КФГД утвердил максимальные ставки по депозитам в тенге на сентябрь

Алматы. 3 августа. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщает об утверждении максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на сентябрь 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Ставки по всем видам депозитов в тенге, за исключением ставок по срочным депозитам на 24 месяца, сохранились на уровне августа. В результате максимальная ставка по несрочным депозитам в сентябре составит 9% годовых, что соответствует базовой ставке НБРК, выступающей основным ориентиром стоимости денег в экономике", - сообщает пресс-служба КФГД.

Ставки по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев с правом пополнения также составят 9,0%, без права пополнения - 9,5%. Ставки по сберегательным депозитам на аналогичные сроки составят 10,0% с пополнением и 10,5% без пополнения.

Максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным депозитам со сроками 12 и 24 месяца также останутся неизменными, сообщили в фонде.





Средневзвешенные рыночные ставки по ним сложились выше установленного предела, соответственно в качестве максимально рекомендуемой ставки принимается значение установленного предела 14% (базовая ставка плюс 5 процентных пункта).

Согласно информации фонда, единственное изменение предельных ставок, установленных на сентябрь, наблюдается по срочным депозитам на 24 месяца с правом и без права пополнения. Пересмотр предельных ставок произошел в результате снижения средневзвешенной рыночной ставки, рассчитанной на основании динамики ставок по соответствующим депозитным продуктам банков.

Отметим, что сокращение рыночных ставок по срочным депозитам с периодом в 24 месяца наблюдается в течение длительного промежутка времени, и отражает низкую заинтересованность банков в привлечении данных видов вкладов по сравнению со сберегательными депозитами", - добавили в КФГД.







Категория депозита По депозитам с пополнением, % По депозитам без пополнения, % Август 2020 Сентябрь 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Несрочные депозиты 9,0 9,0 9,0 9,0 Срочные депозиты 3 месяца 9,0 9,0 9,5 9,5 6 месяцев 9,0 9,0 9,5 9,5 12 месяцев 10,4 10,4 11,1 11,1 24 месяца 8,7 8,6▼ 9,5 9,4 ▼ Сберегательные депозиты 3 месяца 10,0 10,0 10,5 10,5 6 месяцев 10,0 10,0 10,5 10,5 12 месяцев 11,9 11,9 14,0 14,0 24 месяца 11,8 11,8 13,8 13,8

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