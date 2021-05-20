ПЕКИН. 19 МАЯ - Компания Huawei объявила финансовые результаты за первый квартал 2021 года, которые в основном соответствуют прогнозам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В первом квартале выручка компании составила 152,2 миллиарда юаней, что на 16,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Выручка в сегменте сетевых продуктов Huawei стабильно росла, однако уменьшилась в сегменте потребительской продукции. Это отчасти связано с продажей бренда интеллектуальных устройств Honor в ноябре 2020 года. Рентабельность по чистой прибыли Huawei выросла на 3,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 11,1%. Это стало возможным благодаря постоянным усилиям компании, направленным на оптимизацию бизнес-процессов и повышение эффективности управления, а также доходу от лицензионных отчислений в размере 600 миллионов долларов.

2021 год тоже будет сложным, но в этот период наша стратегия дальнейшего развития начнет обретать форму. Мы благодарим наших клиентов и партнеров за их неизменное доверие. Независимо от того, какие сложности встретятся на нашем пути, мы будем обеспечивать стабильность нашей работы. Это нужно не только для выживания, но и для ведения устойчивого бизнеса. Как всегда, мы будем концентрироваться на потребностях наших клиентов и создании практической ценности для их бизнеса", - отметил действующий председатель совета директоров Huawei Эрик Сюй.

Huawei активно содействует тому, чтобы полностью раскрыть потенциал 5G. Компания помогает операторам по всему миру развертывать сети 5G в соответствии с потребностями клиентов и отраслей, повышая эффективность поставки своих продуктов и решений. Huawei продолжает совершенствовать свои возможности в области разработки программного обеспечения и увеличивать объем инвестиций в этот сегмент, чтобы постепенно нарастить долю программного обеспечения и услуг в общей структуре доходов.

Мы твердо придерживаемся намеченного курса на технологические инновации и значительные инвестиции в научно-исследовательскую работу, поскольку стремимся решить проблему со стабильностью поставок, связанную с торговыми ограничениями. Мы планируем совершать новые революционные открытия в фундаментальной науке и расширять возможности технологий", - отметил Эрик Сюй.

Не прошедшие аудиторскую проверку показатели, полученные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности; обменный курс на конец марта 2021 года: 1 доллар = 6,567 юаня.

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