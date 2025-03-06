Возвращение активов: 4 млрд тенге выделено на строительство систем водоснабжения в Кызылординской областиВозвращение активов: 4 млрд тенге выделено на строительство систем водоснабжения в Кызылординской области
05.03.2025, 14:39 6751
Kaspi.kz получил рейтинг инвестиционного уровня от Moody’s
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Компания Kaspi.kz получила второй международный кредитный рейтинг.
Moody’s присвоило Kaspi.kz рейтинг инвестиционного уровня Baa3 со стабильным прогнозом. Это соответствует инвестиционному кредитному рейтингу BBB- и стабильному прогнозу, полученному от Fitch во второй половине 2024 года.
По мнению аналитиков Moody’s, рейтинг отражает диверсифицированный бизнес-профиль Kaspi.kz, лидирующие позиции по развитию МСБ и хорошие финансовые показатели, включая рентабельность, капитализацию и ликвидность.
Михаил Ломтадзе, глава и соучредитель Kaspi.kz:
Это уже второй рейтинг инвестиционного уровня, полученный Kaspi.kz за последние несколько месяцев. Международные рейтинговые агентства отмечают нашу диверсифицированную бизнес-модель, лидирующие позиции на рынке, а также стабильно высокие финансовые результаты".
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 14 миллионов казахстанцев и включает в себя ведущие в стране сервисе электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.
В январе 2025 года Kaspi.kz приобрел 65,41% акций Hepsiburada, ведущей технологической платформы электронной коммерции в Турции. Гарвардская школа бизнеса написала два тематических исследования о Kaspi.kz. По этим материалам учатся студенты MBA в Гарварде.
Kaspi.kz котируется на Nasdaq с января 2024 года.
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04.03.2025, 14:07 12631
Совет по управлению Нацфондом появится в Казахстане
Основными задачами совета являются оказание содействия, выработка и рассмотрение предложений, а также выработка рекомендаций президенту РК по вопросам использования Национального фонда
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане появится консультативно-совещательный орган при президенте - совет по управлению Национальным фондом Республики Казахстан.
Соответствующий проект указа главы государства опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта 2025 года.
В проекте указа предлагается утвердить состав совета и положение о нем.
В состав совета войдут:
- Президент РК - председатель Совета;
- Премьер-министр;
- Председатель сената парламента (по согласованию);
- Председатель мажилиса парламента (по согласованию);
- Руководитель администрации президента;
- Председатель Национального банка РК;
- Первый заместитель премьер-министра;
- Председатель Высшей аудиторской палаты РК;
- Министр финансов;
- Министр национальной экономики.
Основными задачами Совета являются оказание содействия, выработка и рассмотрение предложений, а также выработка рекомендаций президенту РК по вопросам использования Национального фонда", - говорится в проекте указа.
Совет для выполнения задач осуществляет:
- выработку предложений по повышению эффективности формирования и использования Фонда;
- рассмотрение и выработку предложений по объемам и направлениям использования Фонда. В случае рассмотрения вопросов по использованию средств Фонда в форме облигационных займов выработка предложений осуществляется только на основе результатов экспертизы проектов общестранового значения;
- выработку предложений по перечню разрешенных финансовых инструментов и сделок с ними, за исключением нематериальных активов, для размещения Фонда;
- выработку предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда;
- рассмотрение и выработку предложений по направлениям инвестирования пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;
- выработку предложений по определению перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;
- рассмотрение ежегодного отчета о деятельности единого накопительного пенсионного фонда;
- выработку предложений по определению размера гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет;
- выработку предложений по определению критически важных объектов и проектов общестранового значения, при отсутствии альтернативных источников финансирования.
Решения совета принимаются простым большинством голосов от общего количества присутствовавших на заседании членов совета или путем опроса членов совета. При разделении голосов поровну голос председательствующего является решающим.
Настоящий указ будет введен в действие со дня его подписания.
28.02.2025, 09:11 32791
Вступило в силу постановление Нацбанка РК о новых пределах для обменников
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правления Национального банка РК от 20 февраля установлены пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, передает корреспондент агентства.
Постановление вводится в действие c 28 февраля 2025 года.
Документом утверждены допустимые значения пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через банковские и небанковские обменные пункты. Данные пределы (спреды) составляют для доллара США 7 тенге, евро 10 тенге.
Важно отметить, что данная мера направлена на защиту граждан и предотвращение спекулятивных операций в обменных пунктах в условиях волатильности на мировых финансовых рынках", - отметили в Нацбанке.
При несоблюдении банковскими и небанковскими обменными пунктами пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты Национальный банк рекомендует обращаться с жалобой в территориальные филиалы Нацбанка для принятия мер, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
25.02.2025, 12:53 47011
Вкладчики ЕНПФ потеряли в январе около 285 миллиардов тенге
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В январе 2025 года вкладчики Единого национального пенсионного фонда потеряли 284,86 млрд тенге. Сведения об отрицательном инвестиционном доходе появились в таблице на сайте ЕНПФ.
