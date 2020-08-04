КФГД утвердил максимальные ставки по депозитам в тенге на сентябрь

Алматы. 3 августа. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщает об утверждении максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на сентябрь 2020 года, передает Kazakhstan Today.
Ставки по всем видам депозитов в тенге, за исключением ставок по срочным депозитам на 24 месяца, сохранились на уровне августа. В результате максимальная ставка по несрочным депозитам в сентябре составит 9% годовых, что соответствует базовой ставке НБРК, выступающей основным ориентиром стоимости денег в экономике", - сообщает пресс-служба КФГД.
Ставки по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев с правом пополнения также составят 9,0%, без права пополнения - 9,5%. Ставки по сберегательным депозитам на аналогичные сроки составят 10,0% с пополнением и 10,5% без пополнения.
Максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным депозитам со сроками 12 и 24 месяца также останутся неизменными, сообщили в фонде.
Средневзвешенные рыночные ставки по ним сложились выше установленного предела, соответственно в качестве максимально рекомендуемой ставки принимается значение установленного предела 14% (базовая ставка плюс 5 процентных пункта).
Согласно информации фонда, единственное изменение предельных ставок, установленных на сентябрь, наблюдается по срочным депозитам на 24 месяца с правом и без права пополнения. Пересмотр предельных ставок произошел в результате снижения средневзвешенной рыночной ставки, рассчитанной на основании динамики ставок по соответствующим депозитным продуктам банков.
Отметим, что сокращение рыночных ставок по срочным депозитам с периодом в 24 месяца наблюдается в течение длительного промежутка времени, и отражает низкую заинтересованность банков в привлечении данных видов вкладов по сравнению со сберегательными депозитами", - добавили в КФГД.
|
Категория депозита
|
По депозитам с пополнением, %
|
По депозитам без пополнения, %
|
Август 2020
|
Сентябрь 2020
|
Август 2020
|
Сентябрь 2020
|
Несрочные депозиты
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
Срочные депозиты
|
3 месяца
|
9,0
|
9,0
|
9,5
|
9,5
|
6 месяцев
|
9,0
|
9,0
|
9,5
|
9,5
|
12 месяцев
|
10,4
|
10,4
|
11,1
|
11,1
|
24 месяца
|
8,7
|
8,6▼
|
9,5
|
9,4 ▼
|
Сберегательные депозиты
|
3 месяца
|
10,0
|
10,0
|
10,5
|
10,5
|
6 месяцев
|
10,0
|
10,0
|
10,5
|
10,5
|
12 месяцев
|
11,9
|
11,9
|
14,0
|
14,0
|
24 месяца
|
11,8
|
11,8
|
13,8
|
13,8
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