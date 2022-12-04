Международное агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг Казахстана

Высокие цены на ключевые экспортные товары и увеличение добычи нефти на месторождении Тенгиз к 2024 году сбалансируют влияние геополитической ситуации в регионе

Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне "BBB", прогноз - "стабильный", сообщает - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне "BBB", прогноз - "стабильный", сообщает пресс-служба Национального банка страны.





Ключевым фактором сохранения кредитного рейтинга Казахстана по-прежнему остаются сильная фискальная позиция и значительные внешние резервы, которые способствовали устойчивости к внешним шокам. По оценке Fitch Ratings, международные резервы на конец 2021 года составили 37,8% от ВВП, что значительно превышает медианный показатель стран с аналогичным кредитным рейтингом. При этом отмечаются зависимость страны от сырьевых товаров, высокий уровень инфляции и недостаточно развитая программа экономической политики", - сообщает Нацбанк.





По мнению агентства, высокие цены на ключевые экспортные товары и увеличение добычи нефти на месторождении Тенгиз к 2024 году сбалансируют влияние геополитической ситуации в регионе.





Аналитики Fitch Ratings прогнозируют пик инфляции в первой половине 2023 года, при этом ожидают среднюю инфляцию на уровне 9,5%. В Агентстве подчеркивают приверженность Национального банка плавающему обменному курсу, способствующему абсорбированию шоков.





В агентстве также подчеркнули достаточную капитализацию казахстанского банковского сектора и указали на улучшение его показателей. По мнению аналитиков, высокие процентные ставки по вкладам в национальной валюте и ряд других мер позволили предотвратить отток депозитов, а также сохранить уровень долларизации депозитов и кредитов практически на неизменном уровне.