Структура инвестиционного дохода, полученного по ПА ЕНПФ, находящимся в доверительном управлении НБРК
Основными причинами отрицательного инвестиционного дохода являются курсовая переоценка вследствие укрепления тенге к доллару США с 525,11 до 518,14 тенге, а также снижение рыночной стоимости государственных ценных бумаг Министерства финансов РК на фоне роста их доходностей в среднем на 40 б.п. Дополнительно произошло снижение рыночной стоимости по активам, приобретенным на зарубежных рынках", - говорится в пояснении ЕНПФ.
В декабре прошлого года доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 40 б.п., спреды по облигациям развивающихся стран сузились на 3 б.п., тогда как спреды по корпоративным облигациям расширились на 2 б.п. На фондовом рынке индекс MSCI World снизился на 2,68%, что также оказало давление на доходность инвестиционного портфеля.
В то же время по состоянию на 1 февраля 2025 года доходность пенсионных активов ЕНПФ за последние 12 месяцев, распределенная на счета вкладчиков (получателей), составила 15,66% при инфляции в размере 8,90%. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей), за январь 2025 года составила (-)1,25%.
Ранее сообщалось, что инвестиционный доход казахстанцев в ЕНПФ за 11 месяцев составил 2,78 трлн тенге.
24.02.2025, 13:43 55511
КФГД отходит от практики установления предельных ставок по депозитам в тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Начиная с марта Казахстанский фонд гарантирования депозитов перестанет публиковать значения предельных ставок и начнет публиковать сведения о рыночных ставках на депозитном рынке, сообщили в пресс-службе фонда.
Начиная с 2008 года КФГД устанавливал предельные ставки для всех банков, в случае превышения которых банки должны были уплачивать значительный повышенный взнос в резерв фонда, предназначенный для выплаты гарантийного возмещения. "Потолок" ставок эффективно ограничивал агрессивную депозитную политику банков, но, тем не менее, являлся прямым вмешательством в функционирование рынка.
Первые шаги к переходу на рыночное регулирование были сделаны КФГД в 2018 году: вместо установления двух предельных ставок по депозитам в тенге и в валюте фонд начал ежемесячно определять предельные ставки в разрезе групп вкладов на основе рыночных ставок. Вместе с тем, большой временной лаг между рыночными и предельными ставками замедлял трансмиссию денежно-кредитной политики на депозитный рынок, из-за чего механизм по-прежнему требовал директивного вмешательства", - рассказали в пресс-службе фонда.
Для отхода от данной практики и внедрения гибких, адаптивных к рынку механизмов с 1 января 2024 года КФГД отменил установление предельных ставок по депозитам в тенге для большинства банков. Предельные ставки сохранились только для небольшого количества банков, которые, по методике КФГД, были отнесены к категории менее чем хорошо капитализированных. При этом, в целях предотвращения значительных скачков ставок и перетоков вкладов на депозитном рынке для всех банков был введен взнос за системный риск, размер которого зависит от степени отклонения их ставок от рыночного уровня. Данная мера оказалась эффективной и запустила рыночные механизмы на депозитном рынке - все банки стали более осознанно и взвешенно подходить к ценообразованию и придерживаться рыночного уровня.
Следующим шагом в сторону либерализации является отмена предельных ставок по депозитам в тенге для менее чем хорошо капитализированных банков. С 1 марта 2025 года КФГД не будет устанавливать предельные ставки по депозитам в тенге, и менее чем хорошо капитализированные банки будут определять свою депозитную политику так же в рыночных условиях, как и остальные банки. Вместе с тем, если менее чем хорошо капитализированные банки значительно (более, чем рыночная ставка + спред) повышают ставки по своим депозитам, это накладывает на банковскую систему дополнительные риски. В связи с этим такие банки в дополнение к взносу за системный риск будут уплачивать также повышенный взнос, соразмерный степени превышения и объему привлечения", - пояснили в КФГД.
В связи с реализуемой реформой регулирования ставок на депозитном рынке, с февраля 2025 года КФГД перестает публиковать информацию о предельных ставках по депозитам в тенге на сайте. Вместо этого, начиная с марта 2025 года КФГД начнет публиковать на своем официальном сайте сведения о рыночных ставках, сложившихся на розничном депозитном рынке. Предельные ставки по депозитам в иностранной валюте по-прежнему устанавливаются для всех банков.
Мы ожидаем, что проведенная реформа даст больше свободы банкам при установлении ставок вознаграждения по своим депозитам. Ставки по тенговым депозитам будут определяться рыночными факторами, а главным ориентиром для банков при установлении ставок теперь будет являться рыночная ставка, которая определяется всеми участниками рынка. Это создаст условия для здоровой конкуренции среди банков и даст новый импульс для развития розничного депозитного рынка, особенно сегментов, где присутствует небольшое количество банков", - сказал глава КФГД Адиль Утембаев.
