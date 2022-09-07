Акимат Алматы планирует увеличить расходы на образование и сократить на здравоохранение

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АЛМАТЫ. 6 СЕНТЯБРЯ - Акимат Алматы пересмотрел бюджет на 2022-2024 годы в части расходов на здравоохранение и образование, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ожидается, что доходы в городской бюджет составят 1 188 278 304 тысячи тенге, а затраты - 1 138 190 314,2 тысячи тенге.

Расходы на образование будут увеличены с 305 878 792 тысяч тенге до 323 042 762 тысяч тенге, а расходы на здравоохранение, напротив, сокращены с 47 398 465 тысяч тенге до 44 390 358 тысяч тенге.

Также будут сокращены расходы на обеспечение общественного порядка, безопасности, правовой, судебной, уголовно-исполнительной деятельности, а расходы на социальную помощь и социальное обеспечение вырастут с 47 189 364 тысяч тенге до 48 859 237 тысяч тенге.