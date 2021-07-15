Казахстанцы перевели более 1,6 трлн тенге из ЕНПФ на улучшение жилищных условий

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НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - По состоянию на 13 июля ЕНПФ исполнено 350 269 заявлений вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытые в уполномоченных банках-операторах, ЕНПФ переведено около 1,6 триллиона тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила 4,5 миллиона тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Больше всего исполненных заявлений направлено жителями Алматы (16,5%), Мангистауской области (15,4%), Нур-Султан (12,9%), сообщает пресс-служба фонда.

На сегодняшний день уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений, являются АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", АО "Народный банк Казахстана", АО "Altyn Bank", АО "Банк "ЦентрКредит" и АО "Банк Фридом Финанс Казахстан". Значительная часть исполненных заявлений была подана через АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (95,3% от общего числа исполненных заявлений), далее следует АО "Народный банк Казахстана" (3,8%), АО "Банк "ЦентрКредит" (0,9%), АО "Altyn Bank" (0,03%) и АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" (0,003%).

Свыше 185,6 миллиарда тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Также в ЕНПФ поступило 36 926 заявлений на лечение, из них исполнены 21 054 заявления на сумму 20 миллиарда тенге, средняя сумма составляет порядка 1 миллиона тенге. Вместе с тем на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 3,2 миллиарда тенге от уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 13 июля переведено около 4,5 миллиарда тенге. ЕНПФ исполнены 2146 заявлений из 2823 поступивших. Средняя сумма перевода составляет около 2,1 миллиона тенге.

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