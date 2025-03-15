Кэшбэк с товарных чеков будут получать казахстанцы - КГД

Фото: Halyk

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Алматы. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии Международного женского дня Visa и Halyk сообщают, что этой весной состоится запуск четвертой волны глобальной инициативы She’s Next, направленной на поддержку и развитие женского предпринимательства.





С 2021 года в Казахстане прошли три волны инициативы, участницами которых стали почти 30 000 женщин из Казахстана и Центральной Азии. В прошлом году в рамках третьей волны дни She’s Next прошли в 8 регионах Казахстана, объединив предпринимательниц из разных отраслей - от сельского хозяйства до сферы IT. Более 2000 бизнес-планов было представлено для оценки экспертного жюри, по итогам которой были выбраны 12 финалисток, а лучшие 4 проекта получили гранты на развитие своего бизнеса.









В рамках программы She's Next, тысячи женщин уже получили доступ к знаниям, менторской поддержке и финансированию, но Visa и Halyk не останавливаются на достигнутом: четвертая волна инициативы предложит участницам еще больше возможностей для получения грантов и льготного кредитования своего бизнеса. Так, помимо традиционных направлений "Начинающий бизнес" и "Действующий бизнес", будет добавлено новое - "IT-бизнес", что создаст дополнительный импульс для развития женского предпринимательства в этой быстрорастущей сфере.





В основе самого главного стереотипа, с которым сталкиваются практически все женщины мира, лежит патриархальное представление об устройстве общества. Женщинам сложнее устроиться на работу, продвигаться по карьерной лестнице, развивать свой бизнес. И если в мегаполисах и региональных центрах Казахстана процент предпринимательниц растет из года в год, то в небольших городах у женщин не так много возможностей для развития своего бизнеса. В рамках четвертой волны инициативы She’s Next мы хотим, в том числе, предоставить шанс для качественного роста предпринимательницам из моногородов. На примере 2024 года мы видим, что льготное финансирование по программе She’s Next на общую сумму около 800 млн тенге получили 42 предпринимательницы. Наш проект уже не первый год доказывает свою эффективность, поэтому надеюсь, что его масштабирование на все регионы страны принесет свои результаты и позволит увеличить рост занятости и доходов женщин", - подчеркнула глава Halyk Умут Шаяхметова.





Многие женщины, несмотря на амбициозные идеи, сталкиваются с нехваткой знаний или страхом неудачи. Инициатива She’s Next, в партнерстве с Halyk, помогает предпринимательницам развивать бизнес, расширять сеть контактов и получать новые знания. В предыдущие волны инициативы мы увидели множество ярких и вдохновляющих проектов из разных регионов. Сегодня женское предпринимательство охватывает все отрасли, а его поддержка - важная инвестиция в развитие экономики страны. В этом году мы продолжим поддерживать предпринимательниц, предоставляя еще больше знаний и инструментов для открытия и развития бизнеса" - отметила Кристина Дорош, старший вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.



