числе для нерезидентов.
C начала октября по состоянию на конец ноября текущего года объем портфельных инвестиций нерезидентов в ГЦБ РК увеличился на 1,1 млрд долларов США, а совокупный объем владений достиг исторического максимума в 3,6 млрд долларов США в эквиваленте. С начала года прирост вложений составил 1,5 млрд долларов США.
Это также способствовало снижению стоимости заимствований Минфина на длинном конце кривой более чем на 1 п.п.: в декабре 9-летние ГЦБ были размещены под 16,1% против 17,2% в октябре", - пояснили в Нацбанке.
Вместе с тем возросшее предложение иностранной валюты со стороны иностранных инвесторов стало прямым фактором укрепления тенге. Дополнительно поддержку курсу оказал благоприятный внешний фон.
Укрепление национальной валюты выступает значимым фактором стабилизации инфляции. С учетом доли импорта в потребительской корзине укрепление тенге ограничивает перенос внешнего ценового давления на внутренние цены.
Таким образом, текущая динамика обменного курса отражает улучшение качества экономической политики и формирование более предсказуемой макросреды (координация денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики), следствием которой стала позитивная оценка Казахстана глобальными инвесторами и приток портфельных инвестиций в страну", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в ноябре курс тенге укрепился на 3,3%, до 512,57 тенге за доллар США.
