Казахстанским БВУ могут разрешить вывезти российские рубли

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В ходе заседания правительства заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал, в каких ведомствах РК больше всего неосвоенных бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В государственный бюджет доходов (без учета трансфертов) поступило на сумму 6 трлн 554 млрд тенге, или план (6 125 млрд тенге) исполнен на 107%. В республиканский бюджет доходов (без учета трансфертов) поступило более 4,4 трлн тенге, или план исполнен на 100,9%. План по доходам перевыполнен на 41 млрд тенге, из них налоги - на 11 млрд тенге, неналоговые - на 29 млрд тенге. Основная сумма перевыполнения по налогам приходится на НДС на ТВП (54 млрд тенге)", - сказал глава Минфина.

По его словам, перевыполнение плана обусловлено увеличением сумм оборотов по реализации товаров, работ и услуг за 4 месяца т.г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24,4%.

План не исполнен по КПН (33 млрд тенге), НДС на импорт (11 млрд тенге) и ЭТП на сырую нефть (9 млрд тенге).

По КПН план не исполнен в связи с уменьшением сумм авансовых платежей по 648 крупным налогоплательщикам (36,1% из 1796 плательщиков КПН в РБ) на 48%, или на 46 млрд тенге.

Основной причиной неисполнения плана по НДС на импорт является снижение объема импорта из третьих стран.

Неисполнение плана по ЭТП на сырую нефть связано с уменьшением фактической ставки на сырую нефть от прогнозного показателя в среднем на 5,5% (или с $90 до $85) за баррель сырой нефти и изменением курса тенге к доллару США (прогноз - 460 тенге, факт - 449,8 тенге).

Доходы местных бюджетов исполнены на 122% и составили 2 трлн 154 млрд тенге.

План перевыполнен на 388 млрд тенге, из них по налогам - на 351 млрд тенге.

Планы по доходам перевыполнены во всех регионах, за исключением Туркестанской области (4 млрд тенге).

Кроме того, министр сообщил, что расходы государственного бюджета исполнены на 98,5%, республиканского - на 99,1%, местных бюджетов - на 98,3%.

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 6,9 трлн тенге.

Неисполнение составило 65 млрд тенге, из них 7 млрд тенге - экономия.

Не освоено 58 млрд тенге.

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, экологии, геологии и природных ресурсов. Основные причины неосвоения: длительное проведение конкурсных процедур и процедур заключения договоров, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, позднее представление счетов к оплате", - сообщил Ерулан Жамаубаев.

По его информации, расходы местных бюджетов составили 3,5 трлн тенге. Не исполнено 61 млрд тенге.

В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 3,3 трлн тенге. На 1 июня им выделено 933 млрд тенге. Из них освоено 98,2%.

Не исполнено 17 млрд тенге, в том числе экономия - 4 млрд тенге, не освоено - 13 млрд тенге.

Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: Нур-Султане, Мангистауской, Алматинской и Кызылординской областях.

Основные причины неосвоения: непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа, корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства.

За 5 месяца текущего года камеральным контролем охвачено 328,5 тысячи процедур государственных закупок на сумму более 5,3 трлн тенге. По итогам проверок установлены нарушения по 26 145 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 93% уведомлений об устранении нарушений", - проинформировал Ерулан Жамаубаев.

Проведено 957 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено порядка 1,9 трлн тенге (1885 млрд тенге) бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 80 млрд тенге.

Нарушения устранены на 71 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.

Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 817 рекомендаций.

Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 721 объекта (с учетом 51 объекта, предусмотренных к реализации в периметре материнских компаний). За отчетный период из общего количества 670 объектов продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 227 объектов на сумму 61 млрд тенге. 40 объектов находятся на торгах. 36 объектов направлено на реорганизацию и ликвидацию. 162 объекта находятся на предпродажной подготовке. 205 объектов предлагаются к исключению из комплексного плана в рамках работы комиссии по демонополизации экономики на предмет недопущения появления новых частных операторов", - уточнил глава ведомства.