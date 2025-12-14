Как будут контролировать мобильные переводы в Казахстане с 2026 года

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завершился государственный аудит эффективности систем пенсионного и социального обеспечения граждан. Его итоги рассмотрены на заседании в Высшей аудиторской палате РК под председательством Алихана Смаилова.





По итогам аудита выявлены финансовые нарушения на 5 млн тенге, неэффективное использование средств на 216,2 млрд тенге. Установлено 46 системных недостатков. 22 материала переданы для рассмотрения административной ответственности. Материалы по двум фактам направлены в правоохранительные органы", - проинформировали в ВАП .





По мнению аудиторов, есть ряд направлений, требующих внимания и совершенствования. В частности, требуется активизировать заключение международных соглашений по вопросам обмена информацией о получателях пенсий. Это позволит снизить риск двойных выплат - в Казахстане и по месту гражданства.





Также остается актуальным вопрос по стабильности пенсионных взносов со стороны самозанятых граждан. Это важно, так как при выходе на пенсию накоплений должно быть достаточно для получения рекомендованного уровня выплат, отметили в ВАП.





По данным ВАП, для повышения эффективности управления активами Фонда социального страхования отдельные практики и подходы требуют пересмотра или большего контроля.





Аудиторы также зафиксировали факты искусственного завышения уровня дохода и количества мест работы для получения повышенных выплат по беременности и родам. В отдельных случаях отчисления делались с 3 до 10 мест работы одновременно, а 169 человек числились более чем в 16 организациях. Для исключения таких фактов требуется доработка нормативной базы.





Кроме того, зафиксированы факты избыточного изъятия активов Фонда социального страхования из доверительного управления, что привело к неэффективному использованию активов на сумму более 216 млрд тенге.





Отсутствие нормы о предельном размере социальных выплат, а также недостаточный уровень взаимодействия с органами государственных доходов при подтверждении доходов получателей привели к потере активов Фонда социального страхования на сумму порядка 96 млрд тенге.





Эффективность систем пенсионного и социального обеспечения снижает отсутствие интеграции с базами данных уполномоченных госорганов по вопросам получения сведений об умерших, получивших разрешение на выезд на ПМЖ, вставших на консульский учет и т.д. Этот вопрос требует доработки.





Также нужна согласованная методика планирования численности получателей пенсий и пособий на предстоящий плановый период, что позволит повысить качество формирования и исполнения бюджета.