Например, объемы привлечения срочных и сберегательных вкладов со сроками более 12 месяцев в настоящее время несущественные, но имеют потенциал к наращиванию. Несмотря на отмену "потолка" ставок по тенговым депозитам, наличие дополнительной гибкой платы в виде взноса за системный риск и повышенного взноса будет выступать балансирующим элементом и демотивировать банки чрезмерно завышать ставки по депозитам, что согласуется с задачей КФГД по содействию финансовой стабильности.
В конце декабря прошлого года сообщалось, что вклады в казахстанских банках приближаются к 40 трлн тенге.
24.02.2025, 11:16 57201
Назначен глава фонда развития предпринимательства "Даму"
Фото: фонд Даму
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя правления холдинга "Байтерек" Жандос Шайхы представил коллективу фонда "Даму" нового председателя правления Фархата Сарсекеева. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
Фархат Сарсекеев родился в 1984 году. Окончил Казахский Национальный технический университет имени К.И. Сатпаева и Казахскую академия труда и социальных отношений.
Трудовую деятельность начал в 2005 году в банковском секторе. В 2019-2023 годах занимал должность заместителя председателя правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
С 2023 года до настоящего времени являлся управляющим директором по корпоративному бизнесу АО "Фридом Банк Казахстан".
Ранее сообщалось о запуске масштабной кампании по финансированию бизнеса в Казахстане.
24.02.2025, 11:04 57911
В Казахстане возобновила работу комиссия по мониторингу за расходованием средств из Нацфонда
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане возобновила работу комиссия по мониторингу расходования средств, выделенных из Национального фонда. Изначально, с момента образования в 2014 году, она действовала под эгидой Национального банка РК, а с 2020 года ее рабочим органом стала Высшая аудиторская палата. Об этом сообщили в пресс-службе ВАП.
Деятельность комиссии возобновляется в обновленном формате и с новым составом. После длительного перерыва 21 февраля текущего года в Высшей аудиторской палате состоялось ее очное заседание под председательством Алихана Смаилова.
В ходе заседания руководитель комиссии отметил, что подходы к проведению мониторинга за законностью и эффективностью расходования средств Нацфонда будут актуализированы.
Нам необходимо перезапустить работу комиссии. Качественно консолидировать межведомственные компетенции и четко определить зоны ответственности за контроль над эффективным и целевым использованием средств Нацфонда", - сказал Алихан Смаилов.
Он добавил, что в настоящее время все больше возрастает общественное внимание к рациональному использованию средств фонда. Это в том числе связано с запуском президентской программы "Национальный фонд - детям".
Осуществляемые трансферты из Нацфонда должны обеспечивать экономический возврат. Эти средства не могут расходоваться на незначимые цели. Такую задачу поставил глава государства", - подчеркнул председатель ВАП.
По его словам, задачами на предстоящий период станут:
- проведение проверки средств, выделенных из Нацфонда на поддержку экономики на льготных условиях;
- формирование предложений по перераспределению средств Нацфонда на более приоритетные направления или их возврату.
В рамках заседания участники обсудили вопросы обновления состава комиссии, регламентации ее деятельности в новом формате, повышения качества формируемых заключений и т.д.
Напомним, в начале февраля президент Казахстана высказался о частом заимствовании денег из Нацфонда.
14.02.2025, 10:15 85606
Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 346 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 111,8 млрд тенге, солидарной пенсии - 234,2 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 февраля 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 445 тыс. человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2025 года составил 143 248 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 789 тенге, базовой пенсии - 47 459 тенге.
Как сообщалось ранее, 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.
Кроме того, по поручению главы государства начиная с 2023 года в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной - до 120%.
С 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер - со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.
04.02.2025, 14:35 108231
Доллары старого образца на сумму 48 млн выкупил Нацбанк у коммерческих банков
Достигнута договоренность с Федеральной резервной системой США по приему наличных долларов США старого образца
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Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 48 миллионов долларов США старого образца выкупил Национальный банк у банков второго уровня и отправил в ФРС США.
В 2024 году Национальный банк Казахстана принял решение о выкупе у банков второго уровня невостребованных наличных долларов США старого образца для последующего вывоза их за рубеж. Комиссионное вознаграждение было установлено на основании рыночных котировок зарубежных контрпартнеров. В конце прошлого года НБК осуществил вывоз невостребованных наличных долларов США, принятых у БВУ, на сумму 48 млн долларов США", - рассказали в Нацбанке.
В результате проведенной работы Нацбанк достиг договоренности напрямую с Федеральной резервной системой США по приему наличных долларов США старого образца, что обеспечило снижение потенциальных расходов по транспортировке, страхованию и другим расходам. В результате, комиссионное вознаграждение по данным операциям снижено до 0,3%.
Отмечается, что Национальный банк продолжит данные операции в качестве временной меры по соответствующим запросам БВУ для решения вопроса накопления невостребованных наличных долларов США.
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