Казахстанцы вернули в ЕНПФ около 142 миллиардов тенге

НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - По состоянию на 27 мая ЕНПФ исполнено 292 520 заявлений вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев ЕНПФ переведено порядка 1,4 триллиона тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила более 4,7 миллиона тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Больше всего исполненных заявлений направлено жителями Мангистауской области (16,7%), Алматы (16,4%), Нур-Султан (13,0%).

В пресс-службе ЕНПФ отметили, что 141,3 миллиарда тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Кроме того, в ЕНПФ поступило 10 013 заявлений на лечение, из них исполнено 6626 заявлений на сумму около 6,4 миллиарда тенге, средняя сумма составляет порядка 1 миллиона тенге. Вместе с тем, на ИПС вкладчиков в ЕНПФ вернулось 1,4 миллиарда тенге от уполномоченного оператора. Эти средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

В ЕНПФ напомнили, что после перечисления запрашиваемой вкладчиком суммы пенсионных накоплений из ЕНПФ на спецсчет уполномоченного оператора сумма изымается из инвестиционного управления и, следовательно, на нее перестает начисляться инвестиционный доход. Кроме того, на пенсионные накопления, перечисленные на спецсчет, не распространяется предусмотренная законом гарантия государства по их сохранности с учетом уровня инфляции. Также с сумм единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ производится исчисление и удержание индивидуального подоходного налога согласно способу, выбранному вкладчиком и указанному в его заявлении.

В общей сложности вкладчиками было возращено 40 718 заявлений (жилье/лечение) на общую сумму 142,7 миллиарда тенге", - сообщили в ЕНПФ.

Управляющим инвестиционным портфелем по состоянию на 27 мая переведено около 3,6 миллиарда тенге. ЕНПФ, таким образом, исполнил 1649 заявлений из 2138 поступивших. Средняя сумма перевода составляет около 2,2 миллиона тенге.

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