Акимат Алматы планирует увеличить расходы на образование и сократить на здравоохранение

НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) выплатил более 114,3 млрд тенге вкладчикам девяти ликвидируемых банков. Свои средства получили порядка 419 тысяч депозиторов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы КФГД
, по итогам завершения 1 мая и 3 июля 2022 года выплаты гарантийного возмещения вкладчиками девяти ликвидируемых банков и перечисления невостребованных ими средств в ЕНПФ по состоянию на 1 августа 2022 года обязательства КФГД по выплате исполнены на более чем 99%, в том числе выплачено по:
АО "Валют-Транзит Банк" - 17,9 млрд тенге;
АО "Казинвестбанк" - 2,1 млн тенге;
АО "Delta Bank" - 129,0 млн тенге;
АО "Qazaq Banki" - 20,5 млрд тенге;
АО "Эксимбанк Казахстан" - 258,0 млн тенге;
АО "Банк Астаны" - 37,5 млрд тенге;
АО "Tengri Bank" - 17,6 млрд тенге;
АО "Asia Credit Bank ("АзияКредит Банк")" - 18,8 млрд тенге;
АО "Capital Bank Kazakhstan" - 1,6 млрд тенге.
Мы рады сообщить о завершении большого этапа работы по возврату гарантируемых средств вкладчиков. Исторически первые выплаты начались в 2007 году, и на протяжении всего последующего времени КФГД выполнял свои ключевые функции по выплате гарантии вкладчикам данных банков. Согласно последним изменениям в законодательство с 1 мая 2021 года выплата гарантийного возмещения осуществляется в течение одного года с даты начала выплат. Так, вкладчики АО "Capital Bank Kazakhstan", по которым выплата началась 3 июля 2021 года, могли получить гарантийное возмещение по 3 июля 2022 года включительно, а вкладчикам остальных восьми банков, по которым КФГД уже осуществлял выплаты до указанных законодательных изменений, была предоставлена дополнительная возможность получить свои деньги до 1 мая 2022 года", - рассказал председатель КФГД Адиль Утембаев.
Он добавил, что большинство вкладчиков ликвидируемых банков получили суммы гарантийного возмещения в первые месяцы выплат, однако часть средств осталась невостребованной. В основном это незначительные суммы на счетах, за получением которых вкладчики не обратились в течение срока выплаты. Согласно закону "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня РК" данные невостребованные средства в размере 830,5 млн тенге фонд направил на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ в качестве их добровольных пенсионных взносов